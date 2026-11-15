Quando un esteta del vino come Piermario Meletti Cavallari (sua l’ideazione e lo sviluppo della storica azienda vinicola Grattamacco di Bolgheri) e un architetto di fama internazionale come Tobia Scarpa (a sua volta proprietario di una piccola cantina e quindi ben consapevole di tutte le esigenze della vinificazione) si incontrano, che cosa può nascere? Una splendida cantina, a vantaggio della fruibilità e delle esigenze dell’intero ciclo della vinificazione.

Piermario Meletti Cavallari

Se poi questa cantina si trova in un’isola, si inserisce perfettamente nel panorama circostante, fa sue molte delle caratteristiche storico architettoniche legate all’estrazione mineraria (tra le principali attività degli isolani), è situata alle pendici del Monte Calamita a picco su scogliere e calette… non è difficile indovinare che stiamo parlando della Cantina della Tenuta delle Ripalte all’Isola d’Elba.

Tenuta delle Ripalte, un resort immerso nella natura dell’Isola d’Elba

Siamo nel Comune di Capoliveri (Li), in alto sul mare. Tenuta delle Ripalte è molto più che un resort: è un luogo magico dove si fondono in un unicum natura e privacy, lusso e relax, cucina d’autore e ottimi vini, suites high tech e case coloniche ristrutturate, una villa ottocentesca e i campi da tennis, passeggiate a cavallo e “dolce far niente” in spiaggia, piccoli ristoranti e una miniera dismessa.

Il resort Tenuta delle Ripalte all'Isola d'Elba

Stelle cadenti, il sole che all’alba si riflette sulla piscina a sfioro e al tramonto si immerge tra le isole dell’arcipelago toscano, grilli, cicale; profumo di rosmarino, ligustro, lentisco, elicriso, pini marittimi e panorami mozzafiato nei 450 ettari di natura selvaggia della tenuta che l’uomo ha addomesticato pietra dopo pietra creando nicchie di vigneti di pregiato aleatico.

La storia della tenuta tra la villa ottocentesca e le origini agricole

La storia della tenuta inizia a fine ‘800 con l’acquisto dei terreni da parte del Conte svizzero Tobler che qui fondò una moderna fattoria basata soprattutto sulla coltivazione della vite. Nel ‘900 venne acquistata da Umberto Quintavalle (vicepresidente e direttore generale della Magneti Marelli) che, come successivamente suo genero il marchese Niccolò Theodoli, trasformò la villa padronale in uno splendido “buen retiro” per sé, la famiglia e gli amici utilizzando i terreni per le amate battute di caccia.

Il giardino di Tenuta delle Ripalte, che offre relax e una splendida vista sul mare

Ancora oggi che è stata trasformata in hotel la bellezza della villa padronale commuove, perché ogni dettaglio ricorda il fasto delle nobili famiglie che vi abitarono e il loro amore per la bellezza, l’eleganza, la discrezione, la natura. Il lussureggiante giardino che la circonda è il luogo ideale per lunghi breakfast, tè pomeridiani o pranzi leggeri e rasserenanti.

Suite, case coloniche e glamping: le soluzioni per soggiornare nella tenuta

Boschetti di corbezzoli e olivi nascondono le antiche fattorie ristrutturate nello stile tipico delle case coloniche toscane, con ampi giardini: ospitano piccoli appartamenti di diverse tipologie alcuni dei quali dedicati a chi vuole portare anche il proprio amico a quattro zampe. Sentieri e strade bianche attraversano l’immensa proprietà e portano a ville - alcune dotate di piscina - grandi e piccole nascoste nel verde dedicate a chi desidera una maggiore privacy.

Le suite indipendenti di Tenuta delle Ripalte

L’offerta ricettiva comprende anche alcune tende glamping di design dotate di ogni comfort e immerse in una pineta con vista mare. Recentemente sono state realizzate 5 esclusive garden suite, estremamente confortevoli e curate in ogni dettaglio: hanno ampie vetrate che affacciano sulla piscina a sfioro da cui sono separate da un curatissimo prato privato; all’esterno di ciascuna un grande patio arredato con pezzi di design.

Stanza da letto in una delle suite di Tenuta delle Ripalte Il patio esterno di ogni suite di Tenuta delle Ripalte, per godere momenti di relax Il comodo divano dell'ambiente living della suite di Tenuta delle Ripalte ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Stanza da letto in una delle suite di Tenuta delle Ripalte Il patio esterno di ogni suite di Tenuta delle Ripalte, per godere momenti di relax Il comodo divano dell'ambiente living della suite di Tenuta delle Ripalte

Sono un esempio concreto di architettura integrata nel paesaggio: sfruttano la pendenza di un versante di crinale, con il lato posteriore controterra e gli altri parzialmente interrati, così da ridurre l’impatto visivo e sfruttare l’inerzia termica del suolo. Realizzati con moduli in legno ad alto isolamento e pietra riciclata hanno un tetto verde a bassa manutenzione che garantisce leggerezza costruttiva, continuità con il paesaggio circostante e comfort termico estivo.

I quattro ristoranti della Tenuta delle Ripalte tra cucina e mare

Completano l’hospitality quattro ristoranti, ciascuno con una sua propria peculiarità: uno si trova nel cuore del resort, affaccia sulla piscina, è una splendida terrazza dalla quale si possono quasi sfiorare le cime degli alberi ed offre menù raffinati e particolari con ingredienti sempre legati al territorio; quello della villa padronale si divide tra le antiche scuderie e il giardino ombreggiato dagli alti pini marittimi ed è anche location per ricevimenti privati; quello direttamente sulla spiaggia di Remaiolo è raggiungibile con la comoda navetta ed è adatto per gustare veloci insalate o ottime grigliate di pesce mentre il ristorante nella più lontana, ma romanticissima spiaggia di Calanova offre pregiati menu di pesce direttamente affacciato sul mare.

La sala di uno dei ristoranti di Tenuta delle Ripalte La spiaggia del Remaiolo, raggiungibile con un collegamento predisposto dal resort Un'attrezzata scuderia per escursioni a cavallo disponibile a Tenuta delle Ripalte ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala di uno dei ristoranti di Tenuta delle Ripalte La spiaggia del Remaiolo, raggiungibile con un collegamento predisposto dal resort Un'attrezzata scuderia per escursioni a cavallo disponibile a Tenuta delle Ripalte

La cantina di Tobia Scarpa e i vini della Tenuta delle Ripalte

La tenuta offre scorci mozzafiato, uno dei più spettacolari si gode dalla terrazza della cantina disegnata da Tobia Scarpa che, ricordiamo, riprende il concetto architettonico delle miniere elbane e, nonostante le imponenti misure di 70 x 10 metri si inserisce perfettamente nel panorama circostante. È un luogo talmente affascinante e dal panorama così mozzafiato che alcuni clienti scelgono di raggiungerlo con l’elicottero privato.

La cantina disegnata da Tobia Scarpa di Tenuta delle Ripalte

Qui, seduti attorno a vecchie barriques reinterpretate da artisti contemporanei, si sorseggiano i tesori più preziosi che Tenuta delle Ripalte offre: i vini! Una produzione volutamente limitata con le bottiglie caratterizzate da un importante vezzo creativo: l’etichetta creata da Tobia Scarpa e successivamente curata nel restyling dallo stesso Meletti Cavallari. Ed ecco il “Bianco delle Ripalte” Vermentino (circa 25.000 bottiglie), vino profumato e deciso nel sapore; il “Rosso delle Ripalte” con Alicante e Carignano che ben si adatta anche ai piatti di mare; il Rosato delle Ripalte (circa 18mila bottiglie) ottimo come aperitivo come il più importante Brut rosato delle Ripalte (circa 10mila bottiglie).

Il Rosato delle Ripalte

Nelle annate migliori vengono prodotte alcune migliaia di bottiglie di Bianco Mediterraneo, vermentino con aggiunta di fiano, e di Rosso Mediterraneo, Alicante in purezza della vigna più vecchia. Il vino “principe” di Meletti Cavallari è l’Aleatico Passito dell’Elba Docg Alea Ludendo (5mila bottiglie), completano l'offerta la Grappa di Aleatico (300 bottiglie) e l’aceto di Aleatico. La terrazza ospita anche il wine store all'interno del quale è possibile ammirare gli schizzi e i progetti a mano libera di Tobia Scarpa.

Il wine store di Tenuta delle Ripalte

Wine experience, sport e attività all’aperto: cosa fare alla Tenuta delle Ripalte

Per trascorrere una vacanza alla Tenuta delle Ripalte è sufficiente qualche buon libro perchè il tempo può trascorrere anche molto velocemente se si sfruttano appieno tutte le proposte che offre. Dai corsi di yoga al tennis, sui campi dove anche Jannik Sinner venne ad allenarsi da ragazzo, al padel, all’equitazione, ai percorsi in mountain bike o e-bike, al free diving, alle visite nella miniera d’argento chiusa da decenni. Non mancano i percorsi nella natura con riconoscimento delle erbe aromatiche e le wine experiences a partire dai vigneti per meglio apprezzare i vini prodotti, che si concludono con la visita alla Cantina.

Percorsi ciclabili a picco sul mare di Tenuta delle Ripalte

Tenuta delle Ripalte offre anche la possibilità di sposarsi nella romantica cappellina a picco sul mare e predisporre il ricevimento di nozze nel parco della Villa. Sia che vi trascorra qualche ora per un aperitivo o una cena o che scelga un periodo più lungo, l’ospite avrà sempre la certezza di essere sempre coccolato con attenzione e discrezione.

Tenuta delle Ripalte offre anche la possibilità di sposarsi nella romantica cappellina a picco sul mare