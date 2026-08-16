Ha da poco aperto Villa U Mari, nuova struttura esclusiva dedicata ai soggiorni privati lungo la costa della Sicilia sud-orientale. Si trova tra Siracusa e Noto, su una proprietà di tre ettari, e può accogliere fino a otto persone. La posizione è uno dei suoi tratti distintivi: la villa sorge infatti su un altopiano tra il massiccio di Cassibile e la costa di Noto, Avola e Siracusa, circondata da ulivi secolari, carrubi e vegetazione mediterranea. Da qui lo sguardo raggiunge il mare, Ortigia e, in lontananza, l’Etna.

L'ingresso di Villa U Mari

Tra Siracusa, Noto e il mare

Dalla villa è facile raggiungere alcune delle principali località della Sicilia sud-orientale. Fontane Bianche e Avola distano circa 15 minuti, Siracusa una ventina e Noto circa 25, così mare, città d’arte e campagna possono entrare nello stesso soggiorno senza richiedere lunghi spostamenti. Anche Catania rimane relativamente vicina, con l’aeroporto raggiungibile in meno di un’ora. Villa U Mari nasce però soprattutto come una casa in cui trascorrere il proprio tempo con grande autonomia, sfruttando gli spazi interni ed esterni e costruendo, eventualmente, il soggiorno attraverso servizi ed esperienze organizzati su richiesta.

Villa U Mari si trova in una posizione strategica lungo la costa della Sicilia sud-orientale

La villa dispone di quattro camere da letto e cinque bagni. Gli ospiti possono contare su una Master Suite, una Suite e due camere matrimoniali dotate di patio; quattro dei bagni sono en-suite. Al centro della casa si trova invece una grande zona giorno open space con cucina attrezzata, collegata agli spazi esterni attraverso un patio centrale e grandi vetrate scorrevoli orientate a nord e a sud. L’impostazione degli ambienti segue così il rapporto con il paesaggio e con il clima siciliano, lasciando che interno e terrazze diventino parti dello stesso spazio durante la giornata.

La Master Suite La Suite Una delle due camere matrimoniali ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Master Suite La Suite Una delle due camere matrimoniali

All’esterno il punto di riferimento è la piscina infinity di 15 metri per 4, affiancata dalla terrazza solarium. Poco distante si trovano una lounge coperta e una cucina esterna con grill teppanyaki, pensate per poter pranzare e cenare anche fuori. Sul fronte dei servizi, la casa è dotata di aria condizionata, riscaldamento e raffrescamento a pavimento, Wi-Fi ad alta velocità, Smart TV, lavatrice e asciugatrice, oltre a quattro posti auto privati.

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Un progetto siciliano che guarda al paesaggio

A dare forma al progetto sono stati gli architetti siciliani Mario Cottone e Gregorio Indelicato dello studio Cottone + Indelicato di Sciacca. L’architettura segue linee orizzontali e pulite, con patii e aperture che accompagnano lo sguardo verso la campagna e il mare. Anche la scelta dei materiali parte dal contesto: intonaco a calce, legno e pietra riprendono elementi e tonalità presenti nel paesaggio circostante, senza interrompere il rapporto visivo tra la costruzione e il terreno su cui sorge.

La piscina di Villa U Mari

Tra gli elementi più riconoscibili ci sono poi le lamelle verticali in acciaio corten, in parte mobili, utilizzate per filtrare la luce, creare zone d’ombra e proteggere la privacy. Lo stesso materiale ritorna nella lounge esterna coperta e contribuisce a modificare l’aspetto della facciata a seconda della luce e del momento della giornata. È proprio attraverso questi accorgimenti che il progetto cerca il dialogo con il territorio, evitando di separare nettamente la casa dagli spazi che la circondano.

Dalla barca alle visite private, il soggiorno si costruisce su richiesta

Una volta arrivati, come anticipato, il soggiorno può essere organizzato con diversi livelli di autonomia. Villa U Mari propone infatti una serie di servizi ed esperienze disponibili su richiesta, dal servizio con autista privato ai massaggi e alle sessioni di yoga, fino alle escursioni in barca a vela o yacht. Si possono organizzare anche voli in elicottero, tour in bicicletta, trekking e visite private delle città vicine accompagnate da guide locali.

Tra i servizi su richiesta ci sono autista privato, massaggi, yoga, escursioni in barca a vela, tour in bicicletta, trekking e visite guidate

Una parte dell’offerta riguarda inevitabilmente anche il patrimonio culturale ed enogastronomico della Sicilia sud-orientale. Su richiesta vengono organizzate degustazioni di vino e olio extravergine d’oliva, corsi di cucina e visite ai mercati locali, oltre a tour privati di musei, gallerie e atelier d’artista. Chi vuole spingersi oltre può invece dedicare una giornata ai siti della regione riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità Unesco, inserendo la villa come base per esplorare il territorio.

La cucina siciliana arriva direttamente in villa

Il legame con la cucina siciliana prosegue anche senza uscire dalla proprietà. Gli ospiti possono infatti richiedere i pasti preparati direttamente in villa dalla cuoca siciliana Lory, che lavora su ricette e menu stagionali. Verdure ed erbe aromatiche arrivano dall’orto biologico della proprietà, mentre pesce e frutti di mare vengono acquistati da fornitori locali di fiducia. La cucina della casa diventa così lo spazio in cui portare alcuni dei sapori del territorio anche nelle giornate trascorse interamente in piscina o in terrazza.

La zona living di Villa U Mari