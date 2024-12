Villa Ormaneto: rifugio di charme nella campagna veronese

Nella tranquillità delle campagne veronesi, immerso in un paesaggio bucolico di rara bellezza, il Relais Villa Ormaneto si presenta come una storica villa veneta del 1300, un tempo appartenuta alla nobile famiglia degli Scaligeri. Si trova a Cerea, un paesino che dista poco più di mezz'ora dalla città di Verona.

Oggi, questa splendida dimora è stata trasformata in una residenza di charme, capace di combinare in modo impeccabile l’anima rurale con l’eleganza contemporanea. Ogni angolo di Villa Ormaneto racconta una storia secolare, grazie a un restauro meticoloso che ha conservato la sua autenticità storica, arricchendola con i comfort moderni più ricercati.

Gli ospiti della villa possono immergersi in un’atmosfera unica e al tempo stesso elegante, dove antichi muri e affascinanti architetture si fondono armoniosamente con un contesto naturale ideale per staccare la spina dal caos cittadino. Qui, l’ospitalità si esprime attraverso un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, facendo del Relais Villa Ormaneto un luogo ideale per una fuga di relax e scoperta.

Villa Ormaneto: le camere di design

Ogni camera del Relais Villa Ormaneto è un mondo a sé, unico e diverso, progettato con un’attenzione meticolosa ai dettagli. Gli arredi di design, i tessuti pregiati e le opere d’arte contemporanea si fondono perfettamente con elementi rustici, come travi a vista sul soffito in cotto originale del 1300 e pavimenti in legno dai toni caldi, creando ambienti raffinati e accoglienti. Le camere non sono solo spazi per dormire, ma veri e propri rifugi di lusso, dove il fascino storico si intreccia con il comfort moderno, per offrire un soggiorno difficilmente dimenticabile.

Situata al piano terra della dépendance della villa, la Camera Classic è perfetta per chi cerca spazi confortevoli e accessibilità. Ideale anche per persone con mobilità ridotta, questa stanza offre un accesso indipendente e un comodo parcheggio. Le travi a vista e l’ampio bagno, dotato di un box doccia in vetro completamente apribile, aggiungono un tocco di stile e praticità, garantendo un’esperienza di soggiorno senza compromessi.

Pensata per chi desidera un’esperienza di soggiorno esclusiva, la Camera Deluxe rappresenta un perfetto connubio tra raffinatezza storica e design contemporaneo. L’arredamento curato, arricchito da dettagli unici, crea un ambiente accogliente e sofisticato. Questa camera è un vero rifugio per chi cerca relax e bellezza, con tutti i comfort di cui si può avere bisogno.

La Junior Suite del Relais Villa Ormaneto è la scelta ideale per chi cerca un alloggio con spazi ampi e un tocco di lusso distintivo. Perfetta per coppie in cerca di romanticismo o per famiglie, questa suite combina comfort moderni con un’atmosfera storica unica, regalando un soggiorno che rimarrà impresso nella memoria.

La Suite rappresenta il culmine dell’esperienza al Relais Villa Ormaneto. Con i suoi ampi spazi e i servizi premium, questa camera è pensata per coloro che cercano un soggiorno esclusivo. Ogni dettaglio è curato per offrire un’atmosfera di ineguagliabile bellezza e raffinatezza, trasformando ogni momento in un’esperienza unica e speciale.

VI·OR: il ristorante di Villa Ormaneto

Situato in un affascinante casino di caccia del 1300 appartenuto alla nobile famiglia degli Scaligeri, il ristorante VI·OR rappresenta una moderna trattoria che coniuga la tradizione veneta con una visione culinaria innovativa. Immerso nell’eleganza senza tempo della campagna veronese, VI·OR è il luogo ideale per chi desidera gustare i sapori autentici della cucina veronese tradizionale in un ambiente raffinato e conviviale.

Alla base della filosofia culinaria di VI·OR vi è un approccio che non vede nella tradizione un ricordo del passato, ma una fonte di ispirazione per il futuro. Le ricette classiche venete vengono reinterpretate con maestria, dando vita a piatti moderni e leggeri che celebrano le eccellenze del territorio. Ogni creazione racconta una storia fatta di memoria, territorio e innovazione, rendendo ogni pasto un’esperienza unica.

Una mise en place essenziale, ma raffinata. La tavola di VI·OR si ispira a quella di una casa di campagna elegante, dove ogni dettaglio è curato con amore. Ceramiche pregiate, tessuti raffinati e un’atmosfera familiare creano un ambiente unico e accogliente, che rende ogni pasto un momento speciale. Alcune delle ceramiche utilizzate sono state create su misura da artisti ceramisti, i quali hanno realizzato linee e decori esclusivi per il ristorante, rendendo l’esperienza gastronomica ancora più memorabile.

Il menu: un’ode alla campagna veneta

Il menu di VI·OR è una vera e propria celebrazione dei sapori della campagna veneta. Grazie alla collaborazione con produttori locali, artigiani e vignaioli, lo chef Gianluca Da Rin Perette garantisce ingredienti di altissima qualità, selezionati personalmente con cura e preparati con passione. Dai formaggi artigianali alle carni selezionate, dalle verdure di stagione ai vini pregiati, ogni elemento dei piatti proposti è pensato per offrire un equilibrio perfetto tra gusto e autenticità.

Ogni piatto servito a VI·OR rappresenta un viaggio attraverso la cultura gastronomica veneta, reinterpretata in chiave contemporanea, ma senza snaturarne l'essenza e i sapori, al massimo migliorandoli un po'. L’atmosfera calda e accogliente del ristorante, unita alla cura dei dettagli nell’arredamento, crea un contesto perfetto per godersi i piaceri della tavola. VI·OR è molto più di un semplice ristorante: è un luogo dove la passione per la cucina si intreccia con il rispetto per il territorio. Dalla cucina alla carta dei vini.

Il menu segue l'ordine delle portate classico all’italiana, con antipasti, primi piatti, secondi e dolci, per concludere con il rito del caffè e del liquore digestivo. Oltre alle proposte alla carta, il ristorante propone una sezione speciale dedicata ai “Piatti Dimenticati”, una selezione che rende omaggio ai grandi sapori della cucina veneta di campagna. Simpatico il breve glossario dei termini del dialetto veneto per far comprendere ancora meglio i nomi dei piatti e il valore che rappresenta la tradizione per lo chef.

Durante la visita a VI·OR, è possibile gustare creazioni che uniscono la tradizione della cucina veneta con la modernità dei sapori e delle tecniche, che non abbandona mai la stagionalità dei prodotti. Si inizia con una prima coccola dello chef: moscardini alla brace con polvere di capperi ed erbette. Tra gli antipasti scegliamo la Pizza fritta con crema di burrata, salsa ai cinque pomodori dello chef e prosciutto crudo di Montagnana, un inizio irresistibile per il palato. Prima di iniziare con le portare principali lo chef ci delizia con una tartare di gambero bianco del tirreno con caviale di arringa. Decidiamo di saltare le prime portate e proseguire subito con i piatti forti: l’Oca in onto in agrodolce, piatto signature assolutamente da non perdere e le Lumache del Polesine con ortaggi veneti, entrambe proposte tratte dalla sezione del menu dedicata ai Piatti Dimenticati: una raccolta di ricette venete storiche riportate in vita con un tocco contemporaneo.

Per concludere, il menu dei dolci riserva sorprese altrettanto emozionanti. Le Frittole de pomi e uvetta, tipiche del Carnevale, vengono proposte tutto l’anno come un dolce omaggio alla tradizione, mentre la Torta delle rose con zabaione caldo, non propriamente veneta, un dolce che ricorda le origini mantovane dello chef e regala un finale dolcissimo e indimenticabile.

La carta dei vini: un inno al Veneto

Ogni portata del menu trova il suo abbinamento perfetto nella carta dei vini, che celebra la tradizione vitivinicola veneta. Il Veneto, la regione vitivinicola più grande d’Italia, offre una varietà eccezionale di vini di altissima qualità, dai bianchi freschi e aromatici ai rossi corposi e intensi, senza dimenticare le eccellenze come il Valpolicella, il Soave e il celebre Prosecco. Ogni vino è selezionato con cura per valorizzare i sapori dei piatti, offrendo un’esperienza autenticamente veneta.

Le conserve VI·OR: un pezzo di Veneto da portare a casa

Tanta è la passione per le eccellenze locali che VI·OR ha deciso di rendere le sue creazioni disponibili anche a casa. Le conserve artigianali, come la deliziosa salsa ai cinque pomodori e la confettura alle more di gelso, sono preparate seguendo le ricette tradizionali della campagna veneta e confezionate con un packaging elegante e raffinato. Queste conserve non sono solo un ingrediente prezioso per le ricette di ogni giorno, ma anche un regalo perfetto per gli amanti della buona cucina.