La nuova terrazza di Alegre Milano, lì dove la gastronomia incontra la musica

È una gemma nascosta di Milano situata nel centro musicale Moysa di via Giacomo Watt 32, un luogo dove la gastronomia e la musica si fondono in un intreccio perfetto, creando un ambiente unico e irresistibile per chi cerca qualcosa di più di un semplice pasto. Stiamo parlando di Alegre Milano. Questo locale supera le convenzioni del classico "fine dining" per proporre un'esperienza che è, al tempo stesso, sofisticata e accessibile, gioiosa e riflessiva. Il ristorante e la nuova terrazza sono progettati con materiali nobili reinterpretati in chiave moderna, creando un ambiente elegante e fluido. La terrazza, con il suo bancone stampato in 3D, rappresenta un connubio perfetto tra passato e futuro. La lussureggiante vegetazione circostante contribuisce a creare un'atmosfera di cucina "soul", dove la tradizione si unisce all'innovazione.

La nuova terrazza di Alegre Milano

I piatti di Matteo Gritti, chef di Alegre Milano

E la proposta culinaria di Alegre Milano, guidata dallo chef Matteo Gritti, è di tutto rispetto. Il suo stile si distingue per un approccio universale e altamente personalizzabile. Chef Gritti, un vero nomade culinario, trae ispirazione dalle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo per creare piatti sofisticati e contemporanei.

Matteo Gritti, chef di Alegre Milano 1/4 Gli gnocchi viola e Pata negra di Alegre Milano 2/4 Il pollo al tamarindo di Alegre Milano 3/4 Crocchette di Parmigiano al nero di carbone di Alegre Milano 4/4 Previous Next

Tra le specialità del menu spiccano gli gnocchi viola e Pata negra, con fonduta di gorgonzola e pata negra croccante, e le crocchette di parmigiano al nero di carbone. Il pollo al tamarindo è un secondo piatto gustoso, mentre i dolci come la panna cotta all'infuso di hibiscus e il gelato Alegre alla panna con popcorn salati e dulce de leche sono un trionfo di sapori. In questo spazio, per usare una espressione di Virginia Wolf, “uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene”.

Non solo ristorante: Alegre Milano è anche mixology e musica

Oltre al ristorante, il club offre l'Alegre Cafè, ideale per colazioni e merende pomeridiane, e il Moysa Club, uno spazio riservato dove musica e mixology si fondono per creare un'esperienza unica. Il locale è, infatti, parte integrante del centro musicale Moysa, un polo di produzione musicale fondato da Fabrizio Ferraguzzo e Shablo. Qui, gli artisti possono sviluppare tutte le fasi di creazione dei loro album, dalla registrazione alla produzione, dalla realizzazione di contenuti alla presentazione alla stampa. Alegre offre agli ospiti la possibilità unica di essere osservatori privilegiati di questo affascinante mondo musicale.

“Se la maggior parte di noi apprezzasse il cibo, l'allegria e il canto più dell'oro, sarebbe un mondo più lieto” diceva Tolkien, e Moysa incarna alla perfezione questo concetto. Alegre Milano ha accolto, nell'ultimo anno, numerosi artisti musicali italiani tra cui i Måneskin e Sfera Ebbasta, così come personalità dello sport come Paolo Maldini e Adriano Galliani, e dell'imprenditoria come John Elkann. Dopo aver ospitato eventi di presentazione alla stampa e party privati, Alegre ha accompagnato questi artisti durante i loro concerti in tutta Italia, affermandosi come catering ufficiale della musica. Grazie alle sue sale e ai suoi giardini, questo luogo esclusivo propone un ambiente suggestivo e contemporaneo, perfetto per chi cerca occasioni di svago e relax.

Alegre Milano

Via Giacomo Watt 32 - 20143 Milano

Tel 0248634361