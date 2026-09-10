Mentre il traghetto manovra per attraccare al porto della Chora, in Grecia, lo sguardo viene subito catturato dalla silhouette solitaria della Portara, l'imponente portale in marmo del tempio incompiuto di Apollo che domina il mar Egeo dal VI secolo a.C. Chi sbarca a Naxos, convinto di ritrovare la classica cartolina cicladica - rocce arse dal sole, casette imbiancate a calce e distese brulle - comprende però, nel giro di pochi chilometri, di trovarsi di fronte a un'isola molto diversa dalle altre Cicladi, anche a tavola. Con i suoi 430 chilometri quadrati, l'isola più grande delle Cicladi non vive di solo mare. Basta lasciarsi alle spalle la battigia per incontrare vallate fertili, uliveti secolari, altipiani coltivati e pascoli montani, dove il profilo austero del monte Zas marca il territorio.

La Portara, il portale in marmo del tempio incompiuto di Apollo che domina il mar Egeo dal VI secolo a.C.

È nell'entroterra che emerge uno dei caratteri più riconoscibili dell'isola: una tradizione agricola e pastorale antica, che ha plasmato una cucina nella quale la terra, sorprendentemente, ha spesso più spazio del mare. Dalle forme stagionate di Graviera di Naxos ai campi dorati dedicati alla Patata di Naxos, fino agli storici alambicchi dove si distilla il Kitron, risalire le vie dell'entroterra verso i villaggi di Chalki, Filoti e Apiranthos significa seguire un itinerario che unisce prodotti, paesaggio e vita dei villaggi, senza rinunciare alle baie occidentali come Plaka e Mikri Vigla e alla cucina tradizionale naxiota.

Naxos, dove le Cicladi diventano agricole

L'iconografia classica dell'arcipelago cicladico racconta storie di arida bellezza, dove la scarsità d'acqua ha imposto per secoli un'agricoltura di pura sussistenza. Naxos rappresenta una vistosa eccezione. Una delle ragioni è nella particolare conformazione del territorio: la spina dorsale dell'isola culmina nei 1.004 metri del monte Zas, la cima più elevata delle Cicladi, una barriera naturale che intercetta le nubi e favorisce una disponibilità d'acqua insolita per questa parte dell'Egeo. Questo microclima favorevole alimenta le pianure di Livadi e i terrazzamenti della valle di Tragea, rendendo il suolo un mosaico florido di coltivazioni di agrumi, ortaggi, legumi, cereali e vigneti autoctoni, mentre i crinali alpestri sostengono da secoli un allevamento caprino e bovino stanziale.

Grazie al monte Zas e alla maggiore disponibilità d’acqua, Naxos presenta un territorio fertile e agricolo

Non è un caso che persino l'Ente Nazionale Greco del Turismo indichi Naxos come il polmone agropastorale dell'arcipelago. Tale varietà geografica si riflette con forza nelle cucine delle taverne locali. Se la costa celebra il pescato fresco dell'Egeo, la vera identità gastronomica naxiota si rivela nei piatti a cottura lenta, nelle carni stufate, negli ortaggi saporiti e nel patrimonio caseario. Qui il rapporto tra paesaggio e cucina è particolarmente evidente: ciò che cresce e viene allevato nell'entroterra finisce direttamente sulle tavole dell'isola.

La Graviera di Naxos, quando il formaggio racconta il territorio

Nel panorama dei formaggi greci, la Graviera di Naxos (Graviera Naxou) occupa un posto d'onore. È probabilmente il prodotto che meglio racconta l'importanza dell'allevamento locale. A differenza di altre graviere elleniche, prodotte prevalentemente con latte ovino, il disciplinare di Naxos impone l'utilizzo di almeno l'80% di latte vaccino fresco, integrato da piccole quote di latte caprino e pecorino provenienti da animali nutriti con le erbe aromatiche degli altipiani. La lavorazione richiede tempo e attenzione: dopo la rottura della cagliata e la formatura, le forme riposano in scalera per un'affinatura minima di tre mesi. Il risultato è una pasta compatta, dal colore paglierino dorato, caratterizzata da una lieve occhiatura e da un profilo organolettico complesso, dove le note dolci di burro fuso ed erba tagliata evolvono verso sfumature sapide e leggermente piccanti con il prosieguo della stagionatura.

La Graviera di Naxos (Graviera Naxou) è probabilmente il prodotto che meglio racconta l'importanza dell'allevamento locale

In cucina è molto versatile: si mangia al naturale, ma è ottima anche tagliata a fette spesse, impanata e trasformata in una croccante saganaki fritta. La cultura casearia dell'isola non si esaurisce, tuttavia, nel suo formaggio più noto e diffuso. Arrampicandosi verso i pascoli alti, ci si imbatte nell'Arseniko, un formaggio duro a latte crudo stagionato a lungo, tradizionalmente unto con olio d'oliva e posa di vino, dal carattere fiero e decisamente piccante. Completano il paniere lo Xinotyro e il Mizithra, a conferma di quanto la trasformazione del latte sia ancora oggi uno dei pilastri dell'economia rurale dell'isola.

La Patata di Naxos, l'altro simbolo della Naxos agricola

Se i formaggi rimandano ai pascoli montani, scendendo verso i terreni alluvionali della pianura costiera di Livadi il paesaggio è dominato dai campi dedicati alla Patata di Naxos (Patata Naxou). Per il viaggiatore abituato all'aridità delle vicine Santorini o Mykonos, la vista di estesi campi verdissimi di patate a pochi passi dal mare è una delle immagini che meglio raccontano quanto Naxos sia diversa dalle Cicladi più aride. Introdotta e valorizzata nell'Ottocento, la coltivazione della patata a Naxos ha trovato nel terreno sabbioso, ricco di potassio e naturalmente irrigato dalle falde del monte Zas, un terroir ideale.

Una riproduzione di un sacco di patate di Naxos (Patata Naxou)

Il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta ne sigilla la qualità superiore: è un tubero dalla buccia sottile e pulita e dalla polpa compatta, caratterizzato da un sapore naturalmente dolce e cremoso, dovuto all'elevato contenuto di zuccheri e amidi. La patata naxiota, però, non è un prodotto costruito per il turismo: fa parte da tempo della cucina quotidiana dell'isola. Le taverne tradizionali la propongono cotta lentamente al forno con limone, origano selvatico e olio extravergine d'oliva, oppure semplicemente fritta in abbondante olio locale. In questa versione, la crosta esterna diventa dorata e croccante, racchiudendo un cuore morbido che non necessita di alcun condimento complesso per rivelare la propria identità.

Il Kitron, dalle foglie del cedro nasce il liquore di Naxos

Accanto a formaggi e patate, tra i prodotti simbolo dell'isola c'è anche un liquore legato alla tradizione della distillazione: il Kitron di Naxos. La peculiarità di questo spirit risiede nella materia prima impiegata, l'antico Citrus medica (il cedro). A differenza dei classici limoncelli o liquori agrumati, l'aroma del Kitron non si estrae dal succo o dalla scorza del frutto, bensì dalle foglie dell'albero di cedro, raccolte a mano durante la potatura tra l'autunno e l'inverno. Le foglie, ricche di oli essenziali, vengono lasciate macerare in alcol neutro e successivamente distillate in antichi alambicchi di rame. Il processo di produzione, tramandato con rigore storico dalla distilleria Vallindras nel cuore di Chalki, dà origine a tre varianti cromatiche e alcoliche ben distinte:

Verde: più dolce e leggero (30% vol.), dal marcato profilo erbaceo.

più dolce e leggero (30% vol.), dal marcato profilo erbaceo. Trasparente: la versione intermedia e bilanciata (33% vol.).

la versione intermedia e bilanciata (33% vol.). Giallo: il più secco, robusto e alcolico (36% vol.), destinato ai palati che cercano una netta nota agrumata sul finale.

Un bicchiere di Kitron di Naxos

Servito ben freddo a fine pasto come digestivo, il Kitron conserva un profumo vegetale immediatamente riconoscibile ed è diventato, nel tempo, uno dei prodotti più identificativi di Naxos.

Dalla tavola ai borghi: Chalki, Filoti e Apiranthos

Per capire da dove arrivano molti dei sapori incontrati a tavola vale la pena lasciare la costa e dirigersi verso l'interno dell'isola, risalendo i tornanti che penetrano nella lussureggiante valle di Tragea. Questa regione, ricca di ulivi secolari e cosparsa di piccole chiese bizantine affrescate, è uno dei territori che meglio raccontano la Naxos rurale. Tre borghi tradizionali, in particolare, permettono di scoprire da vicino quest'anima contadina e montanara.

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Chalki

Adagiato al centro della piana degli ulivi, a circa 200 metri d'altitudine, Chalki è stato a lungo la capitale economica e amministrativa dell'isola durante il XIX secolo. Passeggiando per le sue viuzze silenziose si ammirano eleganti palazzi neoclassici con facciate affrescate e le imponenti torri venete fortificate che testimoniano la ricchezza delle antiche famiglie proprietarie terriere.

Una delle viuzze di Chalki

Il borgo è anche una tappa d'obbligo per scoprire la storia liquida dell'isola: qui si trova la storica distilleria Vallindras, attiva ininterrottamente dal 1896. Entrare nei suoi locali permette di vedere da vicino antichi alambicchi in rame, bottiglie d'epoca ed essenze d'agrumi, osservando gli strumenti tradizionali con cui la famiglia Vallindras distilla tuttora le foglie di cedro per produrre il celebre Kitron.

Filoti

Proseguendo la salita verso quota 400 metri si incontra Filoti, l'insediamento più popoloso e vivace dell'entroterra, adagiato ad anfiteatro lungo i fianchi scoscesi del monte Zas. Il centro della vita cittadina ruota attorno alla maestosa chiesa della Panagia Filotitissa e alla piazza principale ombreggiata da platani secolari. È uno di quei luoghi in cui viene naturale fermarsi: ci si siede ai tavolini dei tradizionali kafeneia per degustare un caffè greco preparato sulla sabbia calda, accompagnato da un tagliere di Graviera Naxou stagionata e olive locali.

Filoti è l'insediamento più popoloso e vivace dell'entroterra

Filoti è anche il punto di partenza d'elezione per gli amanti del trekking e della natura: da qui si snodano i sentieri principali che conducono verso la vetta del monte Zas e verso la celebre grotta di Zas, luogo legato alla mitologia, dove, secondo la tradizione, Zeus sarebbe stato nascosto e allevato da bambino per sfuggire all'ira del padre Crono.

Apiranthos

Arrampicandosi ancora più a nord, a quasi 600 metri d'altezza, si raggiunge Apiranthos, soprannominato a giusto titolo "il paese di marmo". In questo borgo montano unico nel suo genere, i vicoli stretti, le scalinate ripide, gli archi medievali e persino i lastricati delle stradine sono interamente realizzati con la lucida pietra bianca estratta dalle cave dell'isola.

Apiranthos è soprannominato "il paese di marmo"

Apiranthos conserva un'identità linguistica, antropologica e culturale del tutto singolare, frutto di storiche migrazioni di popolazioni montanare giunte qui da Creta nel X secolo: gli abitanti parlano tuttora un dialetto arcaico dai toni musicali e conservano una forte tradizione di improvvisazione poetica. Questa identità si ritrova anche nell'architettura delle austere case-torri e nella cucina delle tradizionali taverne affacciate sulla vallata, dove si possono assaggiare il capretto in casseruola, le salsicce locali aromatizzate ed eccellenti formaggi di montagna come l'Arseniko.

Chora, il Kastro e la Portara: Naxos guarda anche alla sua storia

Se l'interno dell'isola custodisce un'anima agricola fiera e pastorale, la Città di Naxos, capoluogo dell'isola e più semplicemente chiamata Chora - termine che indica in genere il principale centro abitato di un'isola - rappresenta la porta d'accesso alla lunga storia di Naxos e del suo rapporto con il mare. Qui convivono, a poca distanza l'una dall'altra, testimonianze dell'antichità classica, del Medioevo veneziano e della vivacità contemporanea di un porto cosmopolita.

Vista dall'alto sulla Chora

Appena si mette piede sul molo, lo sguardo viene inevitabilmente attirato verso il promontorio di Palatia, un isolotto oggi congiunto al porto da uno stretto camminamento in pietra. Lì si erge la Portara, il monumentale portale in marmo alto sei metri, unico elemento superstite del Tempio di Apollo iniziato attorno al 530 a.C. per volontà del tiranno Lygdamis e mai portato a termine. Formato da imponenti monoliti dal peso di oltre venti tonnellate ciascuno, questo colosso di pietra bianca è il simbolo più riconoscibile dell'isola e, rivolto verso Delo, la culla mitologica di Apollo, offre anche uno dei punti più suggestivi da cui osservare l'Egeo. Al calar del sole, quando la luce dorata incornicia l'architrave e il profilo della terraferma, la Portara regala uno dei tramonti più fotografati e riconoscibili delle Cicladi.

Dal lungomare, costellato di caffetterie, taverne di mare e botteghe artigiane, la città si sviluppa risalendo la collina. Lasciati alle spalle i moli, ci si addentra nel Bourgos, lo storico quartiere popolare un tempo abitato dai greci autoctoni. Qui la trama dei vicoli si fa stretta e sinuosa: un labirinto di calce bianca, architravi in marmo scolpito, vasi di bouganville rigogliose e piccoli cortili dove si respira ancora la quotidianità isolana, con il profumo di caffè greco e l'aria salsa che sale dalla costa. Continuando a salire, la pietra bianca lascia gradualmente il posto alla roccia scura e alla muratura massiccia. Si entra così nel Kastro, la cittadella fortificata eretta nel 1207 dal duca veneziano Marco Sanudo all'indomani della Quarta Crociata.

Il Kastro, la cittadella fortificata eretta nel 1207 dal duca veneziano Marco Sanudo

È la convivenza tra architettura difensiva medievale, tracce veneziane e forme cicladiche a dare a Chora il suo carattere particolare. Una dimensione urbana che non cancella il legame con la terra e mostra come Naxos abbia conservato una forte identità rurale pur trovandosi, per secoli, lungo importanti rotte commerciali e culturali del Mediterraneo.

Le spiagge da non perdere a Naxos

L'entroterra è una parte essenziale del viaggio, ma naturalmente Naxos resta anche un'isola di grandi spiagge. La costa occidentale vanta una successione ininterrotta di arenili di sabbia fine, bagnati da acque cristalline e protetti dalle correnti più impetuose.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Le spiagge da non perdere a Naxos Spiaggia Caratteristiche principali Tipologia di viaggiatore Agios Prokopios Sabbia dorata a grana grossa fondale digradante mare calmo e trasparente. Famiglie amanti del comfort chi cerca servizi completi a breve distanza dal capoluogo. Agia Anna Proseguimento naturale di Agios Prokopios porticciolo caratteristico taverne sul mare. Amanti della ristorazione pied-dans-l'eau e dell'atmosfera rilassata ma servita. Plaka Lunghissima distesa di sabbia bianca alle cui spalle si trovano dune naturali; ampi tratti liberi. Chi cerca spazi vasti tranquillità e il contatto con una natura più selvaggia. Mikri Vigla Promontorio roccioso che divide due baie; la baia nord è costantemente esposta al Meltemi. Appassionati di windsurf e kitesurf nella baia nord; balneazione più riparata nella baia sud.

Questa alternanza tra arenili serviti e tratti costieri selvaggi consente di calibrare la giornata al mare in base alle condizioni del vento, in particolare quando soffia il Meltemi, il vento estivo dell'Egeo.

La spiaggia di Agios Prokopios

Il valore dell'autenticità

Una delle caratteristiche più interessanti di Naxos è la capacità di far convivere in equilibrio due anime delle Cicladi che altrove è più difficile trovare insieme. Da un lato offre la bellezza solare e spensierata del litorale occidentale, le rovine millenarie che parlano di miti antichi e l'energia vibrante dei vicoli di Chora; dall'altro conserva un tessuto agroalimentare ancora vivo, dove il lavoro della terra e la trasformazione artigianale non sono soltanto un richiamo per i visitatori, ma fanno ancora parte della vita quotidiana dell'isola. Assaggiare una fetta di Graviera Dop, gustare le patate locali fritte al momento in olio extravergine o sorseggiare un bicchiere di Kitron all'ombra dei platani di Chalki non significa soltanto provare le specialità indicate in una guida.

Naxos unisce mare, storia e una tradizione agroalimentare ancora profondamente legata alla vita quotidiana