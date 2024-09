A Milano arriva Raw, il ristorante dove la materia prima è regina

Milano, città pulsante di vita e di nuove tendenze, si arricchisce di un gioiello culinario che promette di conquistare anche i palati più raffinati. Raw Restaurant, situato nel cuore di Corso di Porta Romana, apre le sue porte a un'esperienza gastronomica unica, dove la materia prima è la vera protagonista.

Raw Restaurant, nuovo locale a Milano

Raw Restaurant: viaggio sensoriale tra sapori e stagionalità

Raw non è semplicemente un ristorante, ma un vero e proprio viaggio nei sapori. Grazie a una stretta collaborazione con il Mercato ortofrutticolo di Milano, il menu cambia quotidianamente, offrendo ai clienti un'esperienza culinaria sempre nuova e sorprendente. Ogni piatto è un omaggio alla stagionalità, un'esplorazione dei sapori più autentici e genuini. La cucina a vista, cuore pulsante del locale, permette agli ospiti di assistere alla creazione di queste opere d'arte culinarie, svelando i segreti di una cucina semplice ma raffinata.

Da Raw Restaurant atmosfera intima e raffinata

L'ambiente di Raw è stato concepito per offrire un'esperienza sensoriale completa. Le linee essenziali, i materiali naturali e l'illuminazione soffusa creano un'atmosfera intima e accogliente, perfetta per una cena romantica o una serata tra amici. Ogni dettaglio, dalla scelta dei tessuti alla disposizione dei tavoli, è stato studiato con cura per creare un'atmosfera rilassante e invitante.

La cucina di Raw non è solo un luogo di preparazione dei piatti, ma un vero e proprio palcoscenico dove gli chef mettono in scena la loro arte culinaria. Il contatto diretto con i clienti è fondamentale per il team di Raw: l'obiettivo è creare un'atmosfera familiare, dove gli ospiti si sentano accolti e coccolati. Lo chef table, posizionato proprio di fronte al pass, offre un'esperienza unica: i commensali potranno seguire passo passo la preparazione dei piatti, interagire con lo chef e scoprire i segreti delle sue creazioni. Per chi preferisce un'atmosfera più intima, la seconda sala, elegante e raffinata, garantisce la massima privacy, senza rinunciare alla calorosa accoglienza del nostro staff.

La cucina di Raw

Raw è molto più di un semplice ristorante: è un luogo dove la passione per il cibo si trasforma in un'esperienza condivisa. La filosofia del locale si basa su una profondo rispetto per la materia prima, sulla valorizzazione dei produttori locali e sulla ricerca continua della qualità. Grazie alla maestria dello chef Enrico Ferrari e di Alessia Pulcini, executive pastry chef, ogni piatto è un'opera d'arte culinaria, un'espressione autentica della passione per il cibo.

Risotto zafferano porcini salsa gremolada di Raw Restaurant 1/5 Caponata alla brace di Raw Restaurant 2/5 Panino fritto e collinetta di Raw Restaurant 3/5 Scarpetta di Raw Restaurant 4/5 Pavlova ai frutti rossi di Raw Restaurant 5/5 Previous Next

Come un pittore che mescola i colori sulla sua tavolozza, Enrico Ferrari compone piatti unici e indimenticabili, utilizzando solo gli ingredienti più freschi e di stagione. Ogni giorno è una nuova scoperta, un invito a esplorare i sapori autentici della terra. Le pause pranzo sono un'occasione per gustare piatti leggeri e veloci, perfetti per chi è di fretta, mentre la sera il menu si trasforma, offrendo proposte più elaborate e audaci, ideali per chi desidera concedersi un'esperienza culinaria completa.

Da Raw esperienza oltre il ristorante

Raw offre un'esperienza culinaria completa, che va oltre il semplice gusto. La carta dei vini, curata con attenzione dal sommelier Dennis Cereda, propone una selezione di etichette locali e nazionali, in grado di esaltare i sapori dei piatti. Inoltre, il ristorante organizza regolarmente eventi speciali, come degustazioni guidate, cene a tema e corsi di cucina, per coinvolgere i clienti in un'esperienza ancora più immersiva.

Se siete alla ricerca di un'esperienza culinaria autentica, dove la qualità degli ingredienti e la passione dello chef sono al centro di tutto, Raw è il luogo perfetto per voi. Venite a scoprire un mondo di sapori e a lasciarvi conquistare dalla magia della cucina.

RAW Restaurant

Corso di Porta Romana 45 - 20122 Milano

Tel 02 4507 6348