ARTE APERITIVO
La vignarola oltre il contorno: Da Etta diventa condimento per le fettuccine
A Trastevere, Da Etta valorizza la cucina romana con una carta di oltre 2.000 etichette e abbinamenti al calice, tra cui le fettuccine alla vignarola
La nuova tappa della rubrica L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola che racconta i locali dove il vino al calice dialoga con abbinamenti originali e capaci di valorizzare prodotti e ricette del territorio, ci porta a Roma, nel cuore di Trastevere, dove cucina romana e cultura del vino trovano un punto d’incontro in una delle piazze più suggestive del quartiere.
È Piazza in Piscinula, a pochi passi dall’Isola Tiberina, ad accogliere Da Etta, locale all day long aperto dalla colazione al dopocena. Un ambiente caratterizzato da tavoli, sedie, credenze e lampade selezionati con attenzione, in un insieme che punta su un’atmosfera raccolta e riconoscibile.
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Da Etta a Trastevere, una cantina con oltre 2.000 etichette
Uno degli elementi distintivi del locale è la proposta enologica, con una cantina di oltre 2.000 etichette. La selezione accompagna una cucina che guarda alla tradizione romana e laziale, affiancando alle preparazioni della cucina locale anche una proposta più ampia.
Una parte della carta dei vini viene proposta anche alla mescita, permettendo di costruire abbinamenti al calice con le diverse portate del menu. Il vino diventa così parte integrante dell'esperienza gastronomica e non soltanto un elemento di accompagnamento.
Fettuccine alla vignarola, il piatto romano da abbinare al vino
Tra gli abbinamenti proposti trova spazio la fettuccina alla vignarola, preparazione che prende spunto da uno dei più noti contorni della cucina dei Castelli Romani. La vignarola nasce infatti come piatto a base di verdure e viene successivamente utilizzata anche come condimento per la pasta. In questa versione entra nelle fettuccine, trasformando una preparazione legata alla cucina stagionale laziale in un primo piatto capace di valorizzare anche la componente enologica.
L’abbinamento parte quindi dalla materia prima e dalla riconoscibilità dei sapori. La delicatezza delle verdure e la struttura della pasta diventano il punto di partenza per la scelta del vino, con una selezione pensata per accompagnare il piatto senza sovrastarlo.
Cucina romana e vino, un abbinamento costruito sul menu
La presenza di una carta ampia consente di lavorare su diversi abbinamenti vino e cucina romana, seguendo le caratteristiche delle singole preparazioni. La mescita permette inoltre di proporre più calici durante il pasto e di associare vini differenti ai diversi piatti.
Questa speciale serie di incontri e racconti dedicati al rapporto tra vino e cucina italiana è realizzata in collaborazione con Alta Langa "Cinquecento" di Vite Colte, metodo classico che accompagna in questa tappa le fettuccine alla vignarola, valorizzandone la componente vegetale e la complessità dei sapori.