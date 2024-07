Con CHECK-IN fra Lucca e Viareggio sulle tracce di Puccini a 100 anni dalla morte

Nel numero di giugno di CHECK-IN, vi portiamo in viaggio attraverso una serie di destinazioni affascinanti e ricche di cultura. Iniziamo con il Festival di Puccini a Lucca, un evento imperdibile per gli amanti dell'opera che si svolge nella splendida cornice della città toscana. Sulle rive del lago di Massaciuccoli, dal 12 luglio al 24 agosto, il Festival omaggia il celebre compositore e festeggia i 100 anni della sua scomparsa. Un'occasione per scoprire Lucca, sua città natale e i luoghi che hanno ispirato la sua musica, come la sua villa a Torre del Lago.

Un ricco calendario di appuntamenti e tanti consigli su dove mangiare e dormire tra Lucca e Viareggio nei luoghi in cui ha vissuto il maestro Puccini. Dagli hotel di Viareggio come il Grand Hotel Principe di Piemonte simbolo di lusso e raffinatezza in stile Art Deco, con oltre un secolo di storia che al suo interno vanta il ristorante 2 stelle Michelin Il Piccolo Principe; o l'Hotel Plaza e de Russie il che sulla passeggiata si erge come un monumento all'eleganza e all'ospitalità d'élite. Fiore all'occhiello il Ristorante Lunasia, una stella Michelin. A Lucca non può mancare un soggiorno tra musica e storia al Grand Universe hotel amato da Puccini. Insomma, tanti gli spunti per vivere i luoghi che hanno ispirato la vita e le opere del maestro, durante il Festival che celebra quest’anno i 100 anni della scomparsa.

Non molto distante da Lucca troviamo il Garden Toscana Resort di San Vincenzo (Li) che si distingue per il suo connubio di natura e accoglienza familiare, che offre esperienze immersive per avvicinare gli ospiti alla natura attraverso sport, cucina, escursioni e benessere

Proseguiamo poi verso le incantevoli spiagge dell'Algarve, dove potrete scoprire paesaggi mozzafiato e un mare cristallino. Situato nel sud del Portogallo, è un territorio che seduce i viaggiatori con la sua anima duplice, fatta di natura incontaminata e cultura millenaria, offrendo un ventaglio innumerevole di esperienze. Un soggiorno nell’Algarve coniuga perfettamente una un’altra tappa irrinunciabile del Portogallo, Lisbona, capitale ricca di storia e cultura, che vi conquisterà con la sua atmosfera multietnica e le sue numerose attrazioni. Non mancano i consigli su ristoranti e hotel dove mangiare e dormire durante il vostro soggiorno.

Con CHECK-IN fra Lucca e Viareggio sulle tracce di Puccini a 100 anni dalla morte

Non molto distante dal Portogallo, che affaccia sul continente opposto, si trova Tangeri, la città più grande nel Nord del Marocco, non troppo dispersiva e rinnovata in molte sue parti, ed estremamente verde e pulita. La zona nuova è alla moda così come la nuova Marina e il lungomare che ospitano diversi locali e hotel.

Continua l’appuntamento con la rubrica "Capitale della cultura... a Tavola" che questo mese ci porta alla scoperta de La Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Pesaro che vanta una grande importanza storica e artistica: situata in Piazza Collenuccio e inizialmente dedicata a San Terenzio, patrono della città, conserva ancora le sue reliquie. Alla Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Pesaro affianchiamo l’antica ricetta della Pasticciata di cui ogni famiglia ne conserva la tradizione. È il classico arrosto della Domenica.

Infine, vi presentiamo i due traghetti gemelli di Moby: Fantasy e Legacy. Per un soggiorno diverso senza rinunciare alla buona cucina. Sulla rotta Livorno-Olbia hanno una proposta di ristorazione che non ha eguali sulle navi. Un viaggio all’interno dei due traghetti più grandi al mondo che garantiscono servizi innovativi ai viaggiatori e importanti risparmi energetici.