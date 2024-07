Country House La Bursch inaugura quattro camere nel Palazzo dei Venti

Un'esperienza detox, incastonata in un borgo tra le alpi biellesi a Campiglia Cervo (Bi), unica nel suo genere. Che ora si arricchisce di ben quattro nuove suite e camere nel Palazzo dei Venti, nuova area adiacente l'originario Borgo di proprietà dell'imprenditrice milanese Barbara Varese.

Country House La Bursch

L'offerta di Country House La Bursch è ovviamente già molto ricca e sfaccettata: dal biolago balneabile ad altre attività anche slegate al pernottamento come vivere un fine settimana romantico, festeggiare ricorrenze e cerimonie, organizzare eventi aziendali o semplicemente evadere dalla routine della città con gustose colazioni (nei mesi di luglio e agosto aperte anche agli esterni), aperitivi, degustazioni. O ancora attività sportive per tutti i gusti svolte negli spazi della Country House prenotabili anche da coloro che non pernottano come yoga, Qi gong, bocce o esperienze esterne come escursioni a cavallo, e-bike, tennis al circolo di Rosazza.

Country House La Bursch - Barbara Varese

Aria, Acqua, Fuoco e Terra: nuove suite e camere di Country House La Bursch

Il nuovo “Palazzo dei Venti” si compone di 4 nuove suite e camere ispirate agli elementi naturali “Aria”, “Acqua”, “Fuoco” e “Terra”, tutte dotate di accesso autonomo e indipendente rispetto al building già esistente. I nuovi spazi sono frutto di un restauro conservativo di abitazioni del XVII secolo e si contraddistinguono per stili, finiture e metrature differenti.

“Suite Aria” (2° piano / 70 mq, occupazione massima 4 persone) dallo stile montano, composta da un'ampia camera matrimoniale e zona living con angolo cottura, divano letto, lucernario e finestra con vista sul torrente Bele e la Valle Cervo. Incantevole il terrazzo con vista montagna.

Country House La Bursch - Palazzo dei venti 1/8 Country House La Bursch - Panoramica suite Acqua 2/8 Country House La Bursch - Ingresso suite Acqua 3/8 Country House La Bursch - Bagno suite Acqua 4/8 Country House La Bursch - Suite Acqua 5/8 Country House La Bursch - Suite Aria 6/8 Country House La Bursch - Suite Aria living 7/8 Country House La Bursch - Suite camera Aria 8/8 Previous Next

“Suite Acqua” (2° piano / 50 mq, occupazione massima 2 persone): un'antica soffitta completamente ricostruita con tetto a falda in legno e pietre recuperate. Dalla finestra e dal terrazzo, una meravigliosa vista sulle montagne circostanti e sul torrente Bele. Caratterizzata dalla presenza di una vasca circolare.

“Camera Fuoco” (1° piano / 60 mq, occupazione massima 3 persone): composta da due ambienti, una camera matrimoniale superior dal design antico e raffinato con doccia e un'area living con divano e tavolino per momenti di totale relax.

Country House La Bursch - Camera Fuoco 1/3 Country House La Bursch - Camera Terra 2/3 Country House La Bursch - Bagno camera Terra 3/3 Previous Next

“Camera Terra” (piano terra, senza barriere architettoniche / doppia standard, 20 mq): soluzione con letto matrimoniale, ambiente dall'atmosfera intima con pareti in pietra e giardino privato.

Country House La Bursch, la cucina di chef Erika Gotta

Per il periodo estivo, gli ospiti de La Bursch potranno godersi un calice di vino nell'orto, dove la talentuosa chef Erika Gotta coltiva con amore le erbe e le spezie per i suoi piatti. Il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni, è affidato alla giovane chef di origini piemontesi, Erika Gotta, sorella minore di Alida, protagonista della quinta edizione di MasterChef Italia. Il menu segue la stagionalità e varia secondo la reperibilità degli ingredienti con un percorso degustazione e à la carte.

Country House La Bursch - Chef Erika Gotta 1/8 Country House La Bursch - Ristorante 2/8 Country House La Bursch - Tavolo in cucina 3/8 Country House La Bursch - Colazione 4/8 Country House La Bursch - Cipolla ripiena 5/8 Country House La Bursch - Piatto Giro d'Italia 6/8 Country House La Bursch - Galletto laccato 7/8 Country House La Bursch - Sfogliati 8/8 Previous Next

Ma le novità non finiscono qui, perché La Bursch è un luogo tutto da scoprire, è necessario recarsi sul posto per respirare la magia e la particolarità di questo borgo incastonato tra le alpi biellesi, unico nel suo genere.

Country House La Bursch - Laghetto 1/3 Country House La Bursch - Esterno 2/3 Country House La Bursch - Bar 3/3 Previous Next

L'esperienza di soggiorno detox si impreziosisce ulteriormente: gli ospiti potranno rigenerarsi anche grazie alla possibilità di immergersi in un biolago balneabile, che successivamente sarà connesso ad una sala massaggi, jacuzzi riscaldata e bio sauna.

La Bursch Country House

Frazione Oretto, 22 - 13812 Campiglia Cervo (Bi)

333 867 2684