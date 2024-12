 Ayrton Senna e il Brasile: visita i luoghi storici del campione di Formula 1

Da quando "Senna non corre più, non è più domenica" come canta Cesare Cremonini. Eppure la figura del campione brasiliano di Formula 1 continua a ispirare milioni di persone nel mondo anche dopo la sua tragica scomparsa, avvenuta sul circuito di Imola (Bo) il 1° maggio 1994. La serie Netflix “Senna” ha segnato una nuova tappa nella conservazione della memoria dell’asso del volante capace di vincere tre volte il campionato del mondo della massima competizione automobilistica, ma che è diventato anche un’icona di stile, umanità e solidarietà. Pur capace di parlare a tutto il mondo, la figura di Ayrton Senna è sempre stata estremamente legata alla sua terra natale: ecco un viaggio alla scoperta dei luoghi in Brasile sulle tracce del mito.

San Paolo e Interlagos dove la storia di Senna è cominciata

Nato a San Paolo, sono ancora molti i luoghi che omaggiano la memoria di Ayrton Senna, a partire dalla piazza dedicata proprio al tre volte campione del mondo – la Praça Ayrton Senna - è stata inaugurata il 1° maggio 2017. Si tratta di uno spazio di 15mila metri quadrati, coperto per l'80% da prato, che offre anche panchine per i visitatori. Situata accanto al Parco Ibirapuera, una delle principali attrazioni della piazza è la statua in bronzo intitolata “Velocidade, Alma e Emoção” (“Velocità, Anima ed Emozione”), che pesa 2,5 tonnellate. Realizzata nel 1995 dall'artista Melinda Garcia. La piazza è situata a poca distanza dalla tomba del campione, posta nel cimitero del Morumbì.

La tomba di Senna al cimitero del Morumbì di San Paolo

Nel 2011, inoltre, la stazione della metropolitana Jardim São Paulo, situata sulla Linea Blu 1, è stata rinominata Jardim São Paulo – Ayrton Senna. Nato nel 1994 su input del campione, l’Istituto Senna si propone di aiutare bambini e ragazzi ad avere le stesse opportunità che Ayrton ha avuto nella vita: il suo sogno era che il Brasile diventasse un Paese in cui tutti possano avere la possibilità di ottenere ciò che desiderano. L’obiettivo è fornire un’educazione completa, affinché bambini e ragazzi possano sviluppare tutte le proprie potenzialità, anche a livello umano. La sede si trova al numero 85 di R. Dr. Fernandes Coelho e ospita alcuni cimeli. Durante la settimana del Gran Premio del Brasile del 2015, è stato inaugurato il murale “A Lenda do Brazil” (“La Leggenda del Brasile”) all'incrocio tra Avenida Paulista e Rua da Consolação, nel cuore di San Paolo. Il pannello è stato dipinto dal celebre artista Eduardo Kobra, grazie a un'iniziativa sponsorizzata da Audi do Brasil in collaborazione con l'Istituto Ayrton Senna. Un altro murale è stato dipinto al circuito di Interlagos da Kobra per celebrare l’eroica vittoria del 1991 di Senna.

La storia del campione con Interlagos inizia nel karting, una ventina d’anni prima delle vittorie eroiche del 1991 - quando vinse con il cambio bloccato in sesta marcia - e del 1993. Proprio qui, vinse la sua prima gara ufficiale di kart, e oggi il circuito porta il suo nome: il Kartodromo Ayrton Senna, posto dietro il vecchio rettilineo opposto del circuito di São Paulo. Sempre a Interlagos, conquistò anche il primo titolo della sua carriera, il Campionato Statale di São Paulo nella categoria Junior nel 1974. Quando il Gran Premio del Brasile si è spostato ad Interlagos, Senna ha ricoperto il ruolo di consulente per la ristrutturazione della pista, contribuendo al suo restyling. Tra le modifiche apportate, la pista è stata accorciata e ha acquisito una nuova sequenza di curve, subito dopo il rettilineo principale, che è stata chiamata la “S” di Senna.

Il busto busto Nosso Senna a Interlagos

Sempre ad Interlagos, nel settore A, è stato inaugurato il circuito “Nosso Senna” (“Il Nostro Senna”): oltre al busto omonimo (“Nosso Senna”) realizzato dalla nipote del campione, l’artista, Lalalli Senna, ci sono QR-Code per accedere ai principali momenti della carriera di Senna attraverso foto, frasi e la playlist dei suoi artisti preferiti.

Dove dormire: Renaissance São Paulo Hotel

Nel prestigioso quartiere Jardins, vicino ad Avenida Paulista, il Renaissance São Paulo Hotel rappresenta un perfetto connubio tra lusso moderno, comfort e cultura brasiliana. Con un'ampia scelta di 444 camere spaziose, tra cui 339 camere Deluxe, 49 Club Rooms e 56 suite, l'hotel offre un'esperienza esclusiva con viste mozzafiato sulla skyline della città.

Gli ospiti possono rilassarsi nella The Spa at Renaissance, usufruire della piscina all’aperto climatizzata, della sauna e del moderno centro fitness disponibile 24 ore su 24. Per chi cerca un'esperienza culinaria, il ristorante Terraço Jardins propone piatti tipici brasiliani accompagnati da cocktail esclusivi e una ricca selezione di vini. Al Living Lounge Bar & Sushi, invece, è possibile assaporare piatti giapponesi e sperimentare mixology con birre artigianali e snack locali. L'hotel dispone anche di un Club Lounge situato al 23° piano, con una vista spettacolare sulla città: qui gli ospiti possono godersi la colazione gratuita, snack e l’esclusivo Happy Hour con prodotti tipici locali.

Ideale sia per viaggi di lavoro che per vacanze, il Renaissance São Paulo Hotel offre spazi moderni per meeting e social event, combinando lusso, benessere e un’ospitalità impeccabile. Con i suoi dettagli raffinati e servizi pensati per ogni esigenza, questo hotel è una scelta perfetta per vivere São Paulo con stile e comfort.

Renaissance São Paulo Hotel Alameda Santos, 2233 Jardim Paulista 01419-002 São Paulo (São Paulo) Tel +55 11 3069-2233

Tatuí e la Fazenda che Senna chiamava casa

Se in pista Ayrton Senna sfrecciava a tutta velocità, nella vita privata amava prendersi (anche) dei momenti di relax. Per sfuggire dalla vita frenetica in giro per il mondo, non solo tra i circuiti, ma anche per evitare i paparazzi, nel 1989, dopo aver ottenuto il suo primo campionato del mondo di Formula 1, il pilota brasiliano acquistò la Fazenda Dois Lagos, situata a Tatuí, nel cuore dello Stato di San Paolo. La proprietà, di una superficie di oltre 190 ettari comprende due laghi, una pista da kart e una casa principale con pareti in mattoni a vista. Accanto alla casa centrale, c’era una piccola abitazione sulla riva di uno dei laghi, dove il pilota custodiva la sua collezione di aerei radiocomandati, modellini di auto e altri oggetti che definiva “giocattoli da adulti”. Il campione amava ospitare amici e famigliari e si dedicava anche alla natura, occupandosi degli animali e delle piante, di alcune delle quali andava fiero, come il mais dolce, una rarità nel Brasile del tempo.

Senna era un grande amante della natura e degli sport acquatici

Tuttavia, la fazenda era però soprattutto un luogo di svago dove Senna amava passare del tempo utilizzando moto, buggy, jet-ski, quadricicli e una barca per divertirsi all’aperto. Oltre naturalmente ai kart. A Tatuí viveva soprattutto l’uomo, più dell’idolo, tanto che il campione sviluppò un legame profondo con la città fino ad essere insignito del titolo di “Cittadino Tatuiano” nel febbraio 1990. A memoria di questo legame, Tatuí ha dedicato a Senna una piazza, la “Piazza Ayrton Senna da Silva”, situata nella Vila Dr. Laurindo. Questo spazio pubblico è pensato per attività sportive e culturali e include una palestra all'aperto, campi da tennis, badminton, una pista per il gioco della malha, un campo polivalente e una pista da camminata di 1050 metri. Un busto in bronzo celebra il legame tra Senna e la città. Inoltre, il Progetto NEBAM – Centro Educativo Comunale “Ayrton Senna da Silva” continua a portare avanti la sua eredità, offrendo opportunità educative ai giovani di Tatuí.

Dove dormire: Ibis Tatuí

Se stai cercando un hotel confortevole e conveniente a Tatuí, l’Ibis Tatuí è la scelta perfetta per un soggiorno senza pensieri. Moderno, funzionale, l’hotel offre camere accoglienti ideali per famiglie, coppie o viaggiatori singoli. Ogni stanza è dotata di aria condizionata, Wi-Fi gratuito e tutti i comfort essenziali per rendere il tuo soggiorno piacevole e rilassante.

L’esperienza gastronomica è garantita da ibis Kitchen, dove puoi gustare una colazione o una cena su richiesta. Se invece preferisci un momento più informale, il bar interno propone una selezione di bevande per tutti i gusti. I servizi disponibili includono anche un centro business e un’area parcheggio, entrambi accessibili 24 ore su 24, per una maggiore comodità.

Nei dintorni, avrai la possibilità di vivere esperienze uniche. Visita il famoso Conservatorio di Tatuí, la più grande scuola di musica dell'America Latina, che ha reso questa città famosa con il soprannome di "città della musica". Se invece viaggi con bambini, approfitta delle attività offerte dalla Fazenda Carrocão, a soli 13 minuti in auto, oppure scopri il meraviglioso Maria Tuca Camping, a circa 15 minuti di guida. Da non perdere anche il Festival do Doce, un evento annuale che si svolge ogni luglio e celebra il dolce tradizionale della regione.

Ibis Tatuí Av. Jaqueline Poles, 215 - Jardim Wanderley 18277-018 Tatuí Tel +55 15 99707-7788

Angra dos Reis, il mare amato da Senna

Non c’era solo Tatuí tra i luoghi del cuore di Ayrton Senna. Il campione brasiliano amava rifugiarsi anche ad Angra dos Reis, nello Stato di Rio de Janeiro. Si tratta di una località dove il campione poteva rimanere a contatto dalla natura e lontano dal ritmo frenetico del Circus, a cominciare dai paparazzi. Angra dos Reis è caratterizzata da 365 isole e circa duemila spiagge, tutte immerse in un ambiente naturale unico che ospita anche diverse specie a rischio di estinzione tanto da essere stata dichiarata area protetta per tutelare il suo ecosistema.

Le spiagge di Angra dos Reis

Si trova a circa tre ore dal centro di Rio de Janeiro e molte delle sue isole sono private e proprio su una di queste, Senna possedeva una casa dove amava rilassarsi con amici e famigliari. I vicini raccontano che era sempre una grande festa quando Ayrton era in casa. Tra i luoghi preferiti da Senna c’era il Terminal della Baia di Ilha Grande, dove il pilota si allenava e si preparava per le corse, anche se il tre volte campione del mondo visitava il litorale di Angra dos Reis soprattutto per godersi relax e natura, oltre che per praticare sport acquatici. Senna contribuì a portare Angra dos Reis sulle prime pagine dei giornali internazionali, diventando di fatto un vero ambasciatore della città, come già lo era stato per Tatuí. Subito dopo la sua morte, la strada principale del centro cittadino, situata presso Praia do Anil, fu rinominata Avenida Ayrton Senna dove è stato eretto anche un monumento in onore del campione per celebrare il legame speciale tra Senna e la città.

Dove dormire: Fasano Angra dos Reis

Nel cuore della splendida Costa Verde, il Fasano Angra dos Reis rappresenta la scelta perfetta per chi desidera vivere una vacanza esclusiva tra mare, natura e comfort. Nato nel 2017 all'interno del rinomato complesso FRAD.E, il Fasano Angra dos Reis vanta un’offerta di 60 spaziosi appartamenti con viste spettacolari sul mare e sul verde lussureggiante circostante. La struttura è un mix impeccabile di eleganza, benessere e servizi di altissimo livello.

Il Fasano Angra dos Reis non è solo relax, ma anche un vero viaggio culinario. Il ristorante principale propone un menu raffinato a base di frutti di mare freschi, dove piatti come scampi, aragoste e pesci come il merluzzo e il tonno si alternano, valorizzando le stagionalità dei prodotti. Per chi preferisce un approccio più casual, il Praia Angra dos Reis, affacciato sulla sabbia, propone insalate, pasta, piatti leggeri e prelibati frutti di mare. Se invece desiderate una pausa dolce, la Panetteria Fasano vi aspetta con prodotti da forno tradizionali e contemporanei: pane artigianale naturalmente fermentato, dolci deliziosi come tartellette al cioccolato e fragola, oltre a gelati preparati con ingredienti autentici. Ogni scelta è un’esperienza per il palato, da accompagnare con un buon caffè o cappuccino.

Con la sua spa di 2mila metri quadrati affacciato sulla Marina di Angra dos Reis, il Fasano offre un ambiente ideale per il relax. Qui troverete 8 sale per trattamenti, piscine per adulti e bambini, una zona con vasche dedicate e un percorso benessere esclusivo. Yoga all’alba, meditazioni con il suono delle cascate, e circuiti acquatici rigeneranti completano l'offerta per chi desidera rigenerarsi tra sport e benessere. Il Kids Club è una delle grandi attrattive del resort: uno spazio sicuro dove i bambini fino ai 12 anni possono divertirsi con attività ricreative, piscine dedicate e personale qualificato pronto a intrattenere i più piccoli. Il centro è accessibile tutti i giorni e offre un mix perfetto di gioco e avventura per garantire relax anche ai genitori in vacanza. Oltre ai servizi dedicati al benessere e al relax, il Fasano offre anche strutture sportive per un soggiorno attivo: campi da tennis, piscine e una fitness area moderna permettono agli ospiti di mantenersi in forma godendo sempre di panorami incredibili.

Balneário Camboriú, la Senna Tower

A Balneário Camboriú, una città del sud-est del Brasile, si trova l’Acervo Ayrton Senna - Tributo a un Campione, una collezione personale dedicata al celebre pilota brasiliano Ayrton Senna. La collezione comprende oltre duemila pezzi – sia originali che repliche -, tra cui statuette, quadri, portachiavi, caschi dipinti da Sid Mosca e una delle tute create per Senna che non ebbe il tempo di indossare nel 1994. Inoltre, è presente un bar ristorante tematico con servizio personalizzato e campi da calcio in sintetico. Il museo è autorizzato dalla famiglia Senna e l'ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione o pagamento separato.

Il rendering della Senna Tower

Balneário Camboriú è conosciuta per ospitare i tre edifici più alti del Sud America, è in programma la costruzione della Senna Tower, un grattacielo di 500 metri, la “torre residenziale più alta del mondo”, come la definiscono sul sito ufficiale. Il progetto è stato annunciato da FG Empreendimentos in collaborazione con il brand Ayrton Senna e sarà firmato da Lalalli Senna, nipote del celebre pilota di Formula 1. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2025 e proseguire per circa 10 anni.

La torre comprenderà 228 appartamenti di lusso, tra cui spettacolari "ville sospese" e attici, serviti da otto ascensori ad alta velocità. Tre le 228 unità residenziali, sono previste 18 “mansion”, 204 appartamenti, 4 attici duplex e 2 “mega attici triplex” di 903 metri quadrati ciascuno. Il design è caratterizzato da una struttura verticale rivestita in vetro, pensata per un profilo slanciato ed essenziale. Alla base, una sezione della facciata si estende creando terrazze che ospitano piscine e spazi verdi. Questo giardino verticale integra elementi naturali all’architettura, offrendo un equilibrio tra estetica e funzionalità.

La torre includerà sei piani dedicati al tempo libero privato e aree di intrattenimento aperte al pubblico. Tra queste, una sezione sarà interamente dedicata alla memoria di Ayrton Senna, offrendo uno spazio immersivo per raccontare la sua storia. Le vendite degli appartamenti inizieranno a fine 2024,mentre il progetto ha già completato lo Studio di Impatto di Quartiere e ottenuto la Licenza di Attuazione Ambientale.

Dove dormire: ibis Balneario Camboriu

L'hotel Ibis a 3 stelle di Balneário Camboriú offre un'esperienza moderna, accogliente ed economica, ideale per famiglie, turisti e viaggiatori. Con camere eleganti dotate di letti Sweet Bed by Ibis, aria condizionata, Wi-Fi gratuito e scrivania, l'hotel garantisce comfort e praticità. Offre anche sistemazioni accessibili per persone con mobilità ridotta e accoglie i piccoli animali domestici (con supplemento).

L'hotel dispone di un ristorante con colazione, un bar aperto 24 ore su 24 e una piscina con una splendida vista panoramica sulla città. Situato in una posizione strategica, l'ibis è vicino a numerose attrazioni come Cristo Luz, Buraco Beach, Morro do Careca e il centro commerciale Balneário. A meno di 10 minuti si trovano anche il Deck di Pontal Norte, la ruota panoramica gigante e l'acquario oceanico.

A 40 minuti in auto, c'è il famoso Beto Carrero, il più grande parco a tema dell'America Latina, con oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. Non puoi perderti anche la FG Big Wheel, una ruota panoramica con una vista spettacolare sul mare.