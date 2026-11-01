Dal 7 al 22 novembre, Cremona torna a celebrare uno dei prodotti più rappresentativi della sua tradizione dolciaria con la 29ª edizione della “Festa del torrone”. Per 16 giorni consecutivi, il centro storico ospiterà degustazioni, spettacoli, incontri e iniziative dedicate a un dolce che da secoli accompagna la storia della città. Il tema scelto per quest'anno, “Il Confine - Dove gli opposti si incontrano”, sarà il filo conduttore di un programma che accosta ricette tradizionali e interpretazioni insolite, dalla cucina giapponese allo sport, con due delle novità più attese: il sushi preparato con il torrone e una racchetta da tennis realizzata interamente con il dolce cremonese.

Il programma unisce degustazioni, spettacoli e appuntamenti culturali alla scoperta del patrimonio cremonese

Festa del torrone 2026: sedici giorni di appuntamenti a Cremona

La manifestazione, arrivata alla sua ventinovesima edizione, coinvolgerà ancora una volta le vie e le piazze del centro, dove i produttori e le aziende dolciarie saranno affiancati da appuntamenti culturali, attività per le famiglie e spettacoli aperti al pubblico. Il calendario si svilupperà lungo tutto il periodo della festa, con una particolare concentrazione di iniziative nei fine settimana del 7 e 8, del 14 e 15 e del 21 e 22 novembre. L'obiettivo è accompagnare i visitatori alla scoperta del torrone e, allo stesso tempo, offrire l'occasione per conoscere il patrimonio storico e gastronomico di Cremona, dalla tradizione artigianale alle sue attività culturali.

Dal sushi alla racchetta da tennis: le novità della Festa del torrone

A dare forma al tema scelto per questa edizione saranno proprio le due iniziative anticipate, a cominciare dalla collaborazione tra Sperlari e Temakinho, che hanno ideato due roll in edizione limitata, uno salato e uno dolce, preparati con il Torrone Sperlari Tenero. Le creazioni saranno presentate sabato 7 novembre, alle 16, al PalaTorrone, portando così uno dei prodotti simbolo della pasticceria cremonese a confrontarsi con la cucina giapponese. Sul versante sportivo, invece, torneranno le maxi-riproduzioni in torrone, diventate negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili della manifestazione.

Per l'edizione 2026, il torrone incontra la cucina giapponese e diventa protagonista di creazioni sportive

Per il 2026, Rivoltini Alimentare Dolciaria realizzerà una racchetta da tennis interamente composta dal dolce cremonese, che sarà svelata sabato 14 novembre alle 17. L'opera sarà dedicata al tennis in carrozzina e all'attività della Società Canottieri Baldesio, che promuove questa disciplina dal 2009 e la cui squadra si è recentemente laureata campione regionale lombarda. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con Terre Davis, azienda del territorio specializzata nella produzione della terra rossa per i campi da tennis, prevede anche la partecipazione a distanza di Adriano Panatta: l'ex campione italiano interverrà attraverso un videomessaggio dedicato ai valori dello sport e della condivisione, accompagnando così la presentazione dell'opera.

Degustazioni, spettacoli e laboratori nel centro storico

Accanto alle iniziative speciali, il programma della “Festa del torrone” manterrà gli appuntamenti che hanno contribuito alla sua crescita negli anni. Le strade del centro ospiteranno espositori, produttori dolciari e occasioni di degustazione, mentre gli spazi dedicati agli eventi accoglieranno incontri con protagonisti della pasticceria italiana, dimostrazioni e attività rivolte a pubblici di età diverse. Il calendario comprenderà inoltre spettacoli, rievocazioni storiche e laboratori, con iniziative distribuite nelle diverse giornate della manifestazione.

Il programma prevede degustazioni, incontri con pasticceri, dimostrazioni, spettacoli e laboratori per tutte le età

Anche quest'anno troveranno spazio le proposte rivolte alle famiglie e ai più piccoli, insieme agli incontri che approfondiscono la lavorazione del torrone e il rapporto tra le ricette storiche e le nuove interpretazioni. La presenza dei produttori permetterà inoltre di conoscere le diverse specialità e le caratteristiche delle lavorazioni, in una città dove la produzione dolciaria costituisce da tempo una parte importante dell'economia e dell'identità locale.

La Festa del torrone alla scoperta del patrimonio culturale di Cremona

Il richiamo della manifestazione si estende inoltre ai luoghi della cultura cittadina. Cremona è conosciuta nel mondo per la liuteria e per il suo legame con la musica, e anche l'edizione 2026 prevede iniziative che permetteranno di affiancare agli appuntamenti gastronomici la visita ai musei e ai monumenti del centro. Nel programma figurano installazioni dedicate alla tradizione musicale, tra cui un maxi-violino e un grande spartito, oltre a mezzi d'epoca utilizzati per gli allestimenti in piazza del Comune. A Largo Boccaccino sarà invece presente un'opera tridimensionale dedicata al Bauttino di Vergani, pensata per coinvolgere il pubblico attraverso effetti prospettici.

La manifestazione valorizza anche il patrimonio storico e culturale di Cremona con iniziative dedicate

Per chi arriva da fuori città, tra le iniziative è previsto anche il viaggio a bordo del treno storico Rapido Arlecchino, in programma domenica 15 novembre con partenza da Milano Centrale e destinazione Cremona. Il convoglio ETR 252, risalente agli anni ‘60, consentirà di raggiungere la festa a bordo di uno dei treni storici italiani, inserendo così anche il viaggio nel calendario delle esperienze legate alla manifestazione.

L'importanza dell'appuntamento per il territorio emerge dalle presenze registrate nelle precedenti edizioni. Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, ha ricordato in particolare i risultati dell'ultima, «con centinaia di migliaia di visitatori, decine di migliaia di accessi ai luoghi della cultura, pullman turistici, camper, gruppi organizzati, espositori e centinaia di appuntamenti. Sono numeri che non devono essere letti soltanto come un risultato della Festa, ma come una concreta occasione di promozione per Cremona e per tutta la sua provincia».

Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona