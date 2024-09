Milano Fashion Week 2024: i ristoranti alla moda dove mangiare in ogni quartiere

Torna da martedì 17 settembre 2024 a lunedì 23 settembre 2024 la Milano Fashion Week 2024. Mentre le passerelle della moda svelano le ultime tendenze, la città meneghina si trasforma in un palcoscenico per i palati più raffinati. Dai quartieri storici ai nuovi hotspot, una miriade di ristoranti propone esperienze culinarie uniche, che spaziano dalla cucina d'autore alla tradizione rivisitata. Dalle tartare gourmet ai piatti della nonna, dai cocktail innovativi ai vini pregiati, ogni angolo di Milano nasconde un tesoro gastronomico da scoprire. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di moda e di buon cibo, per vivere un'esperienza completa e indimenticabile.

Tutti pronti per la Milano Fashion Week 2024

Porta Romana

Autem

Nel cuore pulsante di Porta Romana, Autem dello chef Luca Natalini reinventa la tradizione culinaria italiana con un tocco di avanguardia. La cucina a vista, un vero e proprio spettacolo per gli occhi, è la protagonista di un ambiente elegante e contemporaneo. Il menù, in continua evoluzione, celebra la freschezza degli ingredienti e la sostenibilità, con piatti iconici come la "Pasta in bianco" e creazioni più audaci come le lumache alla bourguignonne. Un'esperienza gastronomica unica, dove il design sofisticato incontra la passione per la cucina.

Autem | Via Serviliano Lattuada 2 - Milano | Tel 351 2780368

Moscova - Brera

Cactus Kitchen & Bar

Nel cuore pulsante di Moscova, Cactus Kitchen & Bar dello chef Alessio Sebastiani è un'oasi di gusto e freschezza. A due passi dalle passerelle della moda, questo locale giovane e dinamico ti conquisterà con la sua cucina creativa e colorata. Dal pesce fresco al meglio della cucina vegetariana e vegana, il menù cambia con le stagioni, offrendo sempre piatti originali e saporiti. Il Cactus Burger e il Cactus Bowl sono solo alcune delle specialità che non puoi perdere.

Cactus Kitchen & Bar | Via Varese 4 - 20121 Milano | Tel 347 0544982

Stendhal Milano

Nel cuore elegante di Brera, Stendhal Milano è un viaggio nel tempo attraverso i sapori. Un'oasi di gusto dove la tradizione meneghina incontra la modernità, regalando un'esperienza culinaria unica. Dal risotto allo zafferano all'ossobuco alla tartare di salmone, il menù celebra i classici milanesi con un tocco contemporaneo. L'ambiente raffinato, con dettagli liberty e un luminoso dehor, completa l'esperienza.

Stendhal Milano | Via Ancona angolo via San Marco - Milano | Tel 02 62086868

Biga Milano

Sotto la guida del talentuoso pizzaiolo Simone Nicolosi, premiato come "Rivelazione dell'anno 2024" da Identità Golose, Biga Milano è diventata un punto di riferimento per gli amanti della pizza. Con due pizzerie nel cuore di Milano, Biga propone un menu ricco e variegato, dalla pizza tradizionale alla pizza in teglia, sempre con un occhio di riguardo alla qualità degli ingredienti e alla salute. Dalle farine poco raffinate agli impasti a lunga lievitazione, ogni pizza è un'esperienza sensoriale. Nella sede di Via Antonio Pollaiuolo, offriamo un'ampia scelta di pizze, comprese quelle senza glutine preparate in un'area dedicata.

Biga Milano | Via Alessandro Volta 20 (zona Moscova) - Via Antonio Pollaiuolo 9 (zona Isola)

Osteria di Brera

Nel cuore pulsante di Brera, l'Osteria di Brera è un inno alla freschezza del mare e alla tradizione milanese. Un'atmosfera elegante e contemporanea, dove il pesce fresco incontra i sapori della città. Sotto la guida dello chef Giovanni "Johnny" Muro, la cucina è un viaggio tra le coste del Mediterraneo e i piatti iconici milanesi, come la cotoletta alla milanese e il risotto giallo. Un'esperienza unica, dove il passato incontra il presente.

Osteria di Brera | Via San Marco 5 - 20121 Milano | Tel 02 29061051

Citylife

Mediterranea

Nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, Mediterranea ristorante celebra la dieta mediterranea con un menu ricco di sapori e nutrienti. Da Gianpaolo Nappi e Marcello Forti nasce un'oasi di gusto dove ogni piatto è preparato con cura, utilizzando ingredienti freschi e di stagione. Un'esperienza unica per chi desidera prendersi cura di sé senza rinunciare al piacere del palato.

Mediterranea | Piazza Tre Torri 1 (Citylife) - Via Santa Marta 6 (Centro)

Quadrilatero

Beefbar Quadrilatero

Nel cuore del Quadrilatero della Moda, all'interno dell'esclusivo Portrait Milano, Beefbar è un'esperienza culinaria indimenticabile. Un'oasi di eleganza e raffinatezza, premiata come uno dei migliori ristoranti al mondo da Prix Versailles. Il menù, un inno all'innovazione e alla tradizione, propone piatti iconici come il Wagyu Bolognese e il Risotto all'Ossobuco al Limone e Yuzu, un'esplosione di sapori che conquista anche i palati più esigenti.

Beefbar Quadrilatero | Corso Venezia 11 - Milano | Tel 02 50037500

Cinque Giornate - Risorgimento

I Compari

I Compari di Tommaso Cannata offre un viaggio sensoriale nella tradizione siciliana. Panificio e laboratorio a vista per celebrare l’arte della panificazione con grani antichi e ricette che raccontano la storia della Sicilia. Le specialità del Bakery chef messinese includono la focaccia messinese, farcita con acciughe, tuma e pomodoro, e prelibatezze come pitone fritto e cannoli. Durante la Fashion Week, I Compari diventa un rifugio di dolcezza con street food siciliano e granite ai gelsi, caffè, pistacchio e limone. Da non perdere il cocktail Grifone, un’esplosione di sapori siciliani con 50 cl. di Amaro Amara, 30 cl. di Triple Sec, Granita alla mandorla e Granita al limone.

I Compari | Corso indipendenza 5 ang. Via Ciro Menotti - Milano | Tel 02 7380400

Ricci Osteria

A due passi da Piazza del Tricolore, Ricci Osteria è un tuffo nel cuore della Puglia. Un'esperienza culinaria autentica che celebra le tradizioni e la qualità degli ingredienti, trasportandoti in un viaggio sensoriale tra i sapori più genuini del Sud Italia. Orecchiette fatte in casa, bombette succulente, ingredienti freschissimi e un'atmosfera accogliente: Ricci Osteria ti invita a gustare il meglio della Puglia a Milano. Un'esperienza culinaria autentica che celebra i sapori più genuini del Sud Italia.

Ricci Osteria | Via Pasquale Sottocorno 27 - Milano | Tel 02 49705612

Sempione - Pagano

Ristorante Ba

Ba Restaurant ti invita a scoprire un'esperienza culinaria indimenticabile. In occasione della Festa di Metà Autunno, lo chef Marco Liu ha creato un menù degustazione che unisce i sapori autentici della cucina cantonese a tocchi di modernità. Ammira la maestria dei nostri chef nella cucina a vista e lasciati avvolgere dall'atmosfera raffinata del locale, ispirata ai simbolismi orientali

Ba Restautrant | Via Raffaello Sanzio 22 | Milano | Tel 02 4693206