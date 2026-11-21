27/11-06/01
Livigno si veste a festa: da novembre a gennaio tornano i mercatini di Natale
Dal 27 novembre al 6 gennaio, “Natale nel villaggio” animerà il centro della località valtellinese con casette dedicate all'artigianato, prodotti tipici e un calendario di appuntamenti per le famiglie. Ogni sabato sono previsti spettacoli itineranti. L'11 dicembre si esibirà il Coro Luvinger, mentre il 26 dicembre ci sarà una lettura per bambini
Dal 27 novembre al 6 gennaio, Livigno (So) ospiterà una nuova edizione di “Natale nel villaggio”, l'iniziativa che accompagnerà residenti e turisti durante le festività con mercatini, prodotti artigianali, specialità gastronomiche e appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Per oltre un mese, il centro della località valtellinese, a 1.816 metri di altitudine, si vestirà a festa con un percorso di casette natalizie e un calendario di eventi che coinvolgerà diversi luoghi del paese, dalle vie dello shopping alla Chiesa di Sant'Antonio.
I mercatini di Natale tra artigianato e sapori locali
Il cuore della manifestazione saranno ovviamente i mercatini di Natale, distribuiti lungo le vie del centro e pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta delle produzioni artigianali e delle tradizioni locali. Passeggiando fra le casette si potranno trovare decorazioni natalizie, oggetti lavorati in legno e tessuto, accessori, bijoux e souvenir, con diverse proposte anche per chi è alla ricerca di un regalo da portare a casa. Accanto all'artigianato ci sarà poi spazio per la gastronomia, con una selezione di prodotti tipici che raccontano il territorio attraverso i suoi sapori.
Tra le proposte alimentari, spazio infatti a salumi, formaggi, dolci e prodotti da forno, ai quali si aggiungeranno le bevande calde, particolarmente apprezzate durante le giornate invernali in quota. I mercatini diventeranno così uno dei principali punti di ritrovo del paese, dove fermarsi per una pausa, curiosare tra le bancarelle o concedersi una passeggiata nel centro di Livigno, che durante il periodo natalizio sarà caratterizzato dalle luci e dagli allestimenti delle casette.
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Gli appuntamenti di Natale nel villaggio
A scandire le settimane ci penserà inoltre un programma di intrattenimento, con appuntamenti previsti ogni sabato a partire dalle 16:30. Lungo il percorso dei mercatini si alterneranno spettacoli itineranti e iniziative rivolte alle famiglie, a cominciare dalla presenza di Babbo Natale. Sono previste anche performance luminose con ali a Led, accompagnate da musiche suggestive, che porteranno gli spettacoli direttamente tra le casette e le vie del paese. Gli appuntamenti del sabato offriranno quindi un'occasione in più per visitare i mercatini nel pomeriggio, quando le luci natalizie inizieranno a illuminare il centro.
Nel calendario troverà spazio anche la musica, con un appuntamento dedicato alla tradizione corale del territorio. Venerdì 11 dicembre, alle ore 17, la Chiesa di Sant'Antonio ospiterà il concerto del Coro Luvinger, che proporrà un momento musicale in uno dei luoghi simbolo di Livigno. Per l'occasione, la manifestazione si sposterà dunque dalle vie del centro all'interno della chiesa, inserendo nel programma delle festività anche un incontro legato alla cultura musicale locale. Dopo Natale, invece, l'attenzione tornerà sulle famiglie e soprattutto sui bambini. Sabato 26 dicembre è in programma una lettura accompagnata da una merenda, un appuntamento pensato per i più piccoli che potranno ascoltare un racconto e trascorrere insieme un pomeriggio dedicato alle storie natalizie.
“Natale nel Villaggio” proseguirà poi fino al 6 gennaio, accompagnando quindi anche gli ultimi giorni delle vacanze natalizie. Per chi trascorrerà le festività a Livigno, i mercatini e gli appuntamenti in programma rappresenteranno un'ulteriore occasione per frequentare il centro del paese e conoscere alcune delle sue tradizioni, con le montagne innevate a fare da sfondo alle casette e alle iniziative della stagione.