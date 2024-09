Sciare e gustare: al Granbaita di Selva avventura per sciatori gourmet

Entrare all'Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena (Bz) è come varcare la soglia della casa di due zii molto speciali, di quelli che abitano in montagna, circondati da panorami mozzafiato e profumi di legno e pino. Una casa che seppur ristrutturata, è riuscita a rinnovarsi senza dimenticare le sue radici. Un'opera di rifacimento che è riuscita a mantenere l'atmosfera calda e accogliente di un tempo arricchendola con tutti i comfort moderni.

L'eterno del Granbaita Dolomites 1/4 La piscina esterna del Granbaita Dolomites 2/4 La lounge del Granbaita Dolomites 3/4 Il bar nella lounge del Granbaita Dolomites 4/4 Previous Next

Granbaita Dolomites, in hotel come a casa

Dal momento in cui ho messo piede nella struttura, sono stata immediatamente avvolta da un ambiente familiare, come se fossi tornata a casa dopo un lungo viaggio. I proprietari - la famiglia Perathoner-Puntscher - i veri pilastri di questa struttura a 5 stelle nel cuore pulsante di Selva di Val Gardena, mi hanno accolto con un sorriso genuino, come farebbero due parenti affettuosi e premurosi con la loro nipote prediletta. Il personale della reception, con la sua eleganza e la sua cordialità, mi ha ricordato i cugini più raffinati della famiglia. Le loro attenzioni e le loro conversazioni, sempre garbate e mai invadenti, mi hanno fatto sentire come un ospite d'onore. Già dall'inizio, insomma, mi hanno trattato come se fossi stata l'unica ospite dell'hotel…

Granbaita Dolomites, realx immersi nella natura

Per l'intero weekend mi è sembrato di rivivere i fasti di un tempo, quando i re venivano serviti e riveriti. Ma qui, a differenza delle corti antiche, non c'è traccia di servilismo, solo un'attenzione genuina e discreta alle mie esigenze. Tre giorni sospesi nel tempo, in cui il mondo esterno mi è sembrato svanire. Mi sono sentita come una delle eroine dei romanzi di Jane Austen, viziata e coccolata in un ambiente elegante e raffinato.

La spa del Granbaita Dolomites 1/3 Sauna al fieno del Granbaita Dolomites 2/3 La piscina interna del Granbaita Dolomites 3/3 Previous Next

Sotto lo sguardo attento delle Dolomiti, ho sperimentato una serenità assoluta, come se il tempo si fosse fermato e il mondo si fosse ridotto alla sola essenza della natura. Ogni mattina, al risveglio, aprivo le finestre e respiravo a pieni polmoni l'aria fresca di montagna. William Wordsworth scriveva che “La Natura non è vista come una realtà esterna ed estranea all'uomo, ma come qualcosa di cui l'uomo è intrinsecamente parte. I nostri migliori sentimenti sono ispirati dalla Natura, la quale ci permette di scoprire i nostri valori morali e spirituali…”. E al Granbaita, mi sono sentita protetta e ispirata da questa forza primordiale… Lo staff ci ha dedicato tempo e cura, come un raggio di sole in una giornata fredda…

Granbaita Dolomites: un “rifugio” alpino rivisitato

Il Granbaita Dolomites nato nel 1961 dalla passione della famiglia Perathoner-Puntscher, è stato completamente rinnovato nel 2019 e nel 2024, integrandosi armoniosamente nel paesaggio altoatesino e diventando un rifugio di lusso. Il premio In/Architettura 2020 ha conferito all'edificio un'eleganza senza tempo, valorizzando l'anima storica dell'edificio e arricchendola con elementi di design contemporaneo. L'architetto Rudolf Perathoner, ispirandosi alla bellezza delle Dolomiti che circondano l'hotel, ha creato ambienti caldi e accoglienti, dove il legno, la pietra e il vetro si fondono in un abbraccio perfetto tra natura e design. Ogni angolo del Granbaita Dolomites è un invito alla scoperta: dalle ampie vetrate che incorniciano viste mozzafiato, ai focolari che creano atmosfere intime e rilassanti, fino ai tessuti naturali che avvolgono gli ospiti in un abbraccio morbido e confortevole.

Una delle suite del Granbaita Dolomites 1/3 Il caminetto delle suite del Granbaita Dolomites 2/3 Particolare della suite del Granbaita Dolomites 3/3 Previous Next

La famiglia Puntscher-Perathoner, da oltre sessant'anni al servizio dell'ospitalità, ha saputo trasmettere ai propri ospiti i valori autentici della tradizione altoatesina, senza rinunciare all'innovazione e al comfort. Carmen e Raphael, assieme ai loro figli Marco, Alexander e Anna, curano personalmente ogni dettaglio, creando un'atmosfera familiare e accogliente, dove i “turisti” si sentono come a casa propria. E ognuno può trovare la propria dimensione di benessere: tra le Dolomiti, lo sport, la buona tavola e il relax.

Mangiare al Granbaita Dolomites

Il ristorante propone un percorso gastronomico che va ben oltre la semplice soddisfazione dell'appetito. Il menu à la carte offre una sorprendente varietà di oltre quaranta piatti, frutto dell'estro creativo dello chef Andrea Moccia. Dalle prelibatezze della cucina altoatesina, con i suoi sapori autentici e genuini, alle raffinate proposte della cucina mediterranea e internazionale, ogni piatto è un'esplosione di gusto. L'utilizzo di prodotti locali, freschissimi e di stagione, provenienti da piccoli produttori, garantisce un'esperienza culinaria autentica e di alta qualità. Per chi desidera lasciarsi sorprendere, il menu del giorno è una vera e propria scoperta. Creato quotidianamente dallo chef, è un viaggio gastronomico alla scoperta di sapori nuovi e abbinamenti inaspettati. Ogni giorno un tema diverso, un ingrediente protagonista, una nuova emozione.

Il ristorante del Granbaita Dolomites

Chi desidera coniugare gusto e benessere troverà nel Menu Vital la risposta perfetta. Un percorso detox, ricco di piatti leggeri e salutari, preparati con ingredienti freschi e genuini. Un'ottima soluzione per chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al piacere della tavola. La formula della mezza pensione offre agli ospiti la possibilità di comporre il proprio menu, scegliendo tra le proposte à la carte, il menu del giorno o il Menu Vital.

Lo chef Andrea Moccia al Granbaita Dolomites

Lo chef Andrea Moccia, con le sue radici campane (è originario di Aversa nel casertano), ha saputo interpretare la cucina altoatesina con un tocco personale e innovativo. La sua filosofia culinaria, libera da schemi precostituiti, lo porta a sperimentare con ingredienti provenienti da tutto il mondo, senza dimenticare le eccellenze locali. Un approccio che si traduce in piatti unici e sorprendenti, dove la tradizione incontra l'innovazione. Sebbene non si limiti all'utilizzo di prodotti esclusivamente locali, lo chef Moccia pone grande attenzione alla qualità e alla freschezza delle materie prime.

Lo chef del Granbaita Andrea Moccia

La sua cucina è un omaggio alla stagionalità, con piatti che cambiano continuamente in base alla disponibilità degli ingredienti. Forte di una lunga esperienza maturata in diverse realtà culinarie, lo chef Moccia ha sviluppato uno stile personale e inconfondibile. La sua cucina è un'espressione della sua passione per i sapori e della sua curiosità per le diverse culture gastronomiche. Un viaggio sensoriale che travalica i confini geografici. Lo chef Moccia ha dichiarato di avere una sua personale visione della cucina. Nonostante apprezzi i consigli, è solito seguire il suo istinto e la sua creatività. “In cucina faccio di testa mia” è una frase che lo chef Moccia utilizza spesso per sottolineare la sua autonomia e la sua originalità.

2 Ristorante Granbaita Gourmet, il sous chef Tommaso Di Foggia e lo chef Andrea Moccia

Il Ristorante Granbaita Gourmet

È un'oasi di raffinatezza e gusto, un luogo dove l'alta cucina incontra la tradizione alpina. Andrea Moccia, lo chef stellato che guida la brigata - composta da 12/14 elementi, a seconda della stagione - ha creato un itinerario sensoriale tra i sapori autentici della Val Gardena rivisitati in chiave moderna. Con soli sette tavoli, il ristorante offre un'atmosfera intima e accogliente, perfetta per chi desidera dedicarsi a un'esperienza gastronomica esclusiva.

Il Ristorante Granbaita Gourmet

Il menu del Granbaita Gourmet è un inno alla stagionalità e alla qualità delle materie prime. Ogni piatto è il frutto di una ricerca costante e di una passione smisurata per la cucina. Gli ospiti possono scegliere tra:

Menu à la carte: una selezione di proposte che cambia periodicamente, in base alla disponibilità degli ingredienti e alle ispirazioni dello chef.

Menu degustazione Gherdeina (5 portate): un percorso gastronomico che celebra i sapori della Val Gardena, con piatti che raccontano la storia e la cultura di questa terra.

Menu degustazione Dolomites (6 portate): un viaggio più ampio tra i sapori delle Dolomiti, con abbinamenti audaci e sorprendenti.

Menu a sorpresa: un'esperienza unica, affidata completamente alla creatività dello chef.

L'ambiente del ristorante è caratterizzato da un design raffinato e da grandi vetrate che affacciano sulle Dolomiti. L'atmosfera è intima e accogliente, perfetta per una cena romantica o per una ricorrenza speciale.

Ristorante Granbaita Gourme, Buffalo 1/5 Ristorante Granbaita Gourmet, Cleopatra salad 2/5 Ristorante Granbaita Gourmet, Coturnix 3/5 Ristorante Granbaita Gourmet, Sogliola 4/5 Ristorante Granbaita Gourmet, Iceberg 5/5 Previous Next

La cantina del Granbaita Gourmet

Per esaltare i sapori dei piatti, il ristorante propone una carta dei vini ricca e selezionata, con oltre 500 etichette tra altoatesine, trentine e nazionali. La cantina, suddivisa tra una suggestiva sala in pietra e una moderna teca di vetro a vista, è un vero e proprio tesoro per gli appassionati. Dietro ogni cocktail creato da Gianpaolo La Franca c'è una storia da raccontare. Il barman ischitano, con la sua innata passione per i mix, è in grado di sorprendere anche i palati più fini. La sua carta dei vini è un vero e proprio viaggio tra le regioni vinicole italiane e internazionali, e la sua capacità di abbinare i drink ai piatti è davvero notevole. Inoltre, La Franca è un ascoltatore attento: spesso si lascia ispirare dai suggerimenti degli ospiti, creando cocktail su misura che rispecchiano i loro gusti personali. «Mi piace pensare che il bar sia un luogo di incontro e di scambio culturale» afferma Gianpaolo La Franca. «Per questo motivo, sono sempre aperto ai suggerimenti dei clienti, anche quelli più insoliti. La mixology è un'arte in continua evoluzione, e io cerco sempre di sperimentare e di creare nuovi cocktail». I risultati si vedono, eccome…

Granbaita Gourmet, la firma del sommelier Marco Trotti

Marco Trotti, sommelier e restaurant manager del ristorante gourmet del GranBaita Dolomites, incarna l'eleganza e la passione che rendono il soggiorno nella struttura un'esperienza indimenticabile. Con una carriera costruita su anni di esperienza e una profonda conoscenza del mondo del vino, Trotti è un vero maestro nel creare armonie tra i sapori della cucina e i calici che propone. Il suo approccio è raffinato, frutto di una dedizione autentica alla cultura enogastronomica, e la sua capacità di selezionare etichette capaci di esaltare i piatti denota una sensibilità rara. La sua figura va oltre il semplice ruolo tecnico: Trotti è un narratore, capace di trasportare i clienti in un racconto di territori, vigneti e tradizioni, ogni volta diverso, ogni volta affascinante. Il suo lavoro si distingue per l'attenzione ai dettagli, dalla scelta meticolosa delle annate alla cura nell'accoglienza, creando un'atmosfera in cui ogni ospite si sente al centro di un percorso pensato su misura. Come restaurant manager, Trotti si distingue per la sua leadership discreta e impeccabile. Guida il team con una visione chiara e orientata all'eccellenza, ispirando i collaboratori a dare il meglio di sé. La sua presenza si avverte nella perfetta sincronizzazione del servizio, nella precisione dei consigli, e nell'arte di far sentire ogni cliente non solo un commensale, ma un ospite di riguardo. La sua passione per il vino si fonde armoniosamente con una profonda conoscenza delle Dolomiti, dei loro prodotti e delle tradizioni locali, arricchendo ulteriormente l'esperienza al GranBaita.

Le colazioni: dolce risveglio al Granbaita Dolomites

Al Granbaita Dolomites, l'esperienza culinaria è un viaggio sensoriale completo. Se lo chef Andrea Moccia incanta con i suoi piatti salati e non solo, la pastry chef Anita Vicchio, sua compagna di vita e di lavoro, delizia gli ospiti con prodotti dolciarie di straordinaria bellezza. Ogni mattina, la colazione è un vero e proprio rito, un'immersione in un mondo fatto di profumi inebrianti e sapori delicati. Le sue creazioni, vere e proprie opere d'arte, sono il risultato di una maestria tecnica e di una passione che si percepisce in ogni morso. Anita Vicchio, con le sue radici campane (anche lei originaria di Aversa), porta in Val Gardena un tocco di dolcezza mediterranea. Utilizzando solo ingredienti freschi e di alta qualità, la pastry chef crea una variegata produzione di delizie. Le sue torte, i suoi biscotti e le sue brioche sono un vero e proprio inno alla pasticceria artigianale.

Pedalare al Granbaita Dolomites

Per chi desidera trascorrere un'estate all'insegna dello sport, del benessere e della scoperta, questo hotel offre ai suoi ospiti un'esperienza unica, combinando la bellezza del paesaggio montano con servizi di altissimo livello.

Una delle novità più interessanti di quest'anno è l'introduzione di un'ampia gamma di attività all'aria aperta, con un focus particolare sulle e-mountain bike. Gli ospiti potranno esplorare i sentieri più suggestivi della Val Gardena e vivere l'emozione di pedalare lungo il mitico Sella Ronda, accompagnati da guide esperte. L'hotel mette a disposizione gratuitamente e-mountain bike di ultima generazione, caschi, bastoncini e zaini da trekking, garantendo così un'esperienza completa e senza pensieri. Il benessere è un pilastro fondamentale dell'offerta del Granbaita Dolomites. La struttura dispone di un'ampia area wellness di 4.000 metri quadrati, con piscine interna ed esterna alimentate da acque calde, sauna, bagno turco e una ricca proposta di trattamenti. Gli ospiti potranno inoltre partecipare a corsi di yoga e pilates, svolti all'aperto nel verde del parco, per ritrovare l'equilibrio psicofisico.

Granbaita Dolomites, paradiso per gli sciatori

L'Hotel Granbaita Dolomites offre un'esperienza invernale indimenticabile. La posizione strategica, a pochi passi dagli impianti di risalita e immerso nel magnifico panorama delle Dolomiti, lo rende il punto di partenza ideale per gli amanti degli sport invernali.

Il Granbaita Dolomites è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di sci. L'hotel mette a disposizione numerosi servizi dedicati:

Skiroom : un ampio spazio sicuro per riporre l'attrezzatura da sci.

: un ampio spazio sicuro per riporre l'attrezzatura da sci. Navetta gratuita : un servizio navetta collega l'hotel agli impianti di risalita Dantercepies e Ciampinoi in soli 5 minuti.

: un servizio navetta collega l'hotel agli impianti di risalita Dantercepies e Ciampinoi in soli 5 minuti. Skipass : possibilità di prenotare lo skipass direttamente in hotel.

: possibilità di prenotare lo skipass direttamente in hotel. Sconti : convenzioni con la scuola di sci 2000 per il noleggio dell'attrezzatura.

: convenzioni con la scuola di sci 2000 per il noleggio dell'attrezzatura. Skisafari : escursioni guidate alla scoperta delle piste più belle delle Dolomiti.

: escursioni guidate alla scoperta delle piste più belle delle Dolomiti. Oltre lo sci: attività per tutti i gusti

Ma l'offerta dell'hotel va ben oltre lo sci. Gli ospiti potranno dedicarsi a numerose altre attività invernali:

Ciaspolate : esplorare i boschi innevati con le ciaspole alla scoperta di paesaggi incantati.

: esplorare i boschi innevati con le ciaspole alla scoperta di paesaggi incantati. Pattinaggio : divertirsi sulla pista di ghiaccio adiacente all'hotel.

: divertirsi sulla pista di ghiaccio adiacente all'hotel. Slittate notturne : un'esperienza unica sotto le stelle.

: un'esperienza unica sotto le stelle. Biciclette sulla neve: un modo alternativo per esplorare il territorio.

Insomma, quella del GranBaita Dolomites è una esperienza indimenticabile, proprio come le tracce che gli sci tracciano sulla neve fresca… L'hotel è un'oasi di benessere e avventura, dove la passione per la montagna si fonde con l'ospitalità più raffinata. Da provare!

Hotel Granbaita Dolomites

Strada Nives 11 - Selva di Val Gardena (Bz)

Tel +39 0471 795210