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Aosta: il Marché Vert Noël nel cuore alpino di Piazza Chanoux
Fino al 6 gennaio 2027, il centro storico di Aosta accoglie il Marché Vert Noël, trasformando Piazza Chanoux e le vie limitrofe come via de Tillier e via Aubert in un villaggio alpino tra architettura storica e cime innevate. Gli chalet in legno raccolgono artigianato valdostano realizzato con materiali naturali, tra oggetti intagliati, ceramiche, tessuti e decorazioni fatte a mano, affiancati dagli appuntamenti della Mostra Mercato di Natale dedicati alle lavorazioni locali.
Sul fronte gastronomico la tappa punta sui sapori di montagna: tra gli stand si assaggiano Fontina d'alpeggio, salumi tipici, miele e confetture, insieme a piatti caldi come fonduta e polenta concia. Non mancano i dolci delle feste, dai torcetti valdostani allo zelten ricco di frutta secca e spezie, accompagnati da castagne arrostite e vin brulé. A completare il calendario ci sono cori, bande folkloristiche, teatro di strada, installazioni luminose e laboratori creativi per bambini, con iniziative natalizie estese anche al Castello di Aymavilles.
Arezzo: il Villaggio Tirolese e la magia delle feste in Piazza Grande
Fino al 27 dicembre 2026, il centro storico di Arezzo si anima con gli appuntamenti della Città del Natale, coinvolgendo Piazza Grande, Piazza San Francesco, Piazza Sant'Agostino, Corso Italia e la Fortezza Medicea. Tra le architetture medievali e gli chalet in legno del Villaggio Tirolese, i visitatori trovano addobbi natalizi, oggetti d'artigianato e idee regalo che uniscono il gusto nordico all'accoglienza toscana.
L'offerta gastronomica mette insieme sapori alpini e cucina locale: accanto alle specialità delle baite si gustano piatti toscani come pappardelle al cinghiale e carni arrosto, oltre a formaggi e olio extravergine d'oliva del territorio. Per una pausa dolce ci sono cavallucci, panforte speziato, castagne arrosto e un bicchiere caldo di vin brulé. Il programma include anche la Casa di Babbo Natale nella Fortezza Medicea, concerti corali, proiezioni luminose sui palazzi storici e laboratori per bambini.
Bologna: dalla Fiera di Santa Lucia ai mercatini sotto i portici Unesco
Il Natale bolognese ruota attorno alla storica Antica Fiera di Santa Lucia, allestita fino al 27 dicembre 2026 sotto il portico Unesco della Chiesa dei Servi in Strada Maggiore, tra statuine del presepe, addobbi e artigianato. Fino al 6 gennaio 2027 si accende anche la Fiera di Natale di via Altabella, accanto alla Cattedrale di San Pietro, mentre Piazza XX Settembre ospita il mercatino di Natale a Porta Galliera.
Nel calendario delle feste non mancano le tappe gastronomiche e tematiche: dal 5 all'8 dicembre 2026 Piazza Minghetti accoglie il Villaggio di Natale francese con specialità d'Oltralpe, affiancato dai chioschi di caldarroste tra via Rizzoli e via Indipendenza e dai dolciumi tipici tra gli stand. Dal 12 al 24 dicembre 2026 il Voltone del Podestà ospita la Fiera dell'antiquariato, mentre in via San Giuseppe e via Righi tornano i mercatini artigianali, fino alla Fiera dell'Epifania dal 2 al 6 gennaio 2027 tra via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugo Bassi.
Bolzano: il Christkindlmarkt tra Piazza Walther e il centro storico
Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, Bolzano ospita il suo storico Christkindlmarkt (aperto dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 19 e dal venerdì alla domenica e festivi dalle 10 alle 19). Il percorso parte da Piazza Walther, all'ombra della Cattedrale gotica e di un grande abete illuminato, per toccare anche Piazza della Mostra, dedicata all'artigianato artistico con sculture in legno di cirmolo, vetro soffiato, feltro e stelle di paglia della Val Gardena.
A Piazza del Grano e tra gli chalet del centro la tavola altoatesina è protagonista: si assaggiano speck affumicato, formaggi di malga, pane di segale e Schüttelbrot, oltre a piatti caldi come canederli, spezzatino di cervo con polenta e brezel. Tra i dolci spiccano Zelten, strauben, krapfen e Spitzbuben, accompagnati dal vin brulé. Completano l'atmosfera il percorso dei presepi in Piazza Municipio, i concerti in Duomo, la sfilata dei Krampus, la pista di pattinaggio e l'area famiglie nel Parco della Stazione.
Cagliari: casette in centro, Villaggio al Carmine e Fiera Natale
Dal 1° dicembre 2026 fino all'Epifania (con chiusure scaglionate a fine dicembre o inizio gennaio a seconda dell'area), Cagliari rinnova i propri mercatini tra Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II e il nuovo Villaggio di Natale in Piazza del Carmine, per un totale di circa 80 casette in legno e la Fiera Natale in viale Diaz. Artigiani, produttori locali e commercianti animano le vie del centro con creazioni fatte a mano, idee regalo e proposte legate al territorio.
Accanto alle bancarelle trovano spazio aree dedicate alla somministrazione di cibi e bevande, percorsi del gusto e occasioni per assaggiare le specialità locali durante le passeggiate in città. Il programma 2026 punta anche su Piazza del Carmine, dove alle casette si affiancano una pista di pattinaggio e un'area giochi, mentre in Corso Vittorio Emanuele II arriva la Casetta di Babbo Natale, in Piazza Yenne tornano pianoforte libero, scacchiera gigante e cori, e il CTM attiva le navette gratuite verso San Benedetto.
Firenze: il fascino delle feste tra Piazza Santa Croce, Lungarni e Duomo
Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, Firenze intreccia suggestioni d'Oltralpe e identità toscana tra Piazza Santa Croce, Piazza SS. Annunziata, la zona del Duomo, i Lungarni e la Fortezza da Basso. Tra le casette in legno ispirate ai mercati tedeschi e le bancarelle del centro si trovano ceramiche di Montelupo, manufatti in pelle, tessuti, gioielli orafi e decorazioni natalizie.
A tavola convivono sapori europei e prodotti del territorio: accanto a bratwurst, stollen e vin brulé si gustano panforte, ricciarelli, cavallucci e castagnaccio, oltre a salumi, formaggi e olio extravergine d'oliva toscani. Completano l'atmosfera l'albero e il presepe in Piazza del Duomo, le luminarie, i concerti nelle chiese, i laboratori e gli spettacoli alla Fortezza da Basso e, il 6 gennaio, il corteo dei Magi.
Genova: il Mercatino di Natale tra i giardini di Brignole e le vie del centro
Dal 3 al 24 dicembre 2026, Genova rinnova l'appuntamento con il Mercatino di Natale nei giardini di Brignole, inserendosi nel calendario invernale della città con un percorso all'aperto fatto di casette, luci e bancarelle dedicate alle festività. Tra gli stand si passeggia alla ricerca di addobbi per l'albero e la casa, idee regalo e produzioni di artigianato locale che animano il quartiere in vista del Natale.
A fare da contrappunto allo shopping c'è l'offerta enogastronomica ligure e delle feste: tra i banchi si gustano specialità salate come la focaccia genovese, accompagnate da salumi e formaggi del territorio, e non mancano i dolci simbolo della tradizione locale, dal pandolce genovese ai canestrelli. Per scaldarsi durante le giornate d'inverno tra le casette ci sono bevande calde e vin brulé, in un clima di festa pensato per residenti e visitatori di passaggio in città.
Lecce: la Fiera di Santa Lucia e l'arte dei pupi nel Chiostro dei Teatini
Nel cuore barocco di Lecce, lo scenario del Chiostro dei Teatini in via Vittorio Emanuele II ospita la storica Fiera di Santa Lucia, conosciuta tradizionalmente come Fiera dei Pupi. Promossa dall'Amministrazione comunale per tutelare l'artigianato sacro locale, la rassegna anima il periodo pre-natalizio - che per tradizione culmina attorno al 13 dicembre - portando tra le arcate rinascimentali del chiostro le botteghe dei maestri pupari e degli artigiani del Salento.
Il percorso espositivo è dedicato interamente all'arte presepiale salentina e agli addobbi natalizi rigorosamente fatti a mano, con l'esclusione di qualsiasi prodotto industriale. Tra i banchi si ammirano presepi completi, figure in cartapesta leccese e statuine in terracotta, affiancate da minuterie ed elementi scenografici realizzati secondo le tecniche storiche tramandate in città. Un appuntamento intimo e identitario che trasforma il centro storico in una vetrina d'eccellenza per chi cerca pezzi unici per la Natività.
Milano: tra gli chalet di Piazza Duomo, gli Oh Bej! Oh Bej! e il Villaggio delle Meraviglie
Fino al 6 gennaio 2027, Milano accende il Natale partendo da Piazza Duomo, dove oltre 60 chalet in legno (aperti dalle 9 alle 21) propongono decorazioni, presepi, calze della Befana e specialità gastronomiche da diverse regioni italiane ai piedi del grande albero illuminato. Per il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, intorno al Castello Sforzesco, torna la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej! con circa 400 espositori tra antiquariato, artigianato, giocattoli e dolciumi invernali.
Nello stesso arco di date (dalle 10 alle 21), i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospitano il Villaggio delle Meraviglie con pista di pattinaggio coperta e riscaldata, Casa di Babbo Natale, giostre e proposte dolciarie. A completare il calendario ci sono Artigianato in Fiera a Rho dal 5 al 13 dicembre 2026 (con oltre tremila espositori da tutto il mondo) e gli appuntamenti sostenibili come il Green Christmas alla Fonderia Napoleonica Eugenia nel quartiere Isola.
Natale a Napoli, tra presepi artigianali, mercatini e sapori della tradizione
Fino al 7 gennaio 2027, Napoli accende il Natale partendo dal Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e dall'iconica via San Gregorio Armeno, cuore dell'arte presepiale tra via dei Tribunali e Spaccanapoli. Tra le botteghe del centro e i mercatini allestiti al Vomero, in Piazza del Plebiscito e alla Mostra d'Oltremare, l'artigianato partenopeo propone pastori in terracotta dipinti a mano, presepi tradizionali e contemporanei, ceramiche di Capodimonte e lavorazioni in corallo e cammeo.
L'offerta gastronomica delle feste accompagna la passeggiata tra vicoli e piazze con i dolci simboli della tradizione napoletana: struffoli al miele, roccocò speziati e mostaccioli ricoperti di cioccolato, insieme a sfogliatelle, babà e pastiera. Non mancano neppure le proposte salate del territorio, dalla mozzarella di bufala ai salumi e ai taralli napoletani, in un calendario animato da luminarie, spettacoli di artisti di strada e iniziative solidali.
Palermo: i mercatini natalizi in sette aree della città
Dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, il cartellone "Natale a Palermo" accende il periodo delle feste con mercatini, eventi e animazioni distribuiti in sette diverse zone del capoluogo siciliano. Il percorso tocca il centro storico e il litorale coinvolgendo via Maqueda (nel tratto compreso tra via Calderai e piazza Sant'Antonino), Piazza Marina, Piazza San Francesco Saverio, Piazza Andrea Camilleri, Piazzale Ungheria, il lungomare di Mondello lungo viale Regina Elena e l'asse tra Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero Settimo, attivo fino al 29 dicembre.
Promosso dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di valorizzare la qualità e l'originalità delle proposte, l'itinerario natalizio mette al centro le lavorazioni artigianali realizzate dal vivo, le idee regalo e le produzioni legate al territorio. Tra gli stand allestiti nelle piazze si alternano oggetti fatti a mano, addobbi per le feste e occasioni per vivere l'atmosfera invernale palermitana tra passeggiate all'aperto, musica e iniziative diffuse per residenti e visitatori.
Reggio Calabria: mercatini, villaggi e luci tra Corso Garibaldi e Lungomare
Dall'8 dicembre 2026 all'8 gennaio 2027, Reggio Calabria anima il centro storico con un programma natalizio che affianca ai mercatini i villaggi del Natale tra Piazza De Nava, Piazza Camagna e Piazza Duomo, lungo l'asse del Corso Garibaldi (fino a Piazza Garibaldi) e di alcuni tratti di via Aschenez. L'avvio ufficiale coincide con l'accensione dell'albero e gli spettacoli dell'8 dicembre 2026, mentre il percorso si estende anche al Lungomare Falcomatà e a Corso Matteotti.
Gli allestimenti combinano luminarie tradizionali, filodiffusione musicale nelle vie dello shopping, proiezioni, effetti luminosi, laser e video mapping sulle aree più scenografiche, insieme a iniziative di animazione pomeridiana e intrattenimento per il pubblico. Accanto agli stand dei mercatini e agli spazi dedicati alle feste, il calendario punta a valorizzare l'attrattività culturale e turistica del centro cittadino, accompagnando le passeggiate tra le piazze e il lungomare durante tutto il periodo delle festività invernali.
Roma: tra le casette di piazza Navona, piazza Mazzini e i mercatini nei quartieri
Dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, Roma rinnova i mercatini storici di piazza Navona - con le casette in legno, il Carosello, Babbo Natale e l'arrivo della Befana il 6 gennaio - e di piazza Mazzini a Prati, tra fontana, lecci e cipressi. Accanto ai classici tornano appuntamenti diffusi in città come Ethica Christmas Village alla Città dell'Altra Economia a Testaccio (fino al 10 gennaio 2027), GiftLand all'Opificio ItaliaCamp, Caro Mercato a Snodo Roma Aurelia, Ficus al Massimo al Garum Museo e il Christmas Market a Villa Grazioli a Grottaferrata.
Tra gli stand si alternano artigianato, vintage, design, sartoria indipendente, decorazioni, addobbi e proposte gastronomiche dedicate al commercio equo e solidale e alle eccellenze del territorio, completate da punti ristoro e vin brulé. Non mancano piste di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori creativi, incontri con produttori, presentazioni di libri, musica e videomapping, in un itinerario che unisce centro storico e quartieri in vista delle festività.
Trento: le casette di legno tra Piazza Fiera, Piazza Mostra e il centro storico
Fino al 6 gennaio 2027, Trento accende il suo mercatino natalizio tra Piazza Fiera, Piazza Mostra, Piazza Cesare Battisti e le vie del centro come via Belenzani e via San Marco, con apertura ordinaria dalle 10 alle 20 e orario ridotto 10-18 il 24 e il 31 dicembre. Tra le casette in legno e le mura storiche si passeggia alla scoperta di artigianato alpino, oggetti fatti a mano, decorazioni e creazioni locali in un'atmosfera raccolta con vista sulle Dolomiti.
L'offerta gastronomica mette in primo piano i sapori del Trentino: tra gli stand si assaggiano formaggi di malga con miele di montagna e confetture, speck e luganega accompagnati da pane o polenta calda, zuppe d'orzo o legumi e castagne arrostite. Non mancano lo Zelten, i vini del territorio e il vin brulé speziato, in un programma animato da luci, cori natalizi, musica dal vivo, presepi viventi e laboratori, burattini e incontri con Babbo Natale per i più piccoli.
Venezia: luminarie, mercatini e feste tra centro storico, isole e terraferma
Fino al 7 gennaio 2027 (con alcune piste e attività fino al 9 febbraio 2027), il programma "Venezia, dove il Natale diventa magia" anima la città tra Piazzetta San Marco, Ponte di Rialto, Campo San Maurizio, Lido, Burano e la terraferma a Mestre (in Piazza Ferretto, via Allegri e al Parco Albanese con il Bissuola Winter Village), Marghera e Chirignago. Tra i mercatini, le casette e le aree espositive si trovano idee regalo, antiquariato, prodotti artigianali e specialità gastronomiche anche in confezioni natalizie, affiancate da spazi dedicati al gusto.
Il calendario unisce tradizioni lagunari e intrattenimento diffuso con l'accensione di luminarie e alberi, il Corteo Acqueo dei Babbi Natale sul Canal Grande il 20 dicembre, i concerti della Big Vocal Orchestra, le piste di pattinaggio sul ghiaccio in Campo San Polo, Piazza Ferretto e Piazza Mercato a Marghera, le corse natalizie, i Moto Babbi a Chirignago e laboratori e animazioni per le famiglie.
Verona: i mercatini tra via Pallone, Piazza dei Signori e la Stella dell'Arena
Fino al 26 dicembre 2026, Verona accende il suo Mercatino di Natale ispirato alla tradizione di Norimberga tra via Pallone, Piazza dei Signori, il Cortile del Mercato Vecchio, Piazza Bra, l'area di Castelvecchio e Lungadige San Giorgio. Oltre ottanta casette in legno animano il centro storico con decorazioni in vetro soffiato, oggetti in legno intagliato, ceramiche dipinte a mano, candele, presepi artigianali e idee regalo d'arte e design locale.
Il percorso gastronomico affianca sapori alpini e cucina scaligera: tra gli stand si gustano pandoro e Nadalin, strudel di mele, frittelle, caldarroste e vin brulé, insieme a polenta con funghi e formaggi, salumi e formaggi della Lessinia e bollito con la pearà. A completare l'atmosfera ci sono la Stella Cometa che emerge dall'Arena in Piazza Bra, la rassegna Presepi dal Mondo, i concerti e la pista di pattinaggio in Piazza San Zeno.
Torino: tra le casette di piazza San Giovanni, Piazza Castello e le Luci d'Artista
Dal 29 novembre al 25 dicembre 2026 (con il Villaggio di Natale e gli appuntamenti cittadini fino al 6 gennaio 2027), Torino anima il centro storico tra piazza San Giovanni, Piazza Castello, Piazza Solferino, Piazza Santa Rita, Borgo Dora e il Borgo Medievale al Parco del Valentino, lungo vie illuminate dalle Luci d'Artista. Tra le casette in legno e i portici sabaudi si scoprono artigianato piemontese, sculture in legno, ceramiche, presepi, tessuti, vintage e proposte di design e idee regalo per le feste.
Il percorso enogastronomico mette in tavola i sapori del territorio: gianduiotti, bicerin, torcetti, paste di meliga, nocciolini di Chivasso, marron glacé e vin brulé, affiancati da toma piemontese, Castelmagno, salsiccia di Bra, lardo d'Arnad, polenta e piatti caldi. A completare il programma ci sono il Calendario dell'Avvento, i cori, i laboratori e gli spazi per famiglie, la pista di pattinaggio e i musei cittadini.