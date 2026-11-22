Dal 28 al 30 novembre il Modigliani Forum di Livorno ospiterà l'edizione 2026 di “MareDiVino e DiGusto”, la mostra-mercato dedicata al vino e alle produzioni gastronomiche della Toscana, con la partecipazione di cantine e produttori provenienti anche da altre regioni. Tre giornate di degustazioni, incontri e approfondimenti, con un programma che spazia dalla presentazione della guida Slow Wine 2027 alle masterclass, fino alla cucina della tradizione e alla miscelazione. Sabato 28 e domenica 29 novembre la manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 11 alle 19, mentre lunedì 30, dalle 11 alle 16, l'ingresso sarà riservato agli operatori del comparto, che quest'anno avranno a disposizione anche una nuova area dedicata agli incontri commerciali.

A Livorno torna MareDiVino: degustazioni, cucina e incontri con i produttori

Vini, produttori e degustazioni: il programma di MareDiVino e DiGusto

L'iniziativa, presentata a Livorno alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, è organizzata dalla Fondazione LEM - Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, in collaborazione con Fisar Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Vetrina Toscana, il progetto regionale dedicato alla promozione del turismo enogastronomico. All'interno del Modigliani Forum troveranno spazio le aziende vitivinicole e una selezione di produzioni alimentari legate alla rete Slow Food e a Vetrina Toscana. Torneranno inoltre i “Mercati della Terra”, con alcuni dei produttori che partecipano al progetto promosso da Slow Food per favorire il rapporto diretto con chi coltiva, alleva e trasforma le materie prime.

Il calendario degli incontri prenderà il via sabato 28 novembre alle 17, nella Sala Mascagni, con la presentazione regionale della guida “Slow Wine 2027”, realizzata in collaborazione con Fisar. Saranno presenti i redattori regionali, chiamati a raccontare il lavoro di selezione e la filosofia dei vini «buoni, puliti e giusti» che caratterizza la pubblicazione. Al termine dell'incontro è prevista una degustazione guidata gratuita, per la quale è consigliata la prenotazione scrivendo a slowfoodlivorno@gmail.com. Sempre sabato, dalle 15 alle 17, gli appassionati potranno partecipare a una degustazione verticale di “Cavaliere di Satta”, riservata a un massimo di 30 persone e accessibile previa prenotazione attraverso il sito di Fisar Livorno. Il giorno successivo, invece, sarà lo Champagne a occupare il centro della scena, con una masterclass condotta da Claudio Corrieri dalle 15 alle 17.

“MareDiVino e DiGusto” propone la guida Slow Wine 2027 e degustazioni dedicate a vino e Champagne

Accanto agli appuntamenti di approfondimento, quest'anno Fisar Livorno proporrà anche una nuova modalità per conoscere le aziende presenti. Si tratta dei “Tour di MDV”, percorsi guidati gratuiti che porteranno piccoli gruppi di visitatori alla scoperta di quattro cantine selezionate. Durante il percorso sarà possibile incontrare direttamente i vignaioli, conoscere i territori di provenienza e assaggiare le loro etichette. Ogni tour potrà accogliere al massimo 15 partecipanti, con iscrizioni presso l'area bicchieri. Le partenze sono previste sabato alle 14 e alle 17 e domenica alle 12 e alle 15.

Il pubblico avrà inoltre la possibilità di partecipare a “Rosso buono per tutti”, il concorso che affida ai visitatori il compito di giudicare i vini attraverso assaggi alla cieca. Dopo aver degustato le diverse batterie, i partecipanti potranno esprimere le proprie preferenze su una scheda, contribuendo così a determinare le etichette vincitrici, che saranno premiate domenica alle 18. Per chi preferisce il mondo dei cocktail, invece, sarà presente uno spazio dedicato alla mixology, dove i vini della mostra-mercato diventeranno ingredienti di nuove preparazioni. Anche in questo caso è prevista una premiazione finale, affidata al presidente dell'Associazione italiana barman Aibes.

Dall'Acquacotta al 5e5: spazio alla cucina e alle specialità del territorio

Domenica 29 novembre ci sarà spazio anche per la cucina toscana, con uno showcooking in programma alle 17 nella Sala Mascagni. Ai fornelli Silvia Volpe, cuoca dell'Alleanza Slow Food Toscana, preparerà l'Acquacotta, uno dei piatti della tradizione maremmana, utilizzando prodotti selezionati da Slow Food Monteregio. Tra gli ingredienti figurerà anche il pecorino a latte crudo della Maremma dell'azienda Saba Formaggi, tutelato come Presidio Slow Food. La particolarità della dimostrazione riguarderà soprattutto il metodo di preparazione. Per cuocere l'Acquacotta sarà infatti utilizzata la Cassetta di Cottura della cooperativa Filo & Fibra, un sistema che sfrutta l'inerzia termica per proseguire lentamente la cottura degli alimenti senza consumare gas o elettricità. Una tecnica che permetterà di affrontare, attraverso una ricetta della tradizione, anche il tema del risparmio energetico in cucina.

Wikipedia L'Acquacotta, uno dei piatti della tradizione maremmana

Quanto alla proposta gastronomica da consumare durante la visita, l'area somministrazione vedrà il ritorno di “Alle Vettovaglie” e dell'“Associazione Tortai di Cna Livorno”, che porterà il tradizionale “5e5”, uno dei simboli dello street food cittadino. A queste presenze si aggiungeranno “La sosta del Gallo viandante”, proveniente da Castellina in Chianti, e la “Bottega” di Campagna Amica di Livorno, che presenterà una specialità dal nome decisamente curioso: la “Topa Livornese”. Quest'ultima sarà proposta con farciture inedite, dopo l'attenzione ricevuta alla recente edizione di Terra Madre Salone del Gusto, dove la stampa l'ha collocata al secondo posto nella classifica dei prodotti più curiosi e originali della manifestazione. Sarà quindi una delle novità gastronomiche dell'edizione livornese, accanto alle preparazioni che già fanno parte dell'offerta della mostra-mercato. Il programma di domenica comprenderà inoltre la presentazione di Castanea Expo, accompagnata da una degustazione. L'appuntamento servirà ad anticipare la prima fiera italiana dedicata alla castanicoltura, in calendario dall'11 al 13 dicembre alla Fortezza da Basso di Firenze.

Una giornata per gli operatori e le iniziative in vista del Natale

Un'altra novità dell'edizione 2026 riguarda il rapporto con gli operatori professionali. Per la prima volta “MareDiVino e DiGusto” avrà un'area business, pensata per ospitare incontri fra produttori, aziende vitivinicole, distributori e rappresentanti del mondo Horeca. Lo spazio sarà particolarmente importante lunedì 30 novembre, quando la manifestazione chiuderà le porte al pubblico per dedicare l'intera giornata agli addetti ai lavori. L'obiettivo degli organizzatori è favorire i contatti commerciali e creare occasioni di confronto sulle forniture e sulle opportunità di collaborazione lungo la filiera enogastronomica.