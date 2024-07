A San Benedetto del Tronto tra mare e business all'Hotel Smeraldo

Sono definizioni che nascono accademiche e che trovano conforto ed autorevolezza nella realtà, tanto da divenire locuzioni convenzionalmente accettate. Parliamo, in questo caso della dicotomia tra turismo leisure e turismo business. Il turismo del tempo libero e, da esso ben separato, il turismo scaturente da impegni di lavoro, dal business, appunto. Tutto vero e quindi, naturalmente tutto predisposto a ché vi fossero strutture atte a svolgere hospitality per il turismo leisure e strutture vocate al turismo business. Fino alla fine dello scorso secolo, fino a quando non divenne palese il declino della società industriale, la società dei tempi obbligati, la società del cartellino orologio, la società del… dal lunedì al venerdì otto – diciassette, andava anche bene, non solo per gli alberghi ma per certi versi anche per i ristoranti, che la separazione fosse netta e ben percepita.

Ma da un bel po', non è più così: si lavora quando si stabilisce che si debba/possa/voglia lavorare e si catturano slot temporali e spaziali di tempo libero quando si può e si vuole. Cosa ne è di un lussuoso albergo sul lungomare di una bella città del medio adriatico? Progettato, realizzato e gestito per il turismo leisure, non vi è dubbio alcuno. Va bene, teniamocela questa perniciosa assenza di dubbio e accodiamoci al comune sentire. Sì, è lussuoso albergo per il turismo leisure. Il medio adriatico è quell’amena zona di confine tra l’Abruzzo e le Marche, tanto da essere denominata le Marche Basse. Siamo sulla Riviera delle Palme. La città è la bella San Benedetto del Tronto (Ap). Il lungomare ha nome radioso ed impegnativo: Rinascimento. L’albergo quattro stelle è lo Smeraldo.

Hall piacevolmente ampia con ascensore panoramico. Rooftop con lettini prendisole e vasca idromassaggio per godere di piacevoli momenti di relax gioendo della vista panoramica sul litorale Adriatico. Provate a venirci in quel momento magico quando l’alba subentra all’aurora. Il disco solare sorgente ci fa capire che sta per cominciare il nuovo dì. Nuovo, irripetibile, da non sprecare!

C’è la piscina all’aperto, dotata di idromassaggio e cascate d'acqua. E nei pressi della piscina c’è il bar. In aggiunta, tocco di classe e sintomo di generosa sensibilità, l’albergo è pet friendly. Ancora, charging station per auto elettriche. Sistemazioni duttili in camere, in suite, in appartamenti.

Basta così? Assolutamente no. Apprezzabile valore aggiunto è la spa, per ritemprare il corpo e la mente, vivendo momenti intensi e piacevoli di benessere. E se per Paolo e Francesca galeotto fu il libro qui galeotta potrebbe diventare l’accogliente ed intima Spa Suite dove concedersi indimenticabili momenti di piacere e di relax per rinnovare complicità e intesa con il partner.

Immaginiamoci se un albergo così ha un solo ristorante! Ne avrà almeno due, scommettiamo!? Ecco, scommessa persa. Lo Smeraldo, scelta virtuosa e lungimirante, non ha ristorante. Cosa diversa è che al suo interno, confortevoli e adatti gli spazi, sia ospitato l’ottimo ristorante L’Arca, di cui è patron e chef Massimiliano Capretta.

Questa regione, le Marche, ha avuto figli illustri, divenuti per la loro genialità e il loro talento famosi nel mondo. Ci sovviene Raffaello Sanzio, pittore e architetto tra i più celebri del Rinascimento, e ci sovviene Giacomo Leopardi, tra i più grandi poeti di tutti i tempi.

A questi due grandi marchigiani sono dedicate le due sale meeting dello Smeraldo, ideali per ospitare riunioni, convegni, conferenze e seminari. L'hotel, inoltre, offre confortevoli aree interne ideali per momenti di aggregazione durante coffee break, light lunch, aperitivi e cene di lavoro. Una bella sala adiacente al bar, a tale scopo validamente attrezzata, è riservata ad attività di smart working.

L’albergo, a momenti si ometteva l’informazione, è aperto tutto l’anno, mica solo durante i mesi estivi! E ma allora sta a vedere che è anche albergo per il turismo business di cui si diceva. Ma certo che sì! È l’albergo del terzo decennio del XXI secolo, il decennio liquido dove leisure e lavoro assumono stato colloidale, dove il concetto stesso di tempo libero smarrisce la sua connotazione per quanto diviene indistinto dal tempo “occupato”.

Trascorrere giorni lieti all’hotel Smeraldo cagiona purtroppo un momento, solo uno sia ben chiaro, poco lieto. Quando accade, perché comunque deve pur sempre accadere, di dovere andare via. E allora, citato prima, ricorriamo al grande poeta marchigiano Giacomo Leopardi, con la sua celebre poesia L’Infinito. Ecco, ripensando al soggiorno all’hotel Smeraldo e alle emozioni che si vivono, sovvengono questi versi:

Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Smeraldo Suite Hotel

Viale Rinascimento 141 - 63074 San Benedetto del Tronto (Ap)

Tel 0735 615400