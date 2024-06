Da Verdevasinicola di Caserta la pizza secondo una giovane pizzaiola creativa

In procinto di giungere a compimento la delicata fase di rodaggio di buona pizzeria ubicata in una delle più graziose frazioncine di Caserta, al limitare di quella San Leucio famosa per la produzione di sete di pregio la cui origine risale alla visione di Ferdinando IV di Borbone. Sete di San Leucio che tappezzano le sale della vicina Reggia di Caserta. La pizzeria è Verdevasinicola, la giovane pizzaiola patronne, non ancora quarantenne, è Milena Natale. Arduo il cimento: brillare in firmamento dove ci sono stelle famose nel mondo: I Masanielli a pochi km e Caiazzo ad una dozzina di km, con Pepe in Grani. Cimento arduo, lo si ribadisce, e perciò encomiabile di per sé.

La storia della pizzaiola Milena Natale

Milena Natale ha alle spalle esperienze pittoresche: a bordo di ape car, con opportuno equipaggiamento di piccolo forno a legna, per degustazioni itineranti di pizza a libretto, ovvero servite hand-to-hand da pizzaiolo a cliente, ripiegata in quattro ad acquisire le dimensioni di un messale. Indi l’apertura in un centro commerciale ad Eboli, alle porte del Cilento e poi, dallo scorso novembre 2023, l’insediamento in questa frazioncina di Caserta.

Come è la pizzeria Verdevasinicola

Locale ampio, funzionale dehors per le lunghe estati di qua, arredo simpaticamente civettuolo, con tavoli e sedie in legno. Offering saggiamente non sterminato, con suddivisione delle pizze in categorie che però possono generare confusione ad una prima lettura.

Cosa si mangia alla pizzeria Verdevasinicola

Dopo fritti deliziosi, degna di menzione la frittatina classica, si opta, saggio il consiglio di Milena, per un quartino (inteso come un quarto di pizza) della sua specialità che dà il nome al locale: la Verdevasinicola, fritta e ripassata al forno, originale e ottima. Dalla condivisione alla fruizione individuale, cosa impegnativa dacché trattasi di generosa ruota di carro. Quattro le proposte di ruota di carro: Cosacca, Margherita, Marinara, Provola e Pepe.

Imperdibile, rasenta l’eccellenza, la “Provola Pepe e Sole”, una delle cinque pizze, prima delle quali la succitata Verdevasinicola, della Milena Selection. Sorprendente per bontà, un classico un po’ desueto: la Quattro Formaggi. I quattro formaggi sono: fiordilatte, Grana Padano Dop, Gorgonzola Dop, Pecorino Romano Dop. Tocco di pregevolezza cromatica oltre che coadiuvante olfatto e gusto, foglioline di vasinicola.

Cosa significa il nome Verdevasinicola

Ma, a proposito, ci siamo chiesti cosa significa il termine dialettale vasinicola? Semplice: la vasinicola è il basilico! E perché questo termine? Vogliamo soddisfare la curiosità? Il termine deriva dal greco antico “vazilikon”, che a sua volta si rifà alla parola “vasilias” cioè Re. Si traduce quindi con “degna di un re”. Il riferimento alla nobiltà non avviene solo in questa lingua, infatti, in francese, il basilico è detto “herbe royale” (erba reale). Dopotutto anche il termine italiano basilico deriva dal latino “basilicum”, cioè “pianta regale”, che proviene da “basileus” che si traduce con Re. Ulteriore meditato assaggio di altra gemma del diadema “Milena Selection”: Margherita a modo mio.

Buone le birre e il servizio da Verdevasinicola

Buona scelta di birra alla spina e buoni vini, campani in prevalenza. Il servizio consente margini di miglioramento. Funziona anche la cucina: pochi piatti della tradizione campana, amorevolmente eseguiti. Prezzi di commovente onestà.

Verdevasinicola

Via Catauli 25 - 81100 Caserta

Tel 3770208877