Firenze, Versilia o Chianti: i ristoranti per un pranzo di Natale toscano

Un rito che unisce sacro e profano, il pranzo di Natale al di fuori delle mura domestiche è un momento di grande tradizione e condivisione, particolarmente sentito anche in Toscana. Questa regione, famosa per la sua cucina autentica e le tradizioni gastronomiche secolari, offre un'ampia varietà di proposte culinarie che trasformano il Natale in un'esperienza unica, fatta di sapori, convivialità e atmosfera. Qui di seguito ti proponiamo una piccola carrellata di ristoranti e idee e suggerimenti per rendere il tuo pranzo natalizio un vero piacere per il palato, scoprendo i piatti tipici della tradizione toscana e nuove interpretazioni che sapranno conquistarti.

La magia (e il gusto) del Natale in Toscana

Firenze - Salotto Portinari Bar & Bistrot

All'interno della suggestiva Corte Cosimo I a Firenze, il Salotto Portinari Bar & Bistrot si presenta con la sua ampia e accogliente Sala Bistrot, un ambiente elegante e versatile che include caffetteria e cocktail bar. Accessibile direttamente da Via del Corso, questo spazio è caratterizzato da un'atmosfera raccolta e riservata, ideale per un business lunch, una cena informale o semplicemente per sorseggiare un ottimo caffè o un cocktail d'autore.

Salotto Portinari Bar e Bistrot di Firenze

Un luogo di struggente bellezza, che ti offre un'immersione autentica nel Rinascimento, dove ogni dettaglio evoca storia, stile e cultura. Qui, passato e presente si fondono in un ambiente raffinato e suggestivo, dove il tempo sembra fermarsi per regalarti un'esperienza unica e indimenticabile.

Pranzo di Natale

Gamberi rossi tiepidi con broccoli e burrata

Cautarogni con ragù di scoglio e pane croccante al prezzemolo

Tortellini in brodo di cappone con coriandolo di verdure

Cappone ripieno di castagne e mela annurca

Panettone artigianale

Mousse al mascarpone composta di litchi e croccante alle mandorle

Caffè e frivolezze

Prezzo 135 euro bevande non incluse.

Viareggio - Romano

L'insegna di Viareggio (Lu) creata da Romano Franceschini e dalla moglie Franca a metà degli anni Sessanta è più di un ristorante: è “casa”. Casa per chi apprezzi un'accoglienza signorile. Casa per chi ama il pescato di giornata e qualche sera anche dell'ultima calata (delle reti).

La sala di Romano a Viareggio

Casa per chi intende la cucina come fine artigianato del quale godere lontano da mode, eccessi e virtuosismi fine a sé stessi. Casa per gli appassionati di vino con Roberto Franceshini direttore d'orchestra.

Pranzo di Natale

Fantasia di pesce crudo secondo il pescato oppure

Insalata di crostacei, pesci e calamaretti al vapore con fagioli toscani

Tracina poché, verdure croccanti, pinoli e aglio nero

Polenta di Formenton, cavolo nero e frutti di mare

Calamaretti ripieni di verdure e crostacei

Spaghetto alla Viareggina

Rombo chiodato, arrostito in padella con crema di patate e cime di rapa

Panettone di casa nostra con salsa allo zabaione.

Soffice al caffè, mousse di nocciole, chantilly al mascarpone.

Si precisa che per chi ha voglia di “tradizione”, si può sostituire primo o secondo o ampliare il menu con Agnolotti del plin alle tre carni sugo di arrosto e

Scoppolato di Pedona.

Agnello e carciofi

Prezzo base 145 euro escluso vini.

Romano Via Giuseppe Mazzini, 122 55049 Viareggio (Lucca) Tel +39 0584 31382

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo

Forti del recente trasferimento in una nuova e più prestigiosa location, i fratelli Trovato hanno sempre saputo innovare restando al passo con i tempi, ospitalità e gastronomia.

La sala di Arnolfo

La cucina di Arnolfo, due stelle Michelin, a Colle di Val d'Elsa (Si), elegante e anti-spreco di Gaetano, è stata ed è scuola per molti allievi sbocciati in questo vivaio. Nel locale si respira un'atmosfera di lusso non apparente dove l'esperienza a tavola è impreziosita dal servizio impeccabile di Giovanni, fratello dello chef.

Pranzo di Natale

Benvenuto della cucina

Scampo Arrosto Corbezzolo Indivia Belga Balsamico del Borgo

Sogliola Mandorle Broccolo

Tortellino Cappone Agrumi Foie Gras

Piramide Triglia Caviale d'Aringa Finger Lime

Cinta Senese Verza Mela Granny Smith

Piccione di Laura Peri Castagna Rapa Rossa Melograno

Yogurt zenzero miele

Cioccolato Arancia noci pecan

Dolci e dolcezze

Prezzo 200 euro vini esclusi.

Arnolfo Viale della Rimembranza, 24 53034 Colle di Val d'Els (Siena) Tel +39 0577 920549

Badia a Passignano - Osteria di Passignano

L'ultimo restyling dell'Osteria di Passignan, una stella Michelin, ha migliorato ancora la già belle ed elegante osteria di campagna della famiglia Antinori a Badia a Passignano (Fi).

La sala dell'Osteria di Passignano

Siamo all'interno di uno dei borghi più suggestive del Chianti Classico, all'ombra di una millenaria abbazia medievale, immersi in una campagna circondata da vigneti. L'arrivo di Matteo Lorenzini ha portato nuova energia alla cucina. Classica perlopiù, anche di scuola francese, con piatti di grande equilibrio e finezza.

Pranzo di Natale

Torta di Faraona, Scorzonera in Salsa Verde

Cappelletti in brodo, Castagne e Tartufo

Cappone con Gobbi e Tartufo

Mont Blanc

Prezzo 120 euro bevande escluse verificare condizioni di cancellazione della prenotazione.

Osteria di Passignano Via Passignano, 33 FI 50028 Badia A Passignano Tel +39 055 807 1278

Pietrasanta - Filippo

Situato nel cuore del centro storico di Pietrasanta (Lu), il moderno ed elegante locale è il contesto nel quale si muove con garbata maestria Filippo di Bartola, proprietario ed anfitrione esemplare.

La sala di Filippo a Pietrasanta

L'accattivante qualità delle proposte della cucina è basata sulle classiche specialità della tradizione ma non mancano piatti più estrosi che possano dare un brivido, accendere una scintilla che dia il là a una cantina curata con grande attenzione.

Pranzo di Natale

Cavoletti e pecorino

Cima alla genovese

Vitella marinata.

Sedano Rapa e ristretto di verdure

Verza e bottarga

Polpettine rosse del convento

Tortellini in brodo chiaro di manzo

Cavatelli, gallina e cavolo nero

Quaglia, castagne e zucca

Cioccolato arachidi e amarene

Bomboloni crema, torrone, ricciarelli, bignè allo zabaione, panettone

Prezzo 100 euro bevande escluse.