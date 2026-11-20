Pizza, fritti, primi della tradizione, polpette e parmigiana. Poi tavoli all’aperto, eventi e feste. Siamo da “Presepe napoletano - Pizzeria ostaria” di Gino Sorbillo, in via dei Tribunali 359 a Napoli, all’angolo con Vico Fico al Purgatorio. A due passi c’è San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, che all’insegna ha regalato il nome. Aperto tre anni fa, il locale è diventato in breve uno degli indirizzi più vivaci del centro storico. Ci siamo seduti a tavola per scoprire come funziona una trattoria firmata dal pizzaiolo più noto al mondo.

Un angolo della sala di “Presepe napoletano - Pizzeria ostaria”

Una trattoria di quartiere ai Tribunali

Il nome nasce dalla strada. «Mi è venuto guardando il locale da fuori, dal vicoletto, Vico Fico al Purgatorio» racconta Gino Sorbillo, titolare e fondatore. L’idea, invece, è chiara fin dal primo giorno. «“Presepe Napoletano” è un progetto sia di pizzeria che di trattoria, ma trattoria semplice e povera napoletana - spiega Gino - con le cose che si possono trovare in una cucina di quartiere, fatte alla vecchia maniera». Varcata la soglia, si entra in un piccolo ed affascinante teatro pop. Pareti in canne di bambù, luci soffuse, basilico fresco in vaso su ogni tavolo. Da una parete veglia sulla sala il ritratto di Sorbillo, composto con centinaia di tappi di bottiglia. Poco più in là è appesa una t-shirt “I love Sorbillo”, in vendita. «Super acquistata dai turisti» ci dice Antonio, il direttore di sala.

Il pizzaiolo Gino Sorbillo

Accanto alla classica Margherita ci sono preparazioni che nella vicina sede storica non si trovano. «Faccio la pizza col pestato di pata negra, con i funghi porcini - dice Sorbillo - e qui ho inventato anche la famosa pizza col cornicione ricoperto dal formaggio». Ma è soprattutto qui che, nel dicembre 2023, è nata la più social e discussa delle sue creazioni: la “Pizza con l’ananas”. Rivendicata con simpatico orgoglio all’ingresso, in vetrina, con un cartello ben visibile. Le polemiche di allora? Si sono trasformate in curiosità. Oggi la pizza riscuote un buon riscontro tra i clienti e Sorbillo l’ha portata in tutte le sue pizzerie. L’insegna si propone di essere «un’alternativa a me stesso, in particolare alla mia pizzeria storica a pochi passi da qui» precisa il nostro pizzaiolo.

«Quindi ho deciso di allargare l’offerta e mi sono divertito proponendo i fritti, che di fronte non faccio, le insalate, la parmigiana, le polpette e la pasta fatta in vario modo» racconta appassionato Gino. Il risultato? «Un locale pratico, dove ci si può fermare, non impegnativo, dove trascorrere una mezz’oretta, un’oretta, mangiando e bevendo bene con gli amici, e riprendere il giro per i vicoli del centro storico» continua il fondatore. Anche il vino segue una linea precisa. «Un unico vino ufficiale della casa, un vino del Vesuvio di Casa Setaro, con delle bollicine del Sannio beneventano, che non sono altro che una Falanghina spumantizzata» spiega Sorbillo. Lo spumante brut, prodotto dall’azienda Fontanavecchia, porta in etichetta il marchio della casa. Davvero piacevole. Per chi preferisce la birra c’è la Lager, sempre a marchio Sorbillo, prodotta dal birrificio artigianale campano KBirr. Accanto a vini e birre, la sala propone anche la mixology.

Fritti, pizza fritta e genovese

La cena si apre come vuole la tradizione del centro storico. Luigi, uno dei camerieri, con un gran sorriso, porta in tavola come entrée un tris di fritti: “Frittatina di pasta”, “Arancina” e “Crocchè di patate”. Impanatura dorata e asciutta, cuore morbido e saporito. Una bontà. Non c’è modo migliore per entrare nello spirito del locale. Ad accompagnare, le bollicine della casa, fresche, minerali e sapide, esaltano ogni morso. Antonia, altra cameriera, gentilissima, serve poi la “Pizza fritta”, preparazione storica ripiena di cicoli, ricotta e provola. Cottura precisa, impasto leggero. Senza dubbio una delle migliori della città. Il piatto della memoria arriva con Luca, cameriere di sala, che ci serve gli “Ziti alla genovese” nel tegamino di alluminio. La cipolla, cotta a lungo, diventa crema. La carne è tenerissima e il sugo, tenace, avvolge la pasta spezzata a mano. Eccezionale.

I fritti di “Presepe napoletano” La parmigiana di “Presepe napoletano” Gli ziti alla genovese di “Presepe napoletano” La pizza fritta di “Presepe napoletano” La babbaiola di “Presepe napoletano” Le birre artigianali a marchio Sorbillo I camerieri Luca e Luigi ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I fritti di “Presepe napoletano” La parmigiana di “Presepe napoletano” Gli ziti alla genovese di “Presepe napoletano” La pizza fritta di “Presepe napoletano” La babbaiola di “Presepe napoletano” Le birre artigianali a marchio Sorbillo I camerieri Luca e Luigi

Poi le “Polpette al ragù”, di manzo e maiale, morbide e succose, con una foglia di basilico e una spolverata di formaggio. Accanto, sua maestà la “Parmigiana di melanzane”: compatta e ricca, fedele alla ricetta di casa, rivela una grande freschezza della materia prima. Oltre alla carta, ogni giorno ci sono i menu extra dei primi piatti. Ricette della tradizione con aggiunte gustose: gli “Spaghetti alla Puveriello” con uova, pecorino romano e pepe, gli “Ziti lardiati” con pomodorini freschi, lardo di Colonnata e peperoncino. Non mancano i “Panini di pizza fritta”, tra questi quelli con hamburger di scottona o farciti con parmigiana, scarole o friarielli. E per chi non può mangiare glutine ci sono menu dedicati, di pizze e di pasta, molto apprezzati. Il finale è dolce e partenopeo: un “Babà” soffice e una fetta di “Babbaiola”, deliziosa crostata di crema pasticcera e ricotta profumata al limone. Irresistibile.

Tavoli nel vicolo per fare festa

Il valore aggiunto di “Presepe napoletano”, oltre a un’offerta gastronomica saporitissima, sono gli spazi. Diciannove tavoli all’interno e undici all’esterno, per un totale di circa 65 coperti. Quelli esterni sono allestiti nel suggestivo vicoletto accanto al locale, dove il personale serve con la stessa cura. «Questo locale mi ha permesso di avere dei posti all’aperto, cosa che di fronte non ho - racconta Sorbillo. Finalmente ho i tavoli all’esterno, dove posso soddisfare diverse richieste come eventi aziendali, feste private, compleanni, lauree». Lo conferma Antonio. «Una buona parte dei nostri ospiti sono turisti. Ospitiamo però diversi eventi privati, con una grande partecipazione» ci racconta.

Alcuni dei tavoli esterni di “Presepe napoletano”