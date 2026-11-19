A Napoli, se si è del Vomero, perla della parte collinare della città, si è prima vomeresi e poi, di risulta, si è napoletani. Minore caos, ampi tratti pedonali per relax, shopping. Qualità della vita pressoché paragonabile alle belle città europee con un piccolo valore aggiunto: ti affacci e ammiri il Golfo, con Capri e la Penisola Sorrentina. Chi è vomerese e abita al Vomero, quando raggiunge la parte bassa della città, è probabile che dica... scendo a Napoli. Di certo, è quasi sempre vero che per il napoletano non vomerese, raggiungere la collina è... salgo al Vomero.

Il Vomero, un quartiere che conserva la propria identità

Insomma, passano i secoli, eroiche le gesta dei vomeresi durante le Quattro Giornate, ma la cosiddetta collina dei broccoli, dacché prima dell’espansione edilizia il Vomero era un unico grande orto, è pur sempre un’enclave della grande Napoli che sa e vuole mantenere la sua spiccata identità. Collegamenti con il resto della città mediante due funicolari (Centrale e Chiaia) e linea della metropolitana (stazione Vanvitelli). Corse sin dall’alba ma mai (sarà un caso?) oltre la mezzanotte. E allora si capisce che, pur nel suo status collinare, il Vomero nelle ore serali diviene quasi un’isola, e a godersela sono i vomeresi.

Vista su alcune abitazioni del Vomero

E siamo al civico 1 (teniamolo a mente questo civico 1, lo ritroveremo presto) di via Aniello Falcone, tra le strade più panoramiche della città. Siamo al ristorante 991. Ristorante borderline con bistrot. Patron Gigi Andriani, napoletano dei Colli Aminei, e sua moglie Rita, valente pastry chef. Locale con sviluppo in più sale. Angolo bar a vista, tavoli e sedie in legno, atmosfera calda e cordiale. 991 è il locale preferito dagli artisti che si esibiscono nei due teatri del Vomero: il Cilea e il Diana.

La storia del 991 e la ricerca delle materie prime

Conversando con il patron Gigi apprendiamo che la sua mission è cercare e trovare eccellenze per poi, accorta ed abile la lavorazione, farne gioire l’affezionata e competente clientela. Citiamo l'olio “L'Oro di Namu”, multicultivar ottenuto da olive Sessana, Olivastra, Frantoio, fatto da Matilde Misuraca a Carinola (Ce), e citiamo la carne fornita dalla Macelleria Buonanno a Moiano, nel Sannio. La mission di Gigi Andriani si interruppe bruscamente nella notte del 5 maggio 1999, quando l'alluvione di Sarno portò via il suo locale «come un foglio di carta».

Un angolo della sala del ristorante 991

Andriani non si arrese e ricominciò dalla sua città: Napoli. È Gigi a spiegarci l’origine della label 991. «99 è l'anno del disastro dell’alluvione a Sarno e 1 è il civico dove qui al Vomero comincia in discesa via Aniello Falcone». Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, raccontino breve di cena memorabile in serata la cui temperatura era atta a farci ricordare che l’estate di San Martino è ben lontana dall’essere una leggenda.

Dagli spaghetti con le cozze al raviolone con ragù napoletano

Piccolo capolavoro, pressoché perfetto, il primo: spaghetti con cozze, patate e petali di Provolone del Monaco Dop. La “non fobia” a farsi ingabbiare dal territorio fa compiere al prode Gigi scelta saggia circa la provenienza degli spaghetti: dal Trentino, il pastificio di Riccardo Felicetti. Un solo primo? Non sia mai, altrimenti come potremmo golosamente affermare che... two is better than one? Ed eccoci: raviolone con ragù napoletano e crema di friarielli. Che bontà. A seguire, disco con patata viola, funghi porcini e uovo poché.

Spaghetti con cozze, patate e petali di Provolone del Monaco Dop Raviolone con ragù napoletano e crema di friarielli Spigola pescata nel Golfo in acqua di pomodoro giallo e datterini rossi Tortino di patate con fagioli e cozze ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Spaghetti con cozze, patate e petali di Provolone del Monaco Dop Raviolone con ragù napoletano e crema di friarielli Spigola pescata nel Golfo in acqua di pomodoro giallo e datterini rossi Tortino di patate con fagioli e cozze

Uovo: un uovo vale l’altro, si sa. Ma non è vero. Non è vero che un uovo vale l’altro, e Gigi lo sa bene. Le uova che usa sono quelle di Paolo Parisi. Squisita, sorta di mare in tavola, la spigola pescata nel Golfo (non proprio miglia marine zero, ma quasi) in acqua di pomodoro giallo e datterini rossi. Ottimo il tortino di patate con fagioli e cozze. Ancora così tanti i suggerimenti del patron Gigi che si trova la forza di dire... basta (!), subito dopo aggiungendo... torneremo presto. Mediazione di ultima istanza: un’altra cosa prima del dolce e poi... alla prossima.

Il Tiraminù di Rita e il progetto per l'alta ristorazione

E sia. Che ci saremmo persi: tartare di gamberi, ravanelli e burrata!! Il dolce è un must. Qui stiamo parlando del “Tiraminù”: un delizioso tiramisù che la valente pastry chef Rita ha rifatto a modo suo con esito eccellente. Eccellente al punto tale che, con ammirevole intuito imprenditoriale, nell’imminente nuovo anno ci sarà spin-off e fare tiraminù a beneficio di clienti costituiti dall’alta ristorazione diverrà ramo d’azienda. Altra nota di merito: la carta dei vini, saggiamente non sterminata e con prezzi di commovente onestà.

Una carta dei vini che punta su prezzi accessibili

Come è possibile? Molto semplice, il patron Gigi ha sposato l’operazione «dal x al +»: encomiabilmente, palesando così vero rigore deontologico, salda etica professionale e virtuosa vision imprenditoriale, al suo costo (parliamo della singola bottiglia), il cosiddetto rigo di fattura, aggiunge un importo (siamo al limite dell’una cifra!) e quindi si guarda bene dal... moltiplicare per. Gli è argutamente bastevole fare “addizione” e non “moltiplicazione”.

La carta dei vini propone prezzi onesti, grazie a ricarichi minimi sulle bottiglie