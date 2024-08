Autunno a Cortina d'Ampezzo: escursioni, benessere ed eventi speciali

La stagione autunnale è il momento ideale per immergersi nella natura di Cortina d'Ampezzo (Bl) e delle Dolomiti, godendo della luce perfetta per catturare scatti fotografici suggestivi. È anche l'occasione perfetta per una vacanza dedicata a sport, benessere ed esperienze all'aria aperta, sfruttando gli impianti di Cortina Skiworld prima della chiusura.

Cortina Skiworld: apertura straordinaria fino a ottobre

Le aperture autunnali a Cortina d'Ampezzo

La cabinovia Skyline Cortina rimarrà aperta fino all'8 settembre, mentre la seggiovia Fedare sarà operativa fino al 15 settembre e la Talarezza-Malon in area Auronzo fino al 17 settembre.

Cortina, la maggior parte degli impianti chiuderà a fine settembre

La maggior parte degli impianti chiuderà il 29 settembre, incluse le funivie Faloria, Col Druscié-Ra Valles, Ra Valles-Cima Tofana, la cabinovia Freccia nel Cielo, e le seggiovie Gilardon-Roncato, Tofana Express, Piè Tofana-Duca d'Aosta, Duca d'Aosta-Pomedes e Rio Gere-Son Forca. La seggiovia 5 Torri sarà aperta fino al 6 ottobre, mentre la funivia Lagazuoi fino al 20 ottobre.

Cortina In Wellness, un weekend dedicato al benessere

Una novità nel palinsesto di Cortina è "Cortina In Wellness", un weekend dedicato al benessere, previsto per il 14 e 15 settembre. Questo evento, rivolto sia ai residenti che ai turisti, offre sessioni gratuite di outdoor functional training, deep stretch and meditation, total body energy, e molto altro.

Un'esperienza autunnale a Cortina per ricaricarsi

Saranno inoltre presenti incontri con professionisti sui temi della longevità sana, della performance sportiva e dell'importanza dell'esercizio fisico per la salute. L'evento è stato ideato da Nerio Alessandri, presidente e fondatore della Wellness Foundation e di Technogym, e rappresenta un passo verso la trasformazione di Cortina in una destinazione wellness, anche in ottica di eredità olimpica.

Cortina d'Ampezzo, gli aperitivi al Faloria

Per tutto settembre, il Rifugio Faloria ospiterà tre appuntamenti per un aperitivo al tramonto con musica dal vivo, previsto per i sabati 7, 14 e 21 settembre a partire dalle 18:00. Gli ospiti potranno godere della vista panoramica, accompagnati da specialità locali e dalla musica, mentre le montagne si colorano di enrosadira. Il costo del biglietto andata/ritorno è di 30,00 euro e include la prima consumazione in rifugio. È possibile prenotare anche per la cena.

Cortina d'Ampezzo, il Delicious Festival Dolomiti

Il 27 e 28 settembre torna il Delicious Festival Dolomiti, un evento che unisce sport e gastronomia nella zona Lagazuoi - 5 Torri - Passo Giau. I partecipanti potranno gustare piatti preparati da chef locali nei rifugi dell'Area Delicious, con un gran finale serale al PalaDelicious con musica e dj set.

Il Delicious Festival Dolomiti a Cortina

Il festival prevede diverse corse in montagna, tra cui il Delicious Trail Dolomiti, il Short Delicious Trail Dolomiti, il Medium Delicious Trail e il Mini Delicious Trail per i più piccoli. Il percorso attraversa anche i musei all'aperto della Grande Guerra, offrendo un'esperienza unica tra storia e natura.

Le esposizioni al Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d'Ampezzo

La stagione espositiva della galleria d'arte più alta delle Dolomiti continua al Lagazuoi Expo Dolomiti. Dopo la chiusura della mostra "Lettere dal K2" il 12 settembre, dal 14 settembre saranno esposti i progetti dei tre giovani artisti che hanno partecipato al Lagazuoi Photo Awards New Talents. Le loro opere, tra fotografie, testi e audio, offriranno un nuovo linguaggio visivo legato alla montagna, contribuendo alla nascita di un'estetica innovativa e originale.