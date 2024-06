 Vacanze sul lago? In Umbria apre il Trasimeno Glamping Resort

Vacanze sul lago Trasimeno in Umbria, in provincia di Perugia? Da quest’estate c’è una nuova, interessante proposta grazie al gruppo “Vacanze col Cuore”: parliamo del Trasimeno Glamping Resort a Magione. Uno spazio da circa sei ettari con case mobili, tende safari, piazzole per caravan e camper con accesso diretto al lago, con spiaggia e pontile annessi.

Trasimeno Gampling Resort

Loek Van de Loo, fondatore di Vacanze col Cuore, ne parla orgoglioso: «Ci espandiamo in Umbria, sulle rive del Lago Trasimeno, in un paradiso verde affacciato direttamente sulle acque lacustri con un nuovo resort: precisamente a Magione, in provincia di Perugia. Si tratta, come già accaduto ad altri nostri resort in precedenza, di una rivitalizzazione di un’area che era già camping e a cui sono stato legato sia per motivi professionali – quando mi occupavo di tour operating – sia da motivi affettivi perché ho sempre amato quel luogo».

I servizi del Trasimeno Glamping Resort

A pieno regime la struttura, che offrirà una nuova esperienza di vacanza open air, punta a poter accogliere circa 1.000 ospiti, che possono sfruttare il resort anche come punto d’appoggio per poi andare a visitare alcune città simbolo dell’Umbria come Assisi, Gubbio e Perugia.

Trasimeno Gampling Resort - Alloggio Next xl panorama

Nella struttura saranno disponibili numerosi servizi, tra cui un nuovo ristorante pizzeria, un bar, una gelateria e perfino un parco acquatico. Voglia di avventura nella natura in mezzo a tanto relax? C’è la possibilità di usufruire del servizio di mini jeep elettriche od il noleggio di bici per esplorare l’area circostante.

Trasimeno Gampling Resort, le uscite in bici

E ancora, un campo da calcetto, un campo da pallavolo ed un campo polivalente in erba sintetica. Una struttura aperta a tutti grazie alla due unità abitative prive di barriere architettoniche allestite per gli ospiti con limitate possibilità di movimento. Se avete paura che camping voglia dire confusione e condivisione selvaggia degli spazi niente paura, al Trasimeno Gampling Resort ogni unità abitativa ha un’ampia area privata circostante rispetto al camping tradizionale per garantire la dovuta privacy. Il parco è car free per garantire la massima sicurezza agli ospiti e la massima libertà nell’esplorare l’area.

Trasimeno Gampling Resort, la sistemazione A Luxury

Il resort orizzontale di Loek Van de Loo

Loek Van de Loo è un nome importante per il settore e viene riconosciuto come il primo ad aver diffuso su larga scala la vacanza all’aria aperta in chiave glamping, un'esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio sono accompagnate da diverse comodità e, in alcuni casi, da servizi in stile resort.

Trasimeno Gampling Resort, la vista dall'alloggio Next XL loggia 1/4 Trasimeno Gampling Resort, la Safari tent comfort 2/4 Trasimeno Gampling Resort, le Cube Suite 3/4 Trasimeno Gampling Resort, la piscina 4/4

Con Vacanze col Cuore, dal 2018, è riuscito a dare vita a nove glamping resort tra Toscana, Lago di Garda, Lago Idro e Olanda, tutti con la solita interpretazione della vacanza open air tra turismo all’aria aperta e servizi di alto livello presenti di solito nei soggiorni alberghieri, sfruttando l’orizzontalità dei territori grazie alla disposizione dei vari alloggi in modo che ogni ospite possa godere di privacy e serenità per un target che abbraccia famiglie, giovani coppie, sportivi ed amanti della natura.

Trasimeno Glamping Resort

Via Martiri di Cefalonia - 06063 Sant'Arcangelo (Pg)

Tel 075 848238