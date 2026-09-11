In Versilia, a Forte dei Marmi (Lu), gli ultimi giorni della stagione invitano a scoprire un ritmo diverso: la luce si fa più morbida, le passeggiate sulla spiaggia e in pineta diventano più tranquille e le giornate scorrono con maggiore calma. È proprio in questa atmosfera più raccolta che Villa Agnelli, dimora storica dell’Augustus Hotel & Resort, ritrova la sua dimensione naturale, offrendo un soggiorno legato alla riservatezza e alla memoria delle sue lunghe estati.

L'esterno di Villa Agnelli, dimora storica dell'Augustus Hotel & Resort

Una casa di villeggiatura diventata parte della storia di Forte dei Marmi

La villa, in passato chiamata Villa Costanza, fu fatta costruire dall’ammiraglio Morin all’inizio del Novecento, in una posizione vicina al mare e non lontana dal centro del paese. Nel 1926 venne acquistata da Edoardo Agnelli, figlio del senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Per oltre trent’anni fu la meta delle villeggiature estive della famiglia torinese e, nel tempo, è diventata una delle dimore più legate alla memoria della località.

Una delle camere di Villa Agnelli

Ancora oggi gli ambienti mantengono l’impronta di quella storia. Le 19 camere conservano infatti gli arredi originali e il particolare stile scelto dagli Agnelli; la biblioteca, pensata per le serate più fresche, e le carte da parati liberty presenti nelle diverse stanze restituiscono l’atmosfera di una casa di famiglia. Il passato continua così a definire gli spazi e il modo in cui vengono vissuti.

Pubblicità

Un giardino appartato e il passaggio diretto alla spiaggia

Intorno alla villa si sviluppa il parco, con il giardino ombreggiato dai pini e il patio affacciato sul verde. Sono spazi che, nelle ore meno calde e nelle giornate di fine estate, invitano a fermarsi più a lungo e contribuiscono alla dimensione raccolta della dimora. La riservatezza, del resto, era un’esigenza concreta per la famiglia Agnelli.

Il parco, con giardino e patio, accompagna i momenti più quieti del soggiorno

Per questo venne fatto realizzare anche un sottopassaggio privato che conduce direttamente al mare, senza dover attraversare la strada. Il vialetto sotterraneo, unico nel suo genere in Versilia, è ancora utilizzabile dagli ospiti dell’Augustus Hotel & Resort e porta all’Augustus Beach Club, lo stabilimento balneare privato del resort. Villa Agnelli dispone quindi di un ingresso indipendente alla spiaggia, collegando in pochi minuti il giardino e il litorale.

Il nuovo bistrot fra terrazza e giardino

Quest’anno, poi, la villa ha aggiunto un nuovo capitolo alla propria vita con l’apertura del Bistrot di Villa Agnelli, aperto anche al pubblico esterno. Fra la terrazza e il giardino, il ristorante prolunga l’esperienza del soggiorno e propone una cucina contemporanea firmata dall’executive chef Edoardo Leoni e dallo chef Riccardo Angeli. Il menu guarda al territorio e dialoga con gli spazi della villa, dalla mise en place Ginori 1735 fino alla scelta di una cena inserita nel ritmo più intimo della casa.

Il Bistrot di Villa Agnelli porta la cucina contemporanea nella vita della dimora