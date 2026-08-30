La nuova tappa della rubrica L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola che racconta i locali dove il vino al calice dialoga con abbinamenti originali e capaci di valorizzare prodotti e ricette del territorio, ci porta a Roma, nel cuore di Trastevere, dove cucina romana e cultura del vino trovano un punto d’incontro in una delle piazze più suggestive del quartiere.

Piazza in Piscinula e l'ingresso di Da Etta a Trastevere: un punto d'incontro tra tradizione romana e cultura del vino nel cuore della capitale

È Piazza in Piscinula, a pochi passi dall’Isola Tiberina, ad accogliere Da Etta, locale all day long aperto dalla colazione al dopocena. Un ambiente caratterizzato da tavoli, sedie, credenze e lampade selezionati con attenzione, in un insieme che punta su un’atmosfera raccolta e riconoscibile.

Da Etta a Trastevere, una cantina con oltre 2.000 etichette

Uno degli elementi distintivi del locale è la proposta enologica, con una cantina di oltre 2.000 etichette. La selezione accompagna una cucina che guarda alla tradizione romana e laziale, affiancando alle preparazioni della cucina locale anche una proposta più ampia.

Oltre 2.000 etichette in carta e un'ampia selezione alla mescita

Una parte della carta dei vini viene proposta anche alla mescita, permettendo di costruire abbinamenti al calice con le diverse portate del menu. Il vino diventa così parte integrante dell'esperienza gastronomica e non soltanto un elemento di accompagnamento.

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Fettuccine alla vignarola, il piatto romano da abbinare al vino

Tra gli abbinamenti proposti trova spazio la fettuccina alla vignarola, preparazione che prende spunto da uno dei più noti contorni della cucina dei Castelli Romani. La vignarola nasce infatti come piatto a base di verdure e viene successivamente utilizzata anche come condimento per la pasta. In questa versione entra nelle fettuccine, trasformando una preparazione legata alla cucina stagionale laziale in un primo piatto capace di valorizzare anche la componente enologica.

La tradizione laziale si fa primo piatto: le fettuccine alla vignarola

L’abbinamento parte quindi dalla materia prima e dalla riconoscibilità dei sapori. La delicatezza delle verdure e la struttura della pasta diventano il punto di partenza per la scelta del vino, con una selezione pensata per accompagnare il piatto senza sovrastarlo.

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Cucina romana e vino, un abbinamento costruito sul menu

La presenza di una carta ampia consente di lavorare su diversi abbinamenti vino e cucina romana, seguendo le caratteristiche delle singole preparazioni. La mescita permette inoltre di proporre più calici durante il pasto e di associare vini differenti ai diversi piatti.

La preparazione delle fettuccine alla vignarola: un classico contorno laziale reinventato come primo piatto d'autore