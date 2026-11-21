Dal 27 novembre al 6 gennaio, Livigno (So) ospiterà una nuova edizione di “Natale nel villaggio”, l'iniziativa che accompagnerà residenti e turisti durante le festività con mercatini, prodotti artigianali, specialità gastronomiche e appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Per oltre un mese, il centro della località valtellinese, a 1.816 metri di altitudine, si vestirà a festa con un percorso di casette natalizie e un calendario di eventi che coinvolgerà diversi luoghi del paese, dalle vie dello shopping alla Chiesa di Sant'Antonio.

Vista su Livigno (So) in una notte invernale

I mercatini di Natale tra artigianato e sapori locali

Il cuore della manifestazione saranno ovviamente i mercatini di Natale, distribuiti lungo le vie del centro e pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta delle produzioni artigianali e delle tradizioni locali. Passeggiando fra le casette si potranno trovare decorazioni natalizie, oggetti lavorati in legno e tessuto, accessori, bijoux e souvenir, con diverse proposte anche per chi è alla ricerca di un regalo da portare a casa. Accanto all'artigianato ci sarà poi spazio per la gastronomia, con una selezione di prodotti tipici che raccontano il territorio attraverso i suoi sapori.

I mercatini di Natale di Livigno proporranno prodotti artigianali, decorazioni e specialità gastronomiche locali

Tra le proposte alimentari, spazio infatti a salumi, formaggi, dolci e prodotti da forno, ai quali si aggiungeranno le bevande calde, particolarmente apprezzate durante le giornate invernali in quota. I mercatini diventeranno così uno dei principali punti di ritrovo del paese, dove fermarsi per una pausa, curiosare tra le bancarelle o concedersi una passeggiata nel centro di Livigno, che durante il periodo natalizio sarà caratterizzato dalle luci e dagli allestimenti delle casette.

Gli appuntamenti di Natale nel villaggio

A scandire le settimane ci penserà inoltre un programma di intrattenimento, con appuntamenti previsti ogni sabato a partire dalle 16:30. Lungo il percorso dei mercatini si alterneranno spettacoli itineranti e iniziative rivolte alle famiglie, a cominciare dalla presenza di Babbo Natale. Sono previste anche performance luminose con ali a Led, accompagnate da musiche suggestive, che porteranno gli spettacoli direttamente tra le casette e le vie del paese. Gli appuntamenti del sabato offriranno quindi un'occasione in più per visitare i mercatini nel pomeriggio, quando le luci natalizie inizieranno a illuminare il centro.

Ogni sabato i mercatini di Livigno ospiteranno spettacoli itineranti, Babbo Natale e performance luminose

Nel calendario troverà spazio anche la musica, con un appuntamento dedicato alla tradizione corale del territorio. Venerdì 11 dicembre, alle ore 17, la Chiesa di Sant'Antonio ospiterà il concerto del Coro Luvinger, che proporrà un momento musicale in uno dei luoghi simbolo di Livigno. Per l'occasione, la manifestazione si sposterà dunque dalle vie del centro all'interno della chiesa, inserendo nel programma delle festività anche un incontro legato alla cultura musicale locale. Dopo Natale, invece, l'attenzione tornerà sulle famiglie e soprattutto sui bambini. Sabato 26 dicembre è in programma una lettura accompagnata da una merenda, un appuntamento pensato per i più piccoli che potranno ascoltare un racconto e trascorrere insieme un pomeriggio dedicato alle storie natalizie.

L'11 dicembre il Coro Luvinger si esibirà nella Chiesa di Sant'Antonio