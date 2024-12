Prati Rione Gastronomico: cucina romana con un tocco internazionale

A Piazza Mazzini, nel prestigioso quartiere Prati di Roma, riparte con una nuova energia Prati Rione Gastronomico. Dopo un'assenza di due anni e il passaggio di gestione, i fratelli Guido e Francesco Anastasio Pugliese hanno dato il via a una nuova fase del ristorante, inaugurato quattro anni fa, ma riaperto lo scorso settembre con una visione rinnovata e un focus sull'eccellenza gastronomica.

La sala interna di Prati Rione Gastronomico a Roma

Il ristorante si distingue per un'attenzione meticolosa alle materie prime e una selezione rigorosa degli ingredienti, che costituiscono la base di una cucina tradizionale, ma contemporanea. A guidare la brigata in cucina è l'executive chef Fabio Stella, affiancato dal sous chef Luca De Maio e Marco Veronelli, che ogni stagione crea menu innovativi, sempre in linea con i ritmi della natura. Prati Rione Gastronomico, quindi, si conferma un punto di riferimento per chi cerca una cucina di qualità, accompagnata da un servizio attento e accogliente, capace di coniugare la tradizione con un tocco di modernità.

Prati Rione Gastronomico: un menu che stupisce, dalla Roma Antica ai sapori del mondo

Gli antipasti si aprono con un ventaglio di sapori che partono dall’Italia fino ad arrivare lontano: crocchette di Patanegra fritte nel panko e accompagnate da salsa aioli; crocchette di baccalà con salsa agrodolce; tartare di tonno “di passo” o di manzetta romagnola, carpaccio di carne salada del Trentino; salmone affumicato “coda nera”, bufala campana Dop del Parco del Volturno con bottarga di muggine dell’Argentario. Insomma, eccellenze gastronomiche da più parti d’Italia, e non solo, si ritrovano in piatti semplici ma pregiati.

Prati Rione Gastronomico: un'oasi di gusto nel cuore di Roma

La tradizione romana trova poi espressione nelle paste iconiche rese uniche da ingredienti di prima scelta come nei rigatoni alla carbonara con uova fresche di Galline Felici (rinomato riferimento romano per l’allevamento sano e naturale delle galline ruspanti) e guanciale leggermente affumicato della storica norcineria Ansuini. I primi piatti si aprono con qualche gustosa ricetta di terra: fettuccine al ragù di coniglio con polvere di olive di Gaeta e timo fresco; gnocchi con zucca, taleggio e salsiccia di Guarcino. Per finire, un tuffo in mare con i tonnarelli su crema di zucchine e menta, gamberi rossi crudi e spuma agrumata di mare. Si prosegue con il maialino con salsa teriyaki e chutney di mela cotogna che conquista per la perfetta armonia di sapori. E ancora: Hamburger “Prati”, galletto “al mattone” con rosmarino bruciato e patate arrosto, filetto di branzino con purè di sedano e gel allo yuzu.

Crocchette di Patanegra fritte nel panko e accompagnate da salsa aioli 1/6 Tartare di tonno “di passo” 2/6 Rigatoni alla carbonara con uova fresche di Galline Felici e guanciale leggermente affumicato della storica norcineria Ansuini 3/6 Tonnarelli su crema di zucchine e menta, gamberi rossi crudi e spuma agrumata di mare 4/6 Maialino con salsa teriyaki e chutney di mela cotogna 5/6 Tiramisù 6/6 Previous Next

L’esperienza culinaria è completata da una selezione di vini attentamente curata da Guido, padrone di casa insieme a suo fratello Francesco. La carta, composta da circa 100 etichette, offre una selezione rappresentativa delle migliori produzioni italiane e internazionali, con un'attenzione particolare ai bianchi dell'Alto Adige, ai vini del Lazio e della Toscana oltre ai vini naturali. Grande attenzione per l’olio extravergine, Guido è infatti sommelier esperto di olio e condivide con i clienti la sua passione accompagnandoli nella scoperta dell’assaggio. Il capitolo dolci è invece curato da una talentuosissima pasticcera che realizza creazioni irresistibili sia per il bar che per il ristorante, come la panna cotta con crumble di cioccolato e liquore alla liquirizia artigianale abruzzese o la crema pasticcera artigianale con bucce di limoni.

Prati, uno dei quartieri più rinomati della capitale, si conferma un vero e proprio rione gastronomico, dove la cultura culinaria è protagonista ogni giorno, dalle 7:00 del mattino fino a mezzanotte. Qui è possibile gustare una colazione appena svegli, un pranzo veloce con piatti sempre nuovi e stagionali, o godersi un aperitivo e una cena rilassante in un ambiente che fonde eleganza e informalità. Il locale, concepito per soddisfare tutte le esigenze, offre uno spazio giovane e accogliente, arricchito da dettagli raffinati come il parquet e le pareti verdi, ispirate all'estetica tunisina.

La sala principale ospita circa 50 coperti

La sala principale ospita circa 50 coperti, mentre il dehors esterno, coperto e riscaldato, accoglie i clienti tutto l'anno, offrendo un'atmosfera confortevole in ogni stagione. Gli interni si distinguono per una zona bar informale con divani e sedie, mentre il ristorante si caratterizza per tavoli in marmo e sedie déco, creando un ambiente sofisticato ma al tempo stesso accogliente. Per chi cerca un'atmosfera più intima, la saletta privata, dotata di un tavolo in resina, è perfetta.

Con questa rinascita Prati Rione Gastronomico omaggia anche l'essenza stessa del quartiere Prati

Con questa rinascita, Prati Rione Gastronomico non solo celebra la cucina romana, ma omaggia anche l'essenza stessa del quartiere Prati, le sue tradizioni e le sue diverse anime gastronomiche. Un locale che continua a sorprendere e a soddisfare anche i palati più esigenti, diventando così un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona tavola.