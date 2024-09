Steinach Townhouse, viaggio nel tempo nel cuore di Merano

Immagina di varcare la soglia di una dimora che ha visto scorrere secoli di storia, dove ogni angolo racconta una storia e ogni dettaglio è un invito a sognare. Benvenuti a Steinach Townhouse, un gioiello nascosto nel cuore storico di Merano (Bz), un'oasi di charme e raffinatezza che vi trasporterà in un'altra epoca.

L'esterno del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 1/4 La vista dalla terrazza del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 2/4 Living room del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 3/4 Particolare del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 4/4 Previous Next

Situato nel suggestivo quartiere di Steinach, un tempo nucleo medievale della città, questo boutique hotel è il frutto di un attento restauro che ha saputo coniugare l'antico con il moderno. Le antiche stube sudtirolesi, con i loro caldi camini e gli arredi in legno massiccio, convivono armoniosamente con elementi di design contemporaneo, creando un'atmosfera unica e avvolgente.

Un'esperienza sensoriale nelle suite del Steinach Townhouse

Ogni suite di Steinach Townhouse è un rifugio esclusivo, dove il tempo sembra fermarsi. Le grandi finestre affacciate sul centro storico o sulle montagne circostanti inondano gli ambienti di luce naturale, creando un'atmosfera serena e rilassante. I dettagli curati, come i tessuti pregiati, i pavimenti in legno antico e gli arredi su misura, rendono ogni soggiorno un'esperienza indimenticabile. Antichi guardaroba altoatesini del XVIII e XIX secolo, finemente restaurati, convivono in armonia con pezzi di design contemporaneo, creando un'atmosfera sofisticata e avvolgente. I pavimenti in legno originale, caldi e accoglienti, invitano a passeggiare scalzi e a immergersi in un'atmosfera rilassante.

Una delle suite del del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 1/4 Particolare della suite del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 2/4 Una delle suite del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 3/4 Uno dei bagni delle suite del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre 4/4 Previous Next

Gli antichi spazi delle cucine sono stati sapientemente trasformati in lussuose stanze da bagno, dove l'eleganza del passato incontra il comfort del presente. L'ascensore interno, discretamente integrato nelle pareti come un lungo specchio, coniuga funzionalità e design. I letti sommier extra-comfort e gli arredi di design contemporaneo completano l'arredo di queste suite, che offrono tutto lo spazio e il comfort di un vero e proprio appartamento, in un'atmosfera che fonde tradizione e modernità

Un viaggio nel gusto a Steinach Townhouse

Dietro la gestione di Steinach Townhouse c'è una coppia di appassionati: Katalin Huff e Andrea Fenoglio, già proprietari del rinomato ristorante, una stella Michelin, Sissi a Merano. La loro passione per la buona cucina si ritrova anche in questo nuovo progetto, dove la colazione viene servita in un ambiente elegante e la selezione di prodotti locali è curata nei minimi dettagli: la porta originale altoatesina conduce al Bistrò dedicato alla colazione; qui, tra il profumo di dolci fatti in casa, sostano tavolini anni ’30, provenienti dalla sala d’attesa di prima classe della stazione di Trento e abbinati a Lampes de Marseille di Le Corbusier. Immagina di iniziare la giornata con un cappuccino cremoso, accompagnato da dolci fatti in casa e marmellate artigianali, mentre ammiri il panorama mozzafiato dalle finestre.

La sala colazione del Steinach Townhouse. Foto: Giovanni De Sandre

Steinach Townhouse è più di un semplice hotel: è un'esperienza. Se cerchi un luogo dove sentirti a casa, coccolato e circondato dalla bellezza, non esitare a prenotare il tuo soggiorno.

Steinach Townhouse

Via Haller 21 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 198 0000