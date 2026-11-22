Fino al 7 gennaio 2027, Napoli accende il Natale partendo dal Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e dall'iconica via San Gregorio Armeno, cuore dell'arte presepiale tra via dei Tribunali e Spaccanapoli. Tra le botteghe del centro e i mercatini allestiti al Vomero, in Piazza del Plebiscito e alla Mostra d'Oltremare, l'artigianato partenopeo propone pastori in terracotta dipinti a mano, presepi tradizionali e contemporanei, ceramiche di Capodimonte e lavorazioni in corallo e cammeo.

L'offerta gastronomica delle feste accompagna la passeggiata tra vicoli e piazze con i dolci simboli della tradizione napoletana: struffoli al miele, roccocò speziati e mostaccioli ricoperti di cioccolato, insieme a sfogliatelle, babà e pastiera. Non mancano neppure le proposte salate del territorio, dalla mozzarella di bufala ai salumi e ai taralli napoletani, in un calendario animato da luminarie, spettacoli di artisti di strada e iniziative solidali.