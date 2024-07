Cerchi un piccolo ristorante di pesce? Prova il Pesciolino a Marina di Castagneto

Il ristorante di pesce "Pesciolino" si trova a Marina di Castagneto (Li) in una strada vicina al mare, non molto trafficata, il locale è gestito da Teresa Colia e Marco Marucelli che nel febbraio 2023 hanno intrapreso questa loro attività con la passione e l'esperienza che nel tempo hanno acquisito. Il ristorante ha una filosofia piuttosto semplice: utilizzare materia prima freschissima per il pesce e usare delle cotture che valorizzino appunto i profumi ed i sapori dei pesci del Tirreno sia che siano cruditè sia che siano cotti in frittura o sotto forma di cacciucco, il "cacciucco del pesciolino" oppure anche sotto forma di panini con il pesce. Concludono la proposta gastronomica dei freschissimi e particolarissimi dolci che vengono preparati in tutti gli ingredienti da Teresa e che vengono poi assemblati al momento.

Teresa Colia e Marco Marucelli del Pesciolino

Il cacciucco del Pesciolino

In particolare, per quanto riguarda il cacciucco, che riveste un piatto particolare tra le proposte di Pesciolino viene chiamato "cacciucco del Pesciolino" perché non ha nessun riferimento preciso né al cacciucco alla livornese né al caciucco alla viareggina, che sono poi i due contendenti nel territorio al ruolo di cacciucco ufficiale. Il "cacciucco del Pesciolino", infatti, non prevede pesci con le lische, ha un bassissimo utilizzo di passata di pomodoro per evitare l'eccesso di acidità, non utilizza aglio e altre speziature, quali peperoncino o pepe, proprio per mantenere integra la freschezza del pesce e poterne apprezzare le caratteristiche. Nel rispetto della tradizione dei "sette pesci" la base viene preparata con polpo, seppia e calamari che cuociano per varie ore e in questa base poi vengono cotte al momento del servizio, sia i gamberoni, le cicale di mare (conosciute anche come spannocchie), le cozze ed il pesce spada. Tutta la materia prima quindi di alta qualità, freschezza e senza lische che in questa particolare cottura ritroviamo in questo piatto uno dei più interessanti e digeribili.

La cucina tra mare e salute del Pesciolino

Una delle caratteristiche della filosofia del locale è proprio la parte salutistica ovvero fare dei cibi iposodici e dolci ipoglicemici utilizzando il minimo indispensabile con la possibilità di aggiungere laddove servisse, direttamente dal commensale, il sale.

Acciughe in varie vesti del Pesciolino 1/6 Gorgona: fish burger a base di tonno fresco scottato e abbinato ad una salsa di capperi e asparagi di mare, pomodori secchi e maionese di soia 2/6 Arancino cacciuccato e le maionesi in abbinamento del Pesciolino 3/6 Il tiramisù del Pesciolino 4/6 Semisfera golosa 5/6 Choux Craquelin con crema al pralinato e caramello salato del Pesciolino 6/6 Previous Next

Tutte le fritture sono trattata in maniera maniacale perché è importante, secondo Teresa e Marco offrire agli ospiti dei piatti che siano gustosi, digeribili e non lascino l'ospite appesantito.

Come è il Pesciolino

Il piccolo locale ha otto tavoli in estate e nella bella stagione nel gazebo e riduce invece a quattro tavoli nella stagione invernale all'interno appunto delle due salette interne adibite anche ad una fornitissima enoteca con oltre duecento etichette sia locali che nazionali.

La sala del Pesciolino

La carta dei vini del Pesciolino

Per una serata particolare ci siamo concessi extra carta dei vini due bollicine di Castello Pomino. Pomino Bianco Doc Riserva Benefizio 2021 è parte essenziale della storia vitivinicola peninsulare, attestato come primo bianco in assoluto elevato in barrique, da Chardonnay in purezza, olfatto con note di litchi, melone bianco, cannella e tocchi ammandorlati. Al gusto è iodato, con ritorno fruttato-speziato e croccantezza. Pomino Doc Metodo Classico Brut Rosé Leonia 2019 è un sorprendente Pinot Nero spumantizzato, alfiere delle ben riposte ambizione territoriali di Famiglia Frescobaldi. Apre al naso su note di lampone, tocchi di rosmarino, chinotto, pepe rosa e gelsomino. Alla bocca attacca netto con tocchi salmastro-iodati, ritorno fruttato e agrumato. Teresa e Marco viaggiano spediti, convinti, trascinati da una passione autentica.

Pesciolino Ristorante di Pesce & Fish Burger

Via della Sogliola 1 - 57022 Marina di Castagneto Carducci (Li)

Tel 331 4049110