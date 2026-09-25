Carlo Cracco

Nato a Creazzo (Vi) nel 1965, è uno dei cuochi italiani che più hanno contribuito a portare l'alta cucina fuori dai suoi confini tradizionali. La sua formazione passa da Gualtiero Marchesi, con cui lavora a Milano, e dalla Francia, dove entra nelle cucine di Alain Ducasse e Lucas Carton. Dopo l'esperienza all'Enoteca Pinchiorri di Firenze, torna a Milano e nel 2001 apre con la famiglia Stoppani Cracco Peck, diventato successivamente semplicemente Cracco. Oggi il suo indirizzo principale è Cracco in Galleria, nella Galleria Vittorio Emanuele II.

Negli anni ha costruito un'identità gastronomica riconoscibile, fondata sulla rilettura della cucina italiana, sulla tecnica e su un uso spesso sorprendente di ingredienti popolari. Parallelamente è diventato uno dei cuochi più conosciuti dal grande pubblico grazie alla televisione, da MasterChef Italia a Hell's Kitchen Italia fino a Dinner Club. Alla ristorazione milanese ha affiancato Cracco Portofino e, dal 2026, il progetto romano del Corinthia Rome.