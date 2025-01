Scopri la cucina del Bhutan: viaggio tra sapori piccanti e tradizioni

Il Bhutan, piccolo regno incastonato tra le montagne dell'Himalaya, è un luogo che cattura l'immaginazione con la sua bellezza mozzafiato, le sue tradizioni spirituali e la sua cultura affascinante. Ma c'è un aspetto che molti viaggiatori trascurano: la sua cucina straordinaria, ricca di sapori unici che raccontano storie di secoli di tradizione e influenze culturali. Se sei un amante della gastronomia che cerca nuove esperienze gastronomiche, il Bhutan è una meta imperdibile.

La cucina bhutanese è caratterizzata da piatti piccanti, dove il peperoncino è protagonista (Foto: Amp Sripimanwat)

Un viaggio nel cuore della cucina bhutanese

Quando pensiamo al Bhutan, ci vengono in mente paesaggi incontaminati, monasteri che si ergono sulle montagne e una filosofia di vita basata sul benessere e la felicità. Ma il Bhutan è anche un paradiso per i buongustai, dove ogni pasto è un'esplorazione di tradizioni antiche e ingredienti freschi. La cucina bhutanese, influenzata dai vicini India, Tibet e Nepal, ha saputo mantenere la sua autenticità attraverso i secoli, con piatti che raccontano la storia del paese e della sua gente.

Piccante e ricca di tradizione: la cucina bhutanese

La cucina del Bhutan è indissolubilmente legata alla terra e alla sua storia. I bhutanesi sono noti per il loro amore per i piatti piccanti, e la piccantezza è la caratteristica distintiva dei loro piatti. I peperoncini sono onnipresenti: sia freschi che secchi, vengono utilizzati in quasi ogni piatto, dando a ogni pasto una carica di calore e sapore. Ma non è solo il peperoncino a rendere speciale la cucina del Bhutan. Un altro ingrediente fondamentale è il formaggio locale, il Datshi, un formaggio cremoso a base di latte di yak, che si trova in quasi tutte le preparazioni, spesso abbinato ai peperoncini per creare il piatto nazionale del Bhutan, l'Ema Datshi. Ma la cucina bhutanese non è solo peperoncino e formaggio. La base della dieta bhutanese è il riso rosso, che accompagna ogni pasto e viene servito con una varietà di salse e stufati, a base di carne, verdure o pesce. Le carni più comuni includono il maiale, il manzo e il pollo, ma non mancano nemmeno piatti a base di yak e pesce d'acqua dolce. La varietà di piatti dipende dalla regione, poiché il Bhutan vanta diverse aree geografiche, ciascuna con le proprie specialità culinarie.

Piatti da non perdere in Bhutan

Se decidi di intraprendere un viaggio gastronomico in Bhutan, ci sono alcuni piatti che non puoi assolutamente perderti. Questi piatti sono il cuore della cucina bhutanese e offrono un'esperienza autentica e ricca di sapore.

Ema Datshi: il piatto simbolo del Bhutan

Il piatto tradizionale Ema Datshi

Il Ema Datshi è senza dubbio il piatto più famoso del Bhutan e uno dei più rappresentativi. Questo stufato piccante è preparato con peperoncini freschi, formaggio di yak, aglio, cipolla e pomodori, ed è il piatto principale per eccellenza nelle case dei bhutanesi. Il suo sapore intenso, unito alla cremosità del formaggio, lo rende un’esperienza unica. Viene servito con riso rosso ed è spesso arricchito con varianti, come l'aggiunta di carne o verdure.

Paa: il piatto di carne perfetto per gli amanti del piccante

Il termine Paa indica un piatto a base di carne, che può essere preparato con manzo (Shakam Paa) o maiale (Phaksha Paa). La carne viene saltata in padella con peperoncini secchi e cotta lentamente per ottenere una consistenza morbida e saporita. La carne viene poi arricchita con ravanelli, spinaci e altri ingredienti freschi, per un piatto che è un concentrato di sapore e piccantezza. Non è raro trovare Paa in tutte le regioni del Bhutan, ciascuna con una sua variante.

Goep: la trippa bhutanese

Non è un piatto per tutti, ma se sei curioso di assaporare qualcosa di davvero tradizionale, prova il Goep. Questo piatto a base di trippa è cucinato con peperoncini secchi, cipolle e verdure. La consistenza della trippa non è per tutti, ma per chi è disposto ad avventurarsi, questo piatto offre un’esperienza culinaria davvero autentica.

Jasha Maroo: il pollo speziato

Il pollo speziato Jasha Maroo

Il Jasha Maroo è un piatto di pollo speziato che rappresenta un altro classico della cucina bhutanese. Preparato con peperoncini freschi, cipolle, pomodori e coriandolo, è un piatto che racchiude il calore e il gusto del Bhutan. Viene solitamente servito con riso rosso e può essere accompagnato da verdure fresche, come spinaci o ravanelli.

Suja: il tè al burro bhutanese

Suja, il tè al burro

Il Suja è un altro piatto che merita attenzione, anche se non si tratta di un alimento vero e proprio. Questo tè al burro è una bevanda tradizionale preparata con burro di yak fermentato e latte di yak. È molto amato dai bhutanesi, specialmente nelle regioni montuose, dove le sue proprietà energetiche sono molto apprezzate. Il Suja non è solo una bevanda, ma una parte fondamentale della cultura bhutanese, usata per riscaldarsi durante i mesi più freddi e per dare energia durante le lunghe giornate di lavoro nei terreni montuosi.

La varietà regionale: la cucina bhutanese attraverso le regioni

Ogni regione del Bhutan ha le sue tradizioni culinarie, che si riflettono nei piatti tipici locali. Nella parte occidentale del paese, che comprende Punakha, Paro e Thimphu, il riso rosso e i piatti piccanti a base di carne o verdure dominano la scena. I latticini, come il Datshi, sono fondamentali in piatti come l'Ema Datshi. Le regioni centrali del Bhutan, come Bumthang e Trongsa, prediligono il grano saraceno e piatti come le frittelle di grano saraceno (Khuli), mentre nelle zone orientali come Trashigang e Mongar, si trova una cucina a base di carne di maiale e riso.

La cucina del Bhutan unisce sapori intensi e tradizioni uniche (Foto: Amp Sripimanwat)

Le zone meridionali, come Tsirang, Samtse e Sarpang, sono note per la produzione di frutta tropicale e per piatti come il Kewa Datshi, uno stufato di patate e formaggio. Nelle alture montuose, la dieta si concentra su orzo, mais e carne di yak, con abbondanza di ortaggi a tubero.

Un'esperienza gastronomica unica: dove mangiare in Bhutan

Oltre ai ristoranti locali e ai mercati, il Bhutan offre anche strutture più moderne che uniscono tradizione e innovazione. Gli hotel di lusso e i ristoranti stellati bhutanesi sono noti per combinare ingredienti locali con tecniche culinarie moderne, creando piatti che rendono omaggio alla tradizione senza rinunciare all'eleganza e alla raffinatezza della cucina internazionale. Se desideri un'esperienza autentica, non c'è niente di meglio che mangiare in una delle piccole osterie locali, dove potrai gustare piatti preparati con ingredienti freschi e genuini, proprio come farebbe un bhutanese.