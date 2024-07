Hotel Atlantis Bay a Taormina, un'estate 2024 da gourmet

Un luogo capace di sedurre il palato, gli occhi e l’immaginazione del turista è l’Atlantis Bay, hotel cinque stelle lusso di VRetreats, brand di hotellerie di Alpitour World. Costruito sulla roccia, che digrada con la scogliera fino al mare, in uno dei tratti più suggestivi della costa siciliana, l’Atlantis Bay, hotel manager Melissa Noce, è una dimora di lusso tra la Baia delle Sirene e l’incanto di Taormina, che si fonde in perfetta armonia con il territorio circostante, regalando agli ospiti esperienze indimenticabili.

L'Hotel Atlantis Bay di Taormina

Atlantis Bay: le stanze

Scopri un'esperienza senza pari presso il Superior Vista Mare. Le camere, arredate in stile classico con dettagli marini, offrono pavimenti in legno e bagni in marmo, regalando una vista mozzafiato sulla Baia delle Sirene. Opta per il lusso del Deluxe Vista Mare, dotata di terrazze o balconi privati, arredamento contemporaneo e pavimenti in parquet che si armonizzano perfettamente con i colori della baia, mentre i bagni in marmo aggiungono un tocco di raffinatezza.

Per un'esperienza ancora più esclusiva, le Junior Suite Vista Mare offrono una terrazza privata, un salottino accogliente e arredi contemporanei, con viste panoramiche che catturano l'essenza della costa. Le Junior Suite Executive Vista Mare sono un'opzione di lusso, con decorazioni in marmo lussuose che creano un'atmosfera serena ideale per immergersi nel fascino della baia. Per un rifugio accogliente e distinto, la Suite Vista Mare vanta una terrazza privata, un'area living separata, arredi contemporanei e bagni in marmo, offrendo comfort e raffinatezza ai viaggiatori esigenti.

Le Suite Executive Vista Mare, spaziose e moderne, presentano decorazioni eleganti, pavimenti in legno e marmi bianchi, e una terrazza privata arredata con viste mozzafiato che rendono ogni momento indimenticabile. Infine, immergiti nell'esclusività della Suite Atlantide, che include una terrazza panoramica, una piscina privata, Jacuzzi, Hammam, angolo bar e tessuti di lusso, offrendo una delle sistemazioni più prestigiose di Taormina per un soggiorno indimenticabile.

Atlantis Bay: il Ristorante Nui e la cucina dello chef Nino Privitera

Le terrazze che scendono fino al mare, dove si trova l’attracco dell’hotel, rappresentano il tratto distintivo della struttura. Da qui si può prendere il largo per escursioni lungo la costa o godersi lo spettacolo delle barche dei pescatori che praticano la pesca tradizionale, mentre il mare e le materie prime locali sono protagonisti nei piatti della tradizione e dei grandi classici della cucina Mediterranea, reinterpretati in chiave contemporanea e gourmet nel Ristorante Nui da parte dell’executive chef Nino Privitera, sia agli ospiti dell'hotel che ai visitatori esterni.

Il Ristorante Nui dell'Atlantis Bay di Taormina

Lo chef Privitera, infatti, con la sua maestria, racconta storie attraverso i sapori, dove ogni creazione è una fusione tra ciò che prende forma tra le sue mani e le emozioni che danzano nella sua mente, tra passione e precisione che lo guida: un racconto del suo amore per la cucina.

A pranzo, gli ospiti possono gustare un menu leggero che celebra i sapori del mare e i profumi della Sicilia, come la Selezione di crudo di mare con emulsione di ricci, cristalli di sale e olio Evo o il Maccheroncino ai sapori di Sicilia con alici, pinoli, uva passa e finocchietto selvatico, per la cena, il menu si arricchisce di piatti che esaltano gli ingredienti del territorio in un connubio armonioso tra innovazione e tradizione, come il Riso Carnaroli con raguttino di dentice, salicornia e zeste di limone, il Trancio di spigola in crosta di mandorle su patata montata all’olio Evo e timo limonato e il Cannolo scomposto di ricotta siciliano.

Lo chef Nino Privitera

Prima della cena gli ospiti possono gustare al Kori Bar drink unici ammirando lo splendore del mare, creati dal nuovo bar manager Tino Platania, che ha firmato una drink list ricercata e originale. Tra le sue proposte spicca l'Atlantis Bay - un cocktail dedicato all’hotel, che cattura l'essenza del territorio a base di Gin Volcano, acqua del mar Ionio, alga blu, succo di limone femminello Igp “gileppo” all’olio essenziale di mandarino, velluto al profumo di zagara e gelsomino.

Atlantis Bay si conferma così non solo come un luogo di relax, ma anche come un'esperienza enogastronomica indimenticabile, che celebra la ricchezza culinaria e paesaggistica della Sicilia.

I servizi dell'Atlantis Bay: dal centro benessere allo sport

Un'esperienza di completo benessere all'Atlantis Bay, dove il suono rilassante del mare e un'attenzione ai dettagli impeccabile trasformano ogni soggiorno in un momento rigenerativo. L'hotel offre una piscina incastonata su una terrazza naturale di roccia, circondata da un solarium attrezzato e dal Beach Bar. Questo ambiente esclusivo è perfetto per rilassarsi e godersi il sole in un'oasi di tranquillità a due passi dalle acque cristalline.

La piscin naturale dell'Atlantis Bay di Taormina

Il Centro Benessere Hyd’Or è il cuore del relax all'Atlantis Bay, progettato per offrire un'esperienza di rigenerazione totale. Con massaggi e trattamenti esclusivi, e una zona relax dove immergersi in momenti di pace, il nostro staff esperto garantisce il massimo del comfort e della serenità.

Per gli amanti dello sport, l'hotel dispone di un'area fitness aperta 24 ore su 24, completa di attrezzature moderne e una vista mozzafiato sul mare. È il luogo ideale per mantenerti in forma anche durante le vacanze, integrando il relax con l'attività fisica in un ambiente unico. L'Atlantis Bay non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione dove ogni dettaglio è curato per garantire il massimo benessere e un'esperienza indimenticabile.

Atlantis Bay

Via Nazionale, 161 - 98030 Taormina (Me)

Tel 0942 618011