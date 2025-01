Un napoletano a Novara: è la pizza Alchemiæ di Luca Mendozza

Di certo Novara, città storicamente e fisicamente sul confine di due importanti regioni, Lombardia e Piemonte, essendo situata al crocevia tra le rotte commerciali di Torino-Milano-Genova e Svizzera ha da sempre un anima commerciale ed industriale, fondata attorno all'anno 89 a.C. come colonia di diritto latino, ha nel suo Dna storia e tradizioni romane, il nome latino di Novara, era un municipium situato sulla strada tra Vercellae (Vercelli) e Mediolanum (Milano). Novara è la patria dell'aperitivo Campari, famoso in tutto il mondo; fu infatti nel "Bar dell'Amicizia" (ora non più esistente) che Gaspare Campari, nel 1860, mise a punto la ricetta della bevanda alcolica che porta il suo nome.

Novara, città ricca di gusto

Una città ricca di storia gastronomica: città del gorgonzola, del riso, di salumi tipici tra cui il salam d'la duja, insaccato di carne di maiale conservato in recipiente (duja in piemontese) riempito di strutto che conserva morbido il prodotto, oltre ai mitici biscotti pavesini, i Biscottini di Novara nascono nei conventi cittadini nella metà del 1500, confezionato dalle monache come dolce della festa oggi riprodotti fedelmente dalla famosa pasticceria Camporelli.

A Novara la pizza di Luca Mendozza

Una città che ospita molti ristoranti di qualità ed oggi anche una pizzeria di qualità, con una forte identità napoletana, Luca Mendozza ne è l’artefice, novarese d’adozione da molti anni, che in un passaggio professionale molto ardito e coraggioso ha rilevato il locale nel cuore della città in piazza Martiri, locale che ha le mura inglobate nel teatro Coccia, insieme alla cupola di San Gaudenzio simbolo della città, un locale-ristorante sede, del ristorante/bistrot stellato di Antonio Canavacciuolo, chef tristellato non lontano da Novara sul lago d’Orta. Destino? Un napoletano che sostituisce un napoletano? Luca è un campione della pizza, premiato più volte, ha incontrato casualmente Antonino e tra napoletani hanno trovato subito un accordo, commerciale e professionale, la filosofia di Luca il pizzaiolo nell’interpretare la pizza e la cucina, senza sconti su qualità e materie prime hanno convinto Antonino a cedere l’eredità di un ristorante stellato ad una pizzeria, che secondo noi, se la Michelin fosse più attenta un riconoscimento lo meriterebbe sicuramente.

Il pizzaiolo Luca Mendozza

Non solo pizza: il menu di Luca Mendozza

Luca Mendozza, 48 anni, conscio di questa responsabilità, anche nei confronti della città, ha accettato con caparbietà e coraggio questa sfida, i suoi primi passi sono un offerta di pizza e qualche sfiziosità napoletana puntando su poche e invitanti proposte, la sua pizza profuma con il sapore del pomodoro San Marzano e della dolcezza del fiordilatte, fatti arrivare da Napoli.

Il menu di Luca è un vero e proprio viaggio sensoriale. Si parte da una ricerca che ha portato in carta diverse sfumature di colore che rendono inconfondibile lo stile di questo ristorante/pizzeria: curcuma, polvere di pomodoro, o barbabietola che compongono insieme al bianco delle farine ed al giallo della semola. Un insieme di gusti e sapori in grado di conquistare i palati più esigenti e non rendere mai monotona l’esperienza. Luca oggi offre dolci tipici, un fantastico babà e preparazioni di Sal de Riso, sforna decine sfogliatelle ogni giorno per i novaresi che apprezzano. Ma la vera sfida di Luca è l’idea di ampliare la sua offerta gastronomica, oltre ad una vera e buona pizza napoletana, e fritti tipici, crocchette di patate, pizza fritta, è pronto a stupire con anche piatti di cucina, tra cui la mitica “genovese” un fritto di pesce tra cui un calamaro e gamberi selezionati in maniera maniacale, la sua filosofia è precisa, pochi piatti, alternati spesso, che racconta nella formula del "Tre", tre antipasti, tre primi, tre secondi, formula che permette una attenta selezione di materie prime ed una attenta gestione, anche in cucina intesa come magazzino.

Come è il locale di Luca Mendozza

Il locale è strutturato in maniera molto scenica su tre piani, con un’entrata anche direttamente dal teatro Coccia e fiore all’occhiello un dehor-terrazzo, lungo ben 90 metri, che si affaccia direttamente su piazza Martiri, che offre una visuale emozionante sul cuore della città. Luca Mendozza, un napoletano a Novara.