Il 2026 continua a essere un anno ricco di novità per Carlo Cracco. Dopo il debutto nella Capitale con Viride, il ristorante aperto all'interno del Corinthia Rome, e il progetto dell'agriturismo Vistamare a Santarcangelo di Romagna (Fc), lo chef stellato si prepara a una nuova esperienza, questa volta sulle Dolomiti. Dal 4 dicembre, infatti, firmerà la proposta gastronomica dell'Ancora di Cortina d'Ampezzo (Bl), lo storico albergo rilanciato dall'imprenditore Renzo Rosso, fondatore del gruppo Otb. Una collaborazione che nasce anche dal rapporto personale tra i due, legati da una lunga amicizia, dalle comuni origini venete e dal legame con il territorio.

L'Ancora di Cortina, lo storico hotel rilanciato da Renzo Rosso

L'Ancora, ricordiamo, è uno degli indirizzi storici di Cortina e per anni è stato un punto di riferimento della vita ampezzana. A riportarlo al centro della scena è stato, lo scorso anno, Renzo Rosso, che ha scelto di ripensarne l'identità attraverso un'idea di ospitalità meno formale rispetto a quella tradizionalmente associata agli alberghi di lusso. La struttura mantiene gli standard di un cinque stelle, ma punta sull'atmosfera di una casa, dove gli ospiti possano incontrarsi e trascorrere il tempo insieme, senza che ogni momento della giornata sia scandito dalle consuetudini dell'hotellerie.

La facciata dell'Hotel Ancora di Cortina

Questa impostazione si ritrova anche negli ambienti, caratterizzati da un interior design contemporaneo, e nel servizio, pensato per essere attento senza risultare rigido. L'obiettivo è fare dell'Ancora un luogo da vivere durante tutta la giornata, dalla prima colazione fino alla sera, con spazi dedicati alla convivialità e all'incontro. Ed è proprio all'interno di questo progetto che si inserisce l'arrivo di Cracco, chiamato a occuparsi della proposta gastronomica e a dare una nuova identità alla ristorazione dell'albergo.

Cosa si mangerà da Carlo Cracco a Cortina

La collaborazione prenderà forma con “Ancora Ristorante by Carlo Cracco” e “Ancora Bar by Carlo Cracco”, che, come anticipato, saranno attivi dal 4 dicembre al 30 marzo. I due locali accompagneranno gli ospiti nei diversi momenti della giornata, dalla colazione all'après-ski, fino alla cena, seguendo quindi i ritmi della stagione invernale di Cortina.

Carlo Cracco firmerà la proposta del ristorante e del bar dell'Hotel Ancora Un angolo della sala del ristorante dell'Ancora Il bancone del bar dell'Ancora ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Carlo Cracco firmerà la proposta del ristorante e del bar dell'Hotel Ancora Un angolo della sala del ristorante dell'Ancora Il bancone del bar dell'Ancora

Per quanto riguarda la cucina, lo chef partirà dalla tradizione di montagna, reinterpretandola attraverso alcuni piatti che entreranno nella proposta del ristorante. Fra quelli annunciati, l'uovo in versione alpina con polenta di amaranto e tartufo nero e il cordon bleu alla milanese, mentre nella parte dedicata ai dolci troverà spazio anche il celebre panettone di Cracco. Una selezione che mette insieme riferimenti alla cucina alpina e preparazioni legate al percorso dello chef.

L'imprenditore veneto Renzo Rosso

A spiegare lo spirito della collaborazione è stato lo stesso Renzo Rosso, che con Cracco condivide, oltre alle origini venete, un rapporto di amicizia consolidato nel tempo. «Non mi è mai interessato fare quello che fanno tutti. Mi piace immaginare quello che ancora non esiste, rompere gli schemi e creare emozioni - ha spiegato Rosso. Sono sicuro che insieme a Carlo faremo qualcosa di veramente interessante, mettendo insieme creatività, coraggio, passione e quel pizzico di sana follia che rende tutto più speciale. Perché le cose più belle nascono quando si ha il coraggio di osare, di essere brave».

Un 2026 ricco di nuovi progetti per Carlo Cracco