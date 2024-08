Sorbillo non si ferma: dopo l'ananas, arriva la pizza all'anguria

Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo torna a far parlare di sé. Dopo aver scatenato un vero e proprio putiferio sui social con la sua controversa pizza all'ananas, il maestro pizzaiolo è pronto a una nuova provocazione culinaria: la pizza all’anguria.

Dopo la pizza all‘ananas, Gino Sorbillo ha lanciato la pizza all‘anguria (credits: Sorbillo, Instagram)

Pizza all’anguria, l’annuncio di Sorbillo

In un breve video pubblicato sui suoi canali social, Sorbillo, in posa davanti alla celebre statua di Pulcinella in via dei Tribunali, mostra in modo ammiccante un'anguria. La didascalia è chiara: "Non ti è bastata la pizza con l'ananas". Un chiaro riferimento alla precedente polemica che aveva diviso l'opinione pubblica tra sostenitori e detrattori di questa combinazione insolita.

La scelta di abbinare l'anguria alla pizza è destinata a suscitare reazioni ancora più forti rispetto alla precedente. Se la pizza all'ananas poteva essere considerata un esperimento audace, ma pur sempre riconducibile alla tradizione hawaiana, l'anguria rappresenta un abbinamento decisamente più inusuale e lontano dai canoni della pizza classica.

Pizza all’anguria: provocazione o strategia?

La notizia ha già acceso un nuovo dibattito sui social media, con commenti ironici, polemici e persino offensivi. Ma Sorbillo, abituato alle critiche e alle polemiche, sembra non temere il giudizio del pubblico.

La pizza all'anans di Gino Sorbillo aveva scatenato le reazioni sui social (credits: Sorbillo, Facebook)

Anzi: la curiosità, come già in occasione del lancio della pizza all’ananas, potrebbe spingere molte persone – anche contrarie da un punto di vista ideologico – a provare la nuova proposta del pizzaiolo napoletano.