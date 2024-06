Hotel Windsor, sulla spiaggia di Laigueglia tra design e arte

Tutti a Laigueglia (Sv) conoscono l’Hotel Windsor. Ospitato in uno dei palazzi storici del borgo, questo hotel ha ripreso vita nel 2022, dopo i lavori di ristrutturazione totale voluti dal CEO Alessandro Sironi e da Alice Muzzioli, art director. Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dai bicchieri del ristorante ai quadri nelle sale, dagli arredi delle stanze ai colori degli ombrelloni. E poi il ristorante Savo, guidato dallo chef Gianluigi Erme, che propone un viaggio nel viaggio.

La posizione direttamente sulla spiaggia dell'Hotel Windsor

Windsor, l’hotel di design nel cuore di Laigueglia

Un nome che nasce dalla bellissima storia d’amore di un vecchio proprietario e uno stile che ricorda le linee e i colori degli anni Sessanta, anni d’oro per la Riviera ligure: l’Hotel Windsor, affiliato a Design Hotels, ha un carattere deciso, che fa dell’arte e del design il suo biglietto da visita. Si trova sulla spiaggia di Laigueglia, uno dei borghi più belli d’Italia, e si affaccia sul mare e sul centro storico.

Dormire all’Hotel Windsor

Venticinque camere doppie, alcune comunicabili, di 7 categorie diverse, ma tutte accomunate dallo stile impeccabile e dalla cura ai dettagli. L’architettura elegante e raffinata degli esterni si mostra nelle camere e negli spazi comuni con arredi su misura e opere d’arte create ad hoc. La vista? Sul golfo a perdita d’occhio o sul romantico Budello di Laigueglia.

Camera Wellness dell'Hotel Windsor 1/4 Particolare della camera dell'Hotel Windsor 2/4 Una delle camere dell'Hotel Windsor 3/4 Il bagno di una delle camere dell'Hotel Windsor 4/4 Previous Next

La struttura apre le porte a Pasqua e resta aperto fino al 31 ottobre e Alessia Ristuccia, hotel manager, con il suo staff è a completa disposizione per rispondere a tutte le esigenze della clientela. Tutte le zone dell’hotel sono accessibili con carrozzina o passeggino e 2 stanze sono attrezzate per accogliere persone con mobilità ridotta. Una meta internazionale più che italiana, visto che ad oggi gli ospiti del Windsor arrivano soprattutto da Svizzera, Germania, Francia e Nord Europa più in generale.

Gli spazi comuni dell’Hotel Windsor

Oltre al ristorante e al bar che vantano un bellissimo dehor fronte mare, e alla spiaggia privata attrezzata con 40 ombrelloni e sdraio di design dai toni del beige e verde salvia, gli ospiti del Windsor hanno accesso anche ad una piccola palestra poco distante dall’hotel con tutti gli attrezzi utili per l’allenamento. Grandi attenzioni e coccole alle famiglie, e ai bambini vengono forniti su richiesta salvagente e braccioli per il bagno al mare.

La spiaggia privata dell'Hotel Windsor. Foto: Letizia Cigliutti 1/5 Vista del bar dell'Hotel Windsor 2/5 Il bar dell'Hotel Windsor 3/5 Il dehors dell'Hotel Windsor. Foto: Letizia Cigliutti 4/5 Pranzo con vista all'Hotel Windsor Foto: Letizia Cigliutti 5/5 Previous Next

La spiaggia privata, con il suo riconoscibile fascino degli anni Sessanta, è accessibile anche al pubblico esterno all’hotel, così come il bar per un caffè la mattina o un cocktail all’aperitivo e il ristorante, sia a pranzo che a cena.

Savo, il ristorante dell’Hotel Windsor

Un viaggio nel viaggio, dicevamo. Ed è proprio così, perchè lo chef Gianluigi Erme, dopo diverse esperienze all’estero, da tre anni guida la sua brigata in una ricerca enogastronomica che affonda le radici nel territorio ligure, ma con uno slancio internazionale e visionario. Il ristorante propone un menu più leggero e veloce per il pranzo, anche da consumare direttamente in spiaggia, e un menu per la sera, sia alla carta che di degustazione. Un’esperienza che ha bisogno di un tempo dedicato, che invita all’ascolto e a godere di ogni sapore e gusto, circondati da un panorama e da colori mozzafiato. Anche nei piatti, in un fil rouge con lo stile della struttura, l’attenzione ai dettagli e alla bellezza è evidente.

Il ristorante Savo dell'Hotel Windsor 1/3 Particolare del ristorante Savo dell'Hotel Windsor 2/3 Lo chef del ristorante Savo dell'Hotel Windsor, Gianluigi Erme. Foto: Letizia Cigliutti 3/3 Previous Next

Dalle proposte particolarissime del menu emerge soprattutto la passione per la cucina e per i prodotti genuini e locali, sapientemente abbinati. Il basilico e il pesto sono tra i protagonisti assoluti della tavola di Savo, dal ripieno del primo di Bottoni di pesto con gamberi rosa del golfo ligure e limone della vicina Bergeggi; al Gazpacho rivisitato; o ai dolci, come nello Spumoso di yogurt su tagliata di fragole macerate nel Moonshine, quenelle di gelato alle fragole, spugna di olio al basilico.

dell'Hotel Windsor. Foto: Letizia Cigliutti 1/11 dell'Hotel Windsor. Foto: Letizia Cigliutti 2/11 dell'Hotel Windsor. Foto: Letizia Cigliutti 3/11 Spumoso di yogurt su tagliata di fragole macerate nel Moonshine, quenelle di gelato alle fragole, spugna di olio al basilico del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 4/11 Royal di uovo, piselli novelli, salsa ai ricci e bottarga di muggine del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 5/11 Petto e cosce di quaglia del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 6/11 Pane di alga ligure e burro salato danese del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 7/11 Gazpacho alle fragole e sfere di olive taggiasche del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 8/11 Carrè di agnello con verdure di stagione e salsa alla granaccia del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 9/11 Bottoni di pesto con gamberi rosa del golfo ligure del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 10/11 Agnello del ristorante Savo dell‘Hotel Windsor 11/11 Previous Next

Il pesce è tutto rigorosamente pescato della zona (non di allevamento) accompagnato con verdure dell’orto a km 0; così come la carne accompagnata da salse particolarissime che ne valorizzano il gusto. L’olio di olive taggiasche è da gustare su pane e focaccia appena sfornati; ma lasciatevi stupire anche dal pane di alga ligure su cui spalmare il burro salato danese. Una chicca? Royal di uovo, piselli novelli, salsa ai ricci e bottarga di muggine è una proposta apparentemente semplice ma che ad ogni cucchiaino e strato apre un mondo fino a quel momento inesplorato.

Ogni pietanza è accompagnata da vini locali, suggeriti con grandissima passione da Valentina Comitini, maître di sala gentilissima e molto competente, che saprà svelarvi i segreti delle pietanza a tavola.

Hotel Windsor

Piazza XXV Aprile 8 - 17053 Laigueglia (Sv)

Tel 0182 038029