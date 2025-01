Marlow Monte-Carlo: eleganza britannica e lusso a MareTerra

A Monte-Carlo, l’eleganza ha un nuovo indirizzo: il Marlow, il primo ristorante del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) a sorgere nel nuovissimo quartiere extra-lusso MareTerra. Dopo otto anni di lavori e un investimento che sfida le leggi della gravità (e del buon gusto), il Principato di Monaco si è espanso sul mare con un’estensione di sei ettari, dove il Marlow brilla come una stella di prima grandezza. Inaugurato il 15 gennaio con una serata da sogno, il ristorante ha accolto ospiti illustri come S.A.S. il Principe Alberto II, il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, e il sindaco di Monaco Georges Marsan. Un evento che ha trasformato la Place Princesse Gabriella nel centro del mondo, almeno per una notte.

Un autentico club inglese, il Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste)

Marlow: il fascino del club inglese in salsa monegasca

Entrare al Marlow è come attraversare un portale per l’Inghilterra vittoriana… ma con vista sul Mediterraneo. L’atmosfera del locale, ispirata ai club privé anglosassoni, accoglie gli ospiti in un ambiente caldo, sofisticato e rilassato. La sua missione? Offrire un’esperienza “So British” che si adatta a qualsiasi momento della giornata, dalla colazione al dopocena, senza mai perdere un grammo del suo stile impeccabile.

Colori accoglienti per il Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 1/4 Particolari del Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 2/4 Dettagli di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 3/4 Il bancone del bar di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 4/4 Previous Next

La protagonista indiscussa è Lady Marlow, il personaggio immaginario che dà anima al locale. Lady M., con il suo gusto per la raffinatezza e un pizzico di eccentricità, guida gli ospiti in un viaggio culinario che attraversa il meglio della tradizione inglese, con un tocco di modernità.

Un design che unisce Londra al Mediterraneo

Se il cibo è l’anima del Marlow, l’estetica è il suo corpo. Gli interni portano la firma di Hugo Toro, l’interior designer franco-messicano celebre per le sue creazioni straordinarie. Ogni angolo del Marlow, dai 300 metri quadri interni alla terrazza di 100 metri quadri, racconta una storia.

Hugo Toro, interior designer franco-messicano (Foto: Alexandre Tabaste)

Toro ha mescolato elementi tipici del mondo naturale e dettagli vittoriani con motivi corallini, marmi rosa e verde acqua, legni lucidi e vetro di Murano. Il risultato? Un locale che sembra un’opera d’arte, dove ogni dettaglio – dalle lampade su misura al bar in ghisa – è stato pensato per incantare. E non dimentichiamo la stanza delle curiosità di Lady Marlow, un piccolo scrigno pieno di tesori: libri, arte e oggetti eclettici scelti dallo stesso Toro.

Il menu: un viaggio nei sapori britannici a Montecarlo

Al Marlow, la giornata inizia con una Full English Breakfast che farebbe invidia anche al più nostalgico degli espatriati. E la domenica, il Brunch con champagne eleva il tutto a un’esperienza quasi divina. Il Tea Time è un rituale sacro: pasticcini, sandwich e tazze fumanti di tè inglese, il tutto accompagnato da una colonna sonora groovy e jazz. Non c’è modo migliore per immergersi nell’atmosfera del Marlow.

Il momento del tè da Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 1/3 Girella con uvetta di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 2/3 English breakfast di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 3/3 Previous Next

Quando arriva l’ora di pranzo o cena, il menu non delude:

Beef Wellington con purè di tartufo : un classico rivisitato con stile.

: un classico rivisitato con stile. Marlow Pie : noci, miele, funghi, rucola e cheddar, una sinfonia di sapori.

: noci, miele, funghi, rucola e cheddar, una sinfonia di sapori. Crudo di mare e crostacei : per chi cerca un tocco di freschezza marina.

: per chi cerca un tocco di freschezza marina. Lord Mess: meringa con frutta di stagione e chantilly alle fave di tonka, un dessert che lascia il segno.

Toast - salmone affumicato, avocado, germogli di spinaci, ravanello, cetriolo. di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 1/5 Scotc Eggs di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 2/5 Marlow Pie di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 3/5 Tartare di manzo al coltello di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 4/5 Carpaccio d'ananas di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste) 5/5 Previous Next

E per chi ha un debole per lo street food, il Rolls Bar propone specialità come il Lobster Roll e il Grilled Cheese.

La magia della sera: cocktail e musica live

Quando cala la notte, il Marlow si trasforma in un elegante cocktail bar. La lista dei drink è un omaggio ai grandi classici britannici:

Vesper Martini , il preferito di James Bond.

, il preferito di James Bond. Hanky Panky , creato nel 1903 al Savoy da Ada Coleman.

, creato nel 1903 al Savoy da Ada Coleman. Irish Coffee, perfetto per le serate più fresche.

Per i veri intenditori, c’è una selezione di whisky, cognac e rum invecchiati. E per completare l’esperienza, il cigar bar è la ciliegina sulla torta. Il giovedì, il venerdì e il sabato sera, il Marlow si anima con musica soul dal vivo, creando un’atmosfera unica che fa vibrare ogni angolo del locale.

Il Jasmin Old Fasioned di Marlow-Monte-Carlo SBM (Foto: Alexandre Tabaste)

Con il Marlow, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha creato qualcosa di più di un semplice ristorante: un luogo dove il fascino britannico si fonde con l’eleganza monegasca, regalando un’esperienza unica e memorabile. Che si tratti di un brunch rilassante, un tè pomeridiano o una cena raffinata, il Marlow è il nuovo epicentro del lusso e del buon gusto. Benvenuti nel mondo di Lady Marlow: un club privé che parla inglese, ma con un cuore monegasco.