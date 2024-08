Vannucci, a Milano una nuova proposta per gli amanti del pesce

Da aprile in zona Porta Romana, a Milano, si è affacciato un nuovo ristorante, Vannucci. Rilevato il precedente locale, Tonia Piccoli ha ritoccato l’ambiente e si è lanciata in quella che è la sua prima avventura nel mondo della ristorazione. Situato in una delle zone più frequentate di Milano, il cuore della proposta gastronomica di Vannucci, guidata dallo chef Enzo Auletta, è il pesce. Non mancano nemmeno i richiami alla Puglia, terra di origine di Piccoli.

Tonia Piccoli, proprietaria di Vannucci (credits: Vannucci, Facebook)

Vannucci, atmosfera intima

Con i mattoni a vista che fanno da cornice ai tavoli del ristorante, in una luce soffusa, l’atmosfera che si respira di Vannucci è intima, ma al tempo stesso calda ed accogliente. Il rame presente sulle pareti contribuisce a creare quel mix tra rustico ed elegante tipico di molte attività milanesi.

I tavoli sono in legno e le sedute in ferro battuto. Ad aggiungere un tocco eclettico, un bar in stile Anni ‘30 e vecchie botti in legno. «Sono stata fortunata - ammette Piccoli - perché di fatto la location è rimasta la stessa della precedente gestione, quando ancora il ristorante si chiamava Shannara 3, ed era già molto bella. Il locale è grande e ha molte potenzialità, essendo in una via più laterale c’è la possibilità anche di avere un dehors e offrire un’ambiente tranquillo».

La cucina da Vannucci

Come detto, la cucina di Vannucci punta forte sul pesce. Lo chef Auletta punta ad esaltare i sapori degli ingredienti, amplificando la genuinità dei prodotti ed evitando troppe elaborazioni. Tuttavia sarebbe sbagliato pensare a piatti anonimi: dalla Tartare di tonno e maracuja alla Caponata di melanzane in agrodolce, con lamponi e granella di pistacchi, piuttosto che la ricciola o salmone marinato all’arancia non mancano contaminazioni e combinazioni in grado di dare un tocco “sprint” in più ai piatti. Tuttavia la stessa Piccoli spiega come la sperimentazione sia continua, alla ricerca di una identità sempre più definita.

Per quanto riguarda i vini sono per lo più provenienti dalle cantine Livio Felluga (Friuli Venezia Giulia), San Michele Appiano (Alto Adige) e Tenute Girolamo (Puglia) affiancate ad una selezione di etichette nazionali ed estere. Ad accompagnare le portate, l’olio pugliese Scisci, la focaccia ai sette cereali fatta a mano dallo chef e le patate servite come entrée, condite con sale e peperone crusco, insieme ad una amuse bouche di alici marinate con cappero e datterini gialli e rossi.

Come si mangia da Vannucci?

La proposta gastronomica di Vannucci presenta una serie di plateau con ostriche, scampi e gamberi rossi, con la possibilità di sceglierli anche singolarmente. Alle tartare (tonno rosso con maracuja, ricciola con menta e lime e salmone marinato all’arancia e finocchietto selvatico) si uniscono anche i carpacci: branzino con limone, basilico e sale nero e lingotto di salmone leggermente marinato, arancia e finocchietto selvatico. Decisa e saporita l’insalata di scampi con salsa catalana, proposta tra gli antipasti che prevedono anche qualche digressione a terra come la parmigiana di melanzane e il Patanegra tagliato al coltello con lo gnocco fritto.

Tra i primi, gran figura fa lo Spaghettone Gerardo di Nola con cacio, pepe, tartare di gambero rosso e lime, ma anche il Risotto al nero di seppia con calamaretti spillo croccanti. Anche in questo caso, prevista un’opzione di carne con il Paccherino Rustichella d’Abruzzo con ragù bianco d’agnello ed erbe aromatiche. Per quanto riguarda i secondi, i Tranci di branzino con salsa al datterino giallo - dall’impiattamento molto particolare, si fa strada tra il pescato del giorno creato dallo Chef e i Gamberi al calvados flambè con crema di piselli. Sempre l’agnello (costolette provenienti dalla Nuova Zelanda impanate al pistacchio con maionese al sedano) è il protagonista della portata di terra.

Vannucci Porta Romana

Via Atto Vannucci 22 - 20135 Milano

Tel 02 5831 6152