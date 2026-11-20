LA GUIDA
Mountain club, quattro premi ai rifugi che investono nell'enogastronomia
Quattro mountain club premiati a Caldaro da Kettmeir: Daniel Hütte per una carta con oltre mille etichette, Laurin's Lounge per l'aperitivo, Stoppani Lodge per la gestione familiare e La Roda per la proposta enologica in quota. I riconoscimenti accompagnano la Guida ai migliori mountain club d'Italia 2026, che seleziona 109 strutture in 32 comprensori sciistici tra Alpi e Appennino
Indice
- 1Daniel Hütte supera le mille etichette nella carta dei vini
- 2Laurin's Lounge premiato per l'aperitivo sulle Dolomiti
- 3A Madonna di Campiglio il premio per la gestione familiare
- 4Rifugio La Roda premiato per la proposta enogastronomica in quota
- 5La guida mappa 109 mountain club in 32 comprensori sciistici
- 6Mountain Club, cosa sapere sulla guida
Quattro riconoscimenti per valorizzare altrettante interpretazioni dell'ospitalità in alta quota, dalla cultura del vino all'aperitivo, fino alla gestione familiare. Sono stati assegnati a Daniel Hütte, Laurin's Lounge, Stoppani Lodge e Rifugio La Roda i premi speciali legati alla "Guida ai migliori mountain club d'Italia 2026", nel corso di un evento ospitato nella nuova cantina esperienziale di Kettmeir a Caldaro, in Alto Adige. La serata ha rappresentato anche l'occasione per approfondire il ruolo della ristorazione e dell'offerta enogastronomica nell'evoluzione dei rifugi sulle piste da sci.
Daniel Hütte supera le mille etichette nella carta dei vini
Il riconoscimento Best wine team è andato a Daniel Hütte, storica baita fondata nel 1971 sull'Alpe del Seceda, in Val Gardena. A ritirare il premio è stato Samuel Demez, figlio del fondatore e oggi gestore della struttura.
Il riconoscimento valorizza un lavoro costruito nel tempo intorno alla selezione enologica: la carta dei vini conta infatti oltre mille etichette, provenienti dall'Alto Adige e da altri territori italiani e internazionali. Un'offerta che distingue il rifugio nel panorama della ristorazione in quota e testimonia quanto la componente beverage possa contribuire a definire l'identità di un mountain club. La proposta enologica non è un elemento accessorio, ma una parte strutturale dell'esperienza gastronomica.
Laurin's Lounge premiato per l'aperitivo sulle Dolomiti
È rimasto in Alto Adige anche il premio Aperitivo dell'anno, assegnato a Laurin's Lounge, a Carezza, con affaccio sul Catinaccio. A ritirarlo è stato Florian Eisath, ex sciatore azzurro e oggi alla guida della società Latemar Carezza, proprietaria del rifugio.
Il riconoscimento mette in evidenza il ruolo dell'aperitivo nell'offerta dei mountain club, dove il momento successivo alla sciata diventa parte dell'esperienza di permanenza in quota. La possibilità di intercettare anche un pubblico non necessariamente interessato alle piste amplia infatti le occasioni di frequentazione di queste strutture.
A Madonna di Campiglio il premio per la gestione familiare
Il premio Miglior gestione familiare è stato assegnato a Stoppani Lodge, struttura situata nella parte più alta del comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio, davanti al Grostè. Il riconoscimento è stato ritirato da un delegato dell'Apt locale.
La categoria sottolinea il peso delle imprese familiari nella gestione dei mountain club, realtà che operano in condizioni logistiche particolari e devono conciliare organizzazione del servizio, approvvigionamenti e qualità dell'accoglienza in alta quota. Un modello imprenditoriale che continua a caratterizzare una parte significativa dell'ospitalità alpina.
Rifugio La Roda premiato per la proposta enogastronomica in quota
Il quarto riconoscimento, il Premio speciale Kettmeir, è andato al Rifugio La Roda di Andalo, nel comprensorio della Paganella. La struttura, non ancora presente nella prima edizione della guida, è stata individuata come potenziale ingresso nella seconda edizione. A ritirare il premio è stato il proprietario Luigi Giovannini.
Nelle motivazioni, Kettmeir ha sottolineato la capacità del rifugio di coniugare accoglienza alpina, ricerca enogastronomica e cultura del vino, con particolare attenzione alle bollicine Metodo Classico servite a oltre duemila metri di quota. Un riconoscimento che guarda anche agli sviluppi futuri del progetto editoriale e alla possibilità di ampliare la selezione delle strutture censite.
La guida mappa 109 mountain club in 32 comprensori sciistici
L'appuntamento di Caldaro si inserisce nel percorso della Guida ai migliori mountain club d'Italia 2026, pubblicata da Morellini Editore e ideata dal giornalista Andrea Guolo, con i contributi dei collaboratori di Italia a Tavola Giambattista Marchetto e Tiziana Di Masi. Il volume raccoglie 109 strutture distribuite in 32 comprensori sciistici tra Alpi e Appennino e rappresenta il primo progetto editoriale internazionale interamente dedicato ai rifugi sulle piste da sci.
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La selezione è partita da una prima classifica elaborata da una giuria di 13 giornalisti specializzati in montagna, sport e lifestyle, presieduta da Guolo. È seguita la visita delle strutture individuate, con il contributo di Marchetto e gli approfondimenti gastronomici di Tiziana Di Masi, conosciuta anche come La Signora in Dolce.
Mountain Club, cosa sapere sulla guida
La guida nasce come naturale estensione della pubblicazione dedicata ai beach club italiani, ma individua nella montagna un mercato con caratteristiche proprie. Come spiegano gli autori, i mountain club possono operare anche in due stagioni differenti e, in alcuni casi, arrivare a dieci mesi di apertura. Sono inoltre strutture capaci di attrarre visitatori anche al di fuori della pratica sciistica, grazie alla ristorazione, all'ospitalità e alle attività proposte in quota. Un'evoluzione che interessa direttamente il comparto horeca: il rifugio diventa sempre più una destinazione gastronomica e turistica, con una propria identità di servizio, una proposta enologica strutturata e un modello di accoglienza che contribuisce alla competitività delle località montane.
La valutazione prende in considerazione cinque parametri: location, design, ristorazione, qualità e sostenibilità, mood. A ciascuna voce viene assegnato un punteggio da 1 a 20, successivamente tradotto in fiocchi di neve, da uno a tre. Il livello massimo, i tre fiocchi gold, è riservato alle strutture che superano i 90 punti. Il progetto proseguirà con la mappatura dei rifugi dell'Appennino centro-meridionale e l'aggiornamento della selezione in base alle nuove aperture della stagione invernale 2026-27 e all'inserimento di ulteriori comprensori.