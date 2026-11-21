Dopo oltre 10 anni al Mudec, Enrico Bartolini si prepara a cambiare casa. Il suo ristorante, l'unico tre stelle Michelin di Milano, dovrebbe infatti trasferirsi nel 2027 a CityLife, all'interno del nuovo complesso CityWave, in fase di completamento. Le indiscrezioni sull'addio al Museo delle Culture, ricordiamo, circolavano già da alcuni mesi, ma ora è emersa anche la possibile destinazione. A rivelarla è MF-Milano Finanza, che ha ricostruito l'operazione attraverso più fonti di mercato, indicando maggio 2027 come data prevista per il trasferimento. Una novità importante per lo chef italiano più stellato, che conta oggi 14 macarons distribuiti nei ristoranti del suo gruppo.

Un angolo della sala del ristorante di Enrico Bartolini al Mudec

Il nuovo ristorante di Bartolini a CityWave

Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario, Bartolini dovrebbe occupare gli ultimi due piani di CityWave, l'edificio in costruzione a CityLife già soprannominato “Lo Sdraiato”. Al piano inferiore troverà posto il ristorante, con un numero di coperti leggermente superiore rispetto a quello attuale (una ventina), mentre il livello superiore sarà destinato a un cocktail bar. Per accogliere il progetto dello chef, inoltre, sarebbero state apportate alcune modifiche alla configurazione originaria dell'immobile, il cui completamento è previsto entro dicembre. L'investimento complessivo per la realizzazione della struttura dovrebbe superare i 170 milioni di euro.

CityLife Il CityWave, in basso, è in fase di completamento

Che cosa succederà alle tre stelle Michelin?

Il cambio di indirizzo porta inevitabilmente con sé anche una questione legata alle tre stelle Michelin. Il riconoscimento, infatti, non viene trasferito automaticamente da una sede all'altra e il nuovo ristorante dovrà essere valutato dagli ispettori della guida. Ma, se l'apertura a maggio 2027 sarà confermata, Bartolini avrà a disposizione diversi mesi prima della presentazione della Guida Michelin Italia 2028, attesa in autunno, e con ogni probabilità potrà riottenere subito le tre stelle. Un precedente significativo, in questo senso, è quello di Norbert Niederkofler, che nel luglio 2023 inaugurò l'Atelier Moessmer a Brunico dopo aver lasciato il St. Hubertus di San Cassiano. Appena quattro mesi più tardi, a novembre, il nuovo ristorante conquistò direttamente le tre stelle Michelin, senza passare dai riconoscimenti intermedi.

Bartolini potrebbe riottenere subito le tre stelle, come accaduto a Niederkofler nel 2023

Del resto, per Bartolini il rapporto con la guida francese è ormai una parte importante della sua storia professionale. Quando nel 2016 arrivò al Mudec, dopo l'esperienza al Devero di Cavenago Brianza, conquistò subito due stelle, mentre la terza arrivò con l'edizione 2020, riportando Milano al vertice della ristorazione Michelin. Da allora il ristorante del Museo delle Culture ha conservato il massimo riconoscimento, confermato anche nella Guida 2027, presentata lo scorso 12 novembre in quel di Piacenza.

L'universo Bartolini: 14 stelle Michelin in tutta Italia

Intanto, attorno al ristorante milanese, ricordiamo che Enrico Bartolini ha costruito negli anni una rete di locali che gli ha permesso di raggiungere quota 14 stelle Michelin, come detto più di qualsiasi altro chef italiano. Alle tre del Mudec se ne aggiungono sei, distribuite fra tre ristoranti bistellati: il Glam di Palazzo Venart a Venezia, dove la cucina è affidata a Donato Ascani, la Locanda del Sant'Uffizio a Cioccaro di Penango, in provincia di Asti, guidata da Gabriele Boffa, e Villa Elena a Bergamo (in Città Alta), con Marco Galtarossa ai fornelli.

Tutti i locali stellati di Enrico Bartolini

Le altre cinque stelle sono invece assegnate ad altrettanti ristoranti: Anima, a Milano, all'interno dell'hotel Milano Verticale, con Michele Cobuzzi alla guida della cucina; Il Fuoco Sacro, al Petra Segreta Resort & Spa di San Pantaleo, in Sardegna; Poggio Rosso, a Borgo San Felice, in Toscana; Bluh Furore, sulla Costiera Amalfitana, guidato da Vincenzo Russo; e infine il nuovo QUID, a Roma, con Juan Camilo Quintero, che ha conquistato subito la prima stella Michelin nell'edizione 2027 della guida.

In attesa dell'ufficialità del trasferimento