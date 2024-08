Tenuta Primero Resort, relax e Golf Club nella splendida laguna di Grado

Un campo da golf a 18 buche, piscina, ristoranti, due marine e uno Yacht Club. Tenuta Primero Resort, nella laguna di Grado (Go) nel Friuli Venezia Giulia, ha a disposizione un’offerta che accontenta sia chi vuole rimanere a terra e sia chi ama attività acquatiche. Surf, snorkeling, immersioni e gite in barca, ma anche tennis, calcio, beach volley ed un enorme campo da golf a 18 buche: le esperienze sono molteplici e varie, senza dimenticare attività per i più piccoli come laboratori e giochi: i genitori quindi possono approfittarne per provare i trattamenti rigeneranti della beauty farm del resort.

Tenuta Primero Resort - Campo da golf

Da Tenuta Primero inoltre sono i benvenuti anche gli amici a quattro zampe, con strutture e servizi dedicati per una vacanza canina senza compromessi e pensieri: da aree di sgambamento, Bau Bag fornite con tutto l’occorrente per una vacanza canina all’aria aperta (ciotola, snack e materiale informativo), prodotti specifici disponibili nei market, servizio di toelettatura e dog trainer.

Gli alloggi di Tenuta Primero Resort

Gli ospiti di Tenuta Primero Resort possono scegliere tra cottage, bungalow, suite e lodge: le parole d’ordine sono comodità, libertà e privacy.

Cottage

Situati sul porto turistico o sulla laguna, hli eleganti cottage offrono un feeling-glamping, attrezzature all’avanguardia e la bellezza di vivere nella natura. I cottage possono ospitare da 2 a 6 persone, a seconda della tipologia. Per Tenuta Primero il gampling vuol dire avere la libertà e il contatto con la natura di un campeggio più il lusso e il comfort di un hotel.

Bungalow

La sistemazione perfetta per individualisti senza pretese, avventurieri sportivi e famiglie. I bungalow possono ospitare da 2 a 5 persone, a seconda della tipologia. Tutti trascorreranno una vacanza da sogno nel loro appartamento per le vacanze al mare: tanto spazio e privacy, arredamento impeccabile, terrazza e parcheggio privati tra i vari comfort previsti.

Suite e Camere

Accoglienti camere doppie o una spaziosa suite, nella Marina House gli ospiti troveranno quello che cercano senza compromessi. Qui il prato per prendere il sole e il campo da golf sono a portata di mano.

Lodge

In una lodge sono sempre a disposizione tutti i comfort e una perfetta organizzazione degli spazi: un’ampia zona notte adatta ad ogni tipologia di famiglia, uno o più bagni, una zona giorno con cucina attrezzata e una veranda esterna.

Tenuta Primero Resort, paradiso per i golfisti

Il fiore all'occhiello del Tenuta Primero Resort è sicuramente rappresentato dal Golf Club, un vero e proprio paradiso per i golfisti di ogni livello. Il campo, progettato per fondersi armoniosamente con il paesaggio lagunare, rappresenta l’occasione perfetta per praticare il proprio swing nel percorso a 18 buche. Per i più piccoli che desiderano cimentarsi in un nuovo sport, vengono invece organizzati workshop alla fine dei quali viene rilasciato un attestato di partecipazione. Il porto turistico, con una capacità di 450 posti barca, può accogliere imbarcazioni di diverse dimensioni, fornendo assistenza e una serie di comodità che garantiscono un piacevole soggiorno per gli ospiti, i quali hanno anche la possibilità di accedere all’esclusivo Yacht Club per un momento di relax.

L’offerta gastronomica di Tenuta Primero Resort

L’offerta di Tenuta Primero parte dalla colazione, disponibile dalle 7.30 al Marina Cafè. Nel ristorante centrale vengono servite deliziose pizze e specialità di mare e di terra; il ristorante “Al Casone”, nell’esclusiva cornice dello Yacht Club, propone invece una cucina dal carattere mediterraneo e portate classiche della tradizione italiana, reinterpretate in chiave innovativa, mentre nel Ristorante e Pizzeria Terrazza di Mare il focus è sulla pizza grazie al forno a pietra.

Accogliente e semplice, il Kid Center Baretto è un punto d’incontro molto amato dalle famiglie con i bambini. Mentre gli adulti si rilassano, i bimbi si scatenano nel parco con angolo giochi e noleggio auto per i più piccoli. Durante le serate estive, al Kid Center Baretto vanno in scena grandi spettacoli per famiglie più volte alla settimana. Da provare sicuramente il Kite Bar sulla spiaggia, per un’esperienza lagunare completa.

Resort Tenuta Primero

Via Monfalcone, 14 - 34073 Grado (Go)

0431 896900