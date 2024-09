Hyatt Centric Milan Centrale: “backstage” esclusivo durante la Fashion Week

Milano, la capitale italiana della moda, si prepara ad accogliere i protagonisti della Fashion Week 2024 (da martedì 17 settembre 2024 a lunedì 23 settembre 2024). E se cerchi un rifugio di stile e comfort nel cuore della città, l'Hyatt Centric Milan Centrale è la tua destinazione ideale.

Hyatt Centric Milan Centrale, oasi di design nel cuore di Milano

Situato nel cuore del nuovo distretto centrale, a pochi passi dalla futuristica Piazza Gae Aulenti e dall'iconico Bosco Verticale, l'hotel offre un'oasi di design e relax. Perfetto per riposare dopo le intense giornate della settimana della moda, l'hotel offre ai propri ospiti un microcosmo fatto di design, fashion, divertimento e cultura gastronomica, capace di restituire l’anima più vera e autentica della metropoli. Ogni angolo dell'hotel è stato concepito per offrire un'esperienza unica, grazie a un design contemporaneo e all'utilizzo di materiali pregiati.

Dormire all'Hyatt Centric Milan Centrale

Con 141 camere, tra cui due Deluxe Suite, cinque Premium Suite con hammam privata, cinque King Suite, quattro Terrace Suite e una Skyline Suite con vista panoramica a 360°, Hyatt Centric Milan Centrale si conferma tra i migliori design hotel della città, offrendo un'esperienza di soggiorno lussuosa e indimenticabile. Immagina di svegliarti al mattino e ammirare lo skyline milanese mentre sorseggi un caffè, o di rilassarti la sera ammirando il tramonto. È come avere il front row sulla città che non dorme mai.

Sentirsi a New York da Hyatt Centric Milan Centrale

L'atmosfera vibrante dell'hotel si ritrova anche nei suoi ristoranti e bar. Rivington Cucina New York è un must per gli amanti della cucina newyorkese, mentre il bar Intermezzo, con la sua atmosfera pop anni '70 e i suoi eventi esclusivi, è il luogo ideale per chi cerca un'esperienza unica. Entrambi i locali sono frequentati da una clientela giovane e alla ricerca di novità.

Senza dimenticare The ORGANICS SkyGarden, il cuore pulsante dell'hotel: un rooftop immerso nella vegetazione al 13° piano che offre una vista mozzafiato a 360° sulla città. Qui, i sensi vengono stimolati da una combinazione unica di sapori, profumi e suoni. La nostra offerta food & beverage ti porterà in un viaggio indimenticabile dal Mediterraneo ai Caraibi, con signature cocktail tropicali e piatti che fondono la freschezza del mare con le spezie esotiche.

La spa dell'Hyatt Centric Milan Centrale

Dopo una giornata intensa tra sfilate e appuntamenti, la spa dell'hotel offrirà un'oasi di relax. Lasciati coccolare da trattamenti esclusivi e immergiti in un'atmosfera di puro benessere. La sauna, il bagno turco e la piscina sono a tua disposizione per ritrovare l'equilibrio e rigenerare corpo e mente.

Hyatt Centric Milan Centrale

Via Giovanni Battista Pirelli 20 - 20124 Milano

Tel 02 8989 1234