All'Hotel Zum Zirm un'offerta speciale per vivere l'estate sul Renon

Quest'estate ritiratevi tra le meraviglie dell'altopiano del Renon, in Alto Adige, dove il tempo si perde tra laghi alpini e boschi incantati. L'Hotel Zum Zirm, situato direttamente alla stazione a valle della cabinovia che conduce al Corno del Renon, il punto panoramico più alto della zona, vi accoglierà in un'atmosfera familiare e confortevole. Gestito da tre generazioni dalla famiglia Lang, l'Hotel Zum Zirm è un luogo dove passione per la montagna e ospitalità si fondono armoniosamente. Erika e Lorenz, insieme alle figlie Stefanie e Carolin, incarnano l'anima di questa struttura, offrendo ai loro ospiti un soggiorno indimenticabile in una posizione panoramica d'eccezione, circondati dai profumati pini cembri.

Hotel Zum Zirm Renon: un rifugio accogliente tra le meraviglie del Renon

Immerso nel cuore dell'Alto Adige, circondato da boschi di pini cembri e avvolto da un'atmosfera familiare, l'Hotel Zum Zirm Renon è un vero gioiello per gli amanti della natura e della tranquillità. L''hotel offre ai suoi ospiti un'esperienza autentica e indimenticabile. L'hotel dispone di camere e suite arredate con gusto e attenzione ai dettagli, ognuna con un proprio balcone che regala una vista panoramica mozzafiato sulle montagne circostanti. La struttura in legno e pietra si integra perfettamente con l'ambiente naturale, creando un'atmosfera calda e accogliente.

Al ristorante dell'hotel, potrete gustare specialità tipiche della cucina altoatesina preparate con ingredienti freschi e di stagione. La ricca colazione a buffet vi darà la carica per affrontare una giornata di escursioni o di relax. Dopo una giornata all'aria aperta, concedetevi un momento di relax nel centro benessere dell'hotel. Sauna, bagno turco, idromassaggio e zona relax vi aspettano per regalarvi momenti di puro benessere.

I Summer Specials dell'Hotel Zum Zirm

Fino al 27 luglio, c'è un offerta speciale da prenotare con il codice promozionale SUN24 che comprende:

4 giorni/3 notti di pernottamento in camera doppia Standard o Comfort con balcone a partire da €279 a persona

di pernottamento in camera doppia Standard o Comfort con balcone Mezza pensione: Ricco buffet a colazione e cena con menu a scelta a tre portate

Ricco buffet a colazione e cena con menu a scelta a tre portate Utilizzo del centro benessere: Bagno turco aromatico, Bio Sauna, sauna finlandese al pino cembro, idromassaggio in giardino, doccia a secchio e area relax con angolo per tisane alle erbe, vista sul verde e profumo di pino cembro

Bagno turco aromatico, Bio Sauna, sauna finlandese al pino cembro, idromassaggio in giardino, doccia a secchio e area relax con angolo per tisane alle erbe, vista sul verde e profumo di pino cembro Un corsa di andata e ritorno gratuita al giorno con la cabinovia verso il Corno del Renon

con la cabinovia verso il Corno del Renon Ritten Card gratuita

Il Renon: un paradiso per gli amanti della natura e dello sport

Tra i monti dell'Alto Adige, dove il verde si fonde con l'azzurro del cielo, sorge il Renon, un altopiano che incanta con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue infinite possibilità per il tempo libero. Dall'hotel partono numerosi sentieri che si snodano tra boschi incontaminati, prati fioriti e panorami da cartolina. Che siate esperti alpinisti o semplici amanti delle passeggiate, troverete il percorso perfetto per voi.

Il Renon

Stradine immerse nella natura e sentieri sterrati per gli amanti della mountain bike: il Renon è un vero paradiso per le due ruote. Noleggiate una bicicletta e partite alla scoperta di questo territorio incantato. Salite sul Corno del Renon con la cabinovia e ammirate un panorama a 360 gradi che vi lascerà senza fiato. Visitate le Piramidi di Terra, suggestive formazioni rocciose create dall'erosione, o salite a bordo del Trenino del Renon, l'unica ferrovia a scartamento ridotto funzionante in Alto Adige. E per chi cerca relax? Niente di meglio che immergersi nella natura incontaminata del Renon e lasciarsi coccolare dal silenzio e dalla pace. Fate una gita in barca su uno dei laghi cristallini o semplicemente rilassatevi al sole in uno dei tanti prati fioriti.

