Se Milano avesse il mare: ecco cosa si mangia da Assunta Madre

Il ristorante “Assunta Madre” prende il nome da un famoso peschereccio, risalente agli anni Settanta. Richiama la vera cultura del pesce, che troviamo nel menu e nei piatti. D’altra parte, è uso comune che le barche da pesca abbiano nomi di santi o patroni per avere protezione durante le battute di pesca. Il primo “Assunta Madre” è stato aperto a Roma nel 2009 in una zona privilegiata, in Via Giulia 14, all’interno di Palazzo Varese risalente al Seicento; quello a Milano, invece occupa tre piani della Torre Breda, in Via Vittor Pisani 2, uno dei primi grattacieli milanesi, accanto a Piazza Repubblica, dove sorgono diversi hotel di lusso. Appena si entra nel locale meneghino, sei accolto da un bancone di pesce dalla varietà incredibile. Accanto in una vasca sguazzano astici, pronti per essere pescati e finire nel piatto… È come se si entrasse in una pescheria: il pescato arriva dal mercato ittico giorno dopo giorno, come gli scampi e gamberi di Mazara del Vallo e le ostriche… È il momento ideale per scegliere quello che si desidera, che sarà cucinato espressamente. I piatti più amati dalla clientela? Il carpaccio di scorfano alla mediterranea con capperi, pomodorini e acciughe, le ostriche, linguine all’astice blu del Mediterraneo, la catalana, anche gli gnocchetti al gambero rosso, datterino e pecorino e il pescato del giorno al guazzetto.

Come è il ristorante Assunta Madre a Milano

Il pianoterra è composto da una sala centrale, una saletta interna, con mattoni a vista e quadri alle pareti, l’ambiente caldo e piacevole può ospitare 60 clienti. Il primo piano ha 50 posti: da una ringhiera in legno ci si affaccia sulla sala principale. Con un ascensore si arriva al privé, dove abbiamo cenato: uno spazio esclusivo, ideale per festeggiare un compleanno o una ricorrenza speciale.

Chi è lo chef di Assunta Madre a Milano

Antonio Lignini è lo chef di Assunta Madre Milano, che vanta esperienze di tutto rispetto, come il ristorante Novecento (1 stella Michelin) con Matteo Vigotti e il Four Season di Milano con chef Sergio Mei.

Non solo il suo bagaglio professionale si è arricchito, ma gli hanno affinato la sensibilità. La sua cucina si basa sulla qualità della materia prima, che rispetta la stagionalità e le tradizioni italiane. Antonio ha impostato il menu di ambedue i ristoranti, perché un cliente deve sentirsi a casa sia a Roma sia a Milano. Assunta Madre ha il grande privilegio di portare un pizzico di mare nel cuore delle due città.

Cosa si mangia e si beve da Assunta Madre Milano

Arrivano in tavola piatti colmi di ostriche, un carpaccio di scampi e gamberi rossi con caviale e salsa all’ostrica. Nell’aria aleggia un profumo intenso di mare, così invitante che non si può fare a meno di farsi trasportare da questi sapori autentici. Il sommelier dalla grande esperienza ha scelto per accompagnare l’entrée il vino spumante millesimato prodotto dalla famiglia Uberti Magnificentia Franciacorta brut Satèn, realizzato con uve Chardonnay selezionate. Un vino noto per la sua struttura morbida ed elegante, ideale per accompagnare con il suo aroma il pesce crudo.

Abbiamo apprezzato molto “La bruschetta di San Pietro al vino bianco”: una fetta di pane abbrustolita con un piccolo trancio di pesce. Perfetto abbinamento per l’antipasto caldo: un Collio del Friuli Venica, una delle rinomate cantine “bianchiste”. Ottime le “Linguine di Gragnano con vongole insaporite da aglio, olio, peperoncino, caviale e limone”. La qualità della pasta è indiscutibile, perfettamente emulsionata, mentre si assaggia arriva il leggero, ma piacevole profumo del limone. Infine, non poteva mancare il “Tiramisù”, ma l’aspetto simpatico sta nella preparazione “espressa” davanti al cliente. Saranno soprattutto gli stranieri ad esserne affascinati. Un perfetto finale, grazie ai profumi tenui, ma persistenti della Malvasia Tasca d’Almerita Capofaro.

