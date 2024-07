Da New York a Bormio, passando per Pré Saint Didier: le novità dell’estate QC Terme

Pronti ad un estate di relax assoluto? QC Terme amplia la propria offerta, tra nuove strutture, partnership ed iniziative in tutto il (loro) mondo, da New York fino all'Italia, passando per la Francia: l'unico obiettivo è quello di regalare al cliente un'esperienza unica ed esclusiva in tutte le spa e gli hotel del circuito.

QC Terme, il bagno dei desideri a Pre Saint Didier

Si parte da QC New York, con l'ampliamento del centro e l'inaugurazione di nuove pratiche multisensoriali, e si arriva nei centri QC Dolomiti, Bormio, Pre´ Saint Didier e San Pellegrino, dove fino fino al 30 settembre le serate saranno rese magiche dalla musica della "QC Summer Symphony". È finita qui? Neanche per sogno. Nei QC Bagni Nuovi di Bormio c’è la nuova “Casetta delle Driadi”, una sauna panoramica incastonata tra gli alberi del parco. Al QC Villa Arzaga Garda a disposizione degli ospiti c’è il nuovissimo Golf Simulator, mentre nel QC Milano si amplia la “Sala dei nidi”, dove prenderà vita il Bosco sensoriale.

QC Terme Bormio Bagni Nuovi

Nella sede di QC Torino ci sarà a disposizione la “Giostra delle favole”, un’innovativa sauna rotante. Infine, a QC Roma è pronta la “QC Magic Lights”, un mix tra natura ed architettura, dove una foresta fa da telo per proiezioni e animazioni luminose. Inoltre, continua la partnership con la compagnia di volo Ita Airways. Andrea Quadrio Curzio, CEO di QC Spa of Wonders, racconta questa espansione: «La nostra filosofia di benessere ha portato le destinazioni QC in Italia e Francia a riscuotere un enorme successo, ed e` stato gratificante vedere anche i newyorkesi, che non sono esattamente noti per la loro capacita` di rilassarsi, abbracciare con tutto il cuore questo approccio».

QC Terme Bormio Bagni Nuovi, la casetta sull'albero 1/3 QC Terme Bormio Bagni Nuovi, la vista dalla casetta sull'albero 2/3 QC Terme Bormio Bagni Nuovi, relax nel bosco degli dei 3/3 Previous Next

Le novità di QC New York

Nella Grande Mela il centro QC è stato ampliato e c’è stata l’inaugurazione di nuove pratiche multisensoriali come cascate, saune panoramiche, una sala del ghiaccio ed una del sale. «L’espansione è uno step strategicamente fondamentale per diventare parte del DNA della città – dichiara il CEO Andrea Quadrio Curzio - attraendo i newyorkesi di nascita, che chiamano la città casa. Vogliamo che QC New York sia cool e il luogo dove stare - naturalmente desideriamo anche che i turisti considerino la spa una tappa obbligata del loro viaggio! - ma non puntiamo a essere una moda passeggera, per questo ci concentriamo su ciò di cui New York ha bisogno: un giardino lussuosamente curato in cui valga la pena di tornare più e più volte, per rallentare e creare ricordi speciali».

QC New York Garden

Il relax, si sa, stimola l'appetito: gli ospiti di QC New York potranno rivolgersi a Casa QC, un bistrot di 500 mq che affianchera` l’attuale Flora Cafe´, per gustare sfiziosi drink e una selezione di cibo di ispirazione italiana, dal gelato artigianale all’aperitivo, con una combinazione di deliziosi prodotti tipici. Nel 2025 QC New York si espanderà ancora con l'apertura di un terzo edificio, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento del benessere in città.

QC Summer Symphony, la novità serale dei centri QC tra Italia e Francia

I fortunati visitatori dei centri QC di Bormio, Dolomiti, Pre´ Saint Didier e San Pellegrino godranno, fino al 30 settembre, di questi nuovissimi venerdì sera musicali sotto le stelle, i "QC Summer Symphony". Ma non solo, perché sarà un’occasione per godere anche di una salutare “Forest bathing” e immergersi nei giardini profumati affacciati sulle Alpi e nelle pratiche immersive come la rinnovata “Piscina di Venere” o la nuova “Casetta delle Driadi” di QC Bagni Nuovi di Bormio, una sauna panoramica incastonata tra gli alberi di un enorme parco da esplorare.

QC Terme Bormio Bagni Nuovi, la piscina Venere di notte

Novità anche nei trattamenti e nell'esperienza spa con gli eventi caring, con dissetanti drink da assaporare a bordo vasca e i nuovi rituali beauty: dall’immancabile Face Training per rassodare il viso, all’esclusivo Foot Gym studiato per sgonfiare gambe e piedi, passando per la Soft sauna, l’Aufguss e il Body reshaping, esclusivi trattamenti detox con cui purificare la pelle e rimodellare la silhouette.

QC Terme Roma, trattamento viso nella veranda degli allori 1/5 QC Terme New York, il footbath 2/5 QC Terme, sauna 3/5 QC Terme San Pellegrino, la stanza del sale 4/5 Aperitivo con vista a QC Terme Dolomiti 5/5 Previous Next

QC Terme e la partnership rinnovata con Ita Airways

«Crediamo molto in questa collaborazione, nata dal desiderio di offrire ai passeggeri preziosi attimi di relax: abbiamo voluto ricreare la stessa magia che si vive nei nostri centri, per un’esperienza che va oltre le aspettative», racconta Simona Sbarbaro, Chief Marketing Officer del Gruppo QC. I passeggeri delle classi Business e Premium Economy di Ita Airways vengono omaggiati di uno speciale beauty set. Una maschera viso rigenerante, uno spa kit in formato travel e l’esclusivo video tutorial Face training trasformano il tempo trascorso a bordo in una preziosa occasione per prendersi cura di se´. Il percorso alla scoperta del benessere proseguirà poi nella sezione “Intrattenimento” dei voli a lungo raggio, atterrando infine nelle sale VIP dei principali aeroporti italiani, dove la proiezione di uno spot dedicato ai centri QC trasportera` gli spettatori in magnifiche oasi di montagna e di città.

QC Pre Dolomiti, la vasca foresta termale nell'ora dell'enrosadira 1/7 QC Pre Saint Didier 2/7 QC Pre Saint Didier, bagno del desiderio 3/7 QC Chamonix Monte Bianco, la vasca infinity 4/7 QC Chamonix Monte Bianco, piscina 5/7 QC Chamonix Monte Bianco 6/7 L'alba a lQC Chamonix Monte Bianco 7/7 Previous Next

Tutto questo sarà solo l'inizio di una stagione che si prepara a celebrare anche il mondo dello sport. Il cuore del progetto è "My Wonder Summer of Sport", che coinvolgerà alcuni grandi atleti italiani come Carlotta Ferlito, Riccardo Bisconti, Sofia Collinelli, Federico Pelizzari e Niccolo´ Gitto, che collaboreranno a stretto contatto con i canali social di QC per condividere i momenti più importanti e significativi delle loro carriere. L'estate di QC è pronta ad accogliervi con tante novità e sorprese.