Quattro riconoscimenti per valorizzare altrettante interpretazioni dell'ospitalità in alta quota, dalla cultura del vino all'aperitivo, fino alla gestione familiare. Sono stati assegnati a Daniel Hütte, Laurin's Lounge, Stoppani Lodge e Rifugio La Roda i premi speciali legati alla "Guida ai migliori mountain club d'Italia 2026", nel corso di un evento ospitato nella nuova cantina esperienziale di Kettmeir a Caldaro, in Alto Adige. La serata ha rappresentato anche l'occasione per approfondire il ruolo della ristorazione e dell'offerta enogastronomica nell'evoluzione dei rifugi sulle piste da sci.

Daniel Hütte supera le mille etichette nella carta dei vini

Il riconoscimento Best wine team è andato a Daniel Hütte, storica baita fondata nel 1971 sull'Alpe del Seceda, in Val Gardena. A ritirare il premio è stato Samuel Demez, figlio del fondatore e oggi gestore della struttura.

Il premio Best wine team riconosce la selezione enologica di Daniel Hütte, con una carta che supera le mille etichette tra vini altoatesini, italiani e internazionali.

Il riconoscimento valorizza un lavoro costruito nel tempo intorno alla selezione enologica: la carta dei vini conta infatti oltre mille etichette, provenienti dall'Alto Adige e da altri territori italiani e internazionali. Un'offerta che distingue il rifugio nel panorama della ristorazione in quota e testimonia quanto la componente beverage possa contribuire a definire l'identità di un mountain club. La proposta enologica non è un elemento accessorio, ma una parte strutturale dell'esperienza gastronomica.

Laurin's Lounge premiato per l'aperitivo sulle Dolomiti

È rimasto in Alto Adige anche il premio Aperitivo dell'anno, assegnato a Laurin's Lounge, a Carezza, con affaccio sul Catinaccio. A ritirarlo è stato Florian Eisath, ex sciatore azzurro e oggi alla guida della società Latemar Carezza, proprietaria del rifugio.

Il premio Aperitivo dell'anno valorizza la proposta di Laurin's Lounge a Carezza, con vista sul Catinaccio

Il riconoscimento mette in evidenza il ruolo dell'aperitivo nell'offerta dei mountain club, dove il momento successivo alla sciata diventa parte dell'esperienza di permanenza in quota. La possibilità di intercettare anche un pubblico non necessariamente interessato alle piste amplia infatti le occasioni di frequentazione di queste strutture.

A Madonna di Campiglio il premio per la gestione familiare

Il premio Miglior gestione familiare è stato assegnato a Stoppani Lodge, struttura situata nella parte più alta del comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio, davanti al Grostè. Il riconoscimento è stato ritirato da un delegato dell'Apt locale.

Il riconoscimento Miglior gestione familiare premia il modello di conduzione familiare di Stoppani Lodge, nel comprensorio di Madonna di Campiglio

La categoria sottolinea il peso delle imprese familiari nella gestione dei mountain club, realtà che operano in condizioni logistiche particolari e devono conciliare organizzazione del servizio, approvvigionamenti e qualità dell'accoglienza in alta quota. Un modello imprenditoriale che continua a caratterizzare una parte significativa dell'ospitalità alpina.

Rifugio La Roda premiato per la proposta enogastronomica in quota

Il quarto riconoscimento, il Premio speciale Kettmeir, è andato al Rifugio La Roda di Andalo, nel comprensorio della Paganella. La struttura, non ancora presente nella prima edizione della guida, è stata individuata come potenziale ingresso nella seconda edizione. A ritirare il premio è stato il proprietario Luigi Giovannini.

Il Premio speciale Kettmeir valorizza la proposta enogastronomica del Rifugio La Roda e l'attenzione alle bollicine Metodo Classico a oltre 2.000 metri di quota

Nelle motivazioni, Kettmeir ha sottolineato la capacità del rifugio di coniugare accoglienza alpina, ricerca enogastronomica e cultura del vino, con particolare attenzione alle bollicine Metodo Classico servite a oltre duemila metri di quota. Un riconoscimento che guarda anche agli sviluppi futuri del progetto editoriale e alla possibilità di ampliare la selezione delle strutture censite.

La guida mappa 109 mountain club in 32 comprensori sciistici

L'appuntamento di Caldaro si inserisce nel percorso della Guida ai migliori mountain club d'Italia 2026, pubblicata da Morellini Editore e ideata dal giornalista Andrea Guolo, con i contributi dei collaboratori di Italia a Tavola Giambattista Marchetto e Tiziana Di Masi. Il volume raccoglie 109 strutture distribuite in 32 comprensori sciistici tra Alpi e Appennino e rappresenta il primo progetto editoriale internazionale interamente dedicato ai rifugi sulle piste da sci.

La selezione è partita da una prima classifica elaborata da una giuria di 13 giornalisti specializzati in montagna, sport e lifestyle, presieduta da Guolo. È seguita la visita delle strutture individuate, con il contributo di Marchetto e gli approfondimenti gastronomici di Tiziana Di Masi, conosciuta anche come La Signora in Dolce.

Mountain Club, cosa sapere sulla guida La guida nasce come naturale estensione della pubblicazione dedicata ai beach club italiani, ma individua nella montagna un mercato con caratteristiche proprie. Come spiegano gli autori, i mountain club possono operare anche in due stagioni differenti e, in alcuni casi, arrivare a dieci mesi di apertura. Sono inoltre strutture capaci di attrarre visitatori anche al di fuori della pratica sciistica, grazie alla ristorazione, all'ospitalità e alle attività proposte in quota. Un'evoluzione che interessa direttamente il comparto horeca: il rifugio diventa sempre più una destinazione gastronomica e turistica, con una propria identità di servizio, una proposta enologica strutturata e un modello di accoglienza che contribuisce alla competitività delle località montane.

Mountain Club, cosa sapere sulla guida La guida nasce come naturale estensione della pubblicazione dedicata ai beach club italiani, ma individua nella montagna un mercato con caratteristiche proprie. Come spiegano gli autori, i mountain club possono operare anche in due stagioni differenti e, in alcuni casi, arrivare a dieci mesi di apertura. Sono inoltre strutture capaci di attrarre visitatori anche al di fuori della pratica sciistica, grazie alla ristorazione, all'ospitalità e alle attività proposte in quota. Un'evoluzione che interessa direttamente il comparto horeca: il rifugio diventa sempre più una destinazione gastronomica e turistica, con una propria identità di servizio, una proposta enologica strutturata e un modello di accoglienza che contribuisce alla competitività delle località montane.