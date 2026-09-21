La vacanza implica riposo assoluto, soprattutto per le famiglie con figli. La soluzione è avere a disposizione una struttura con le comodità di un hotel, dal cambio della biancheria alla pulizia, dalla reception al ristorante, senza rinunciare alla possibilità di cucinare nel proprio appartamento o di affittare le bike. Lvg Hotel Collection, brand di ospitalità di Lvg Group, noto player nella gestione alberghiera in Italia, e Maio Group, nome di riferimento dell’alta ristorazione, hanno scelto Alagna Valsesia (Vc), in Piemonte, per creare un nuovo polo attrattivo nel panorama del turismo alpino premium: Cascata d’Otro.

L'esterno del Cascata d'Otro

Un nuovo modello di ospitalità ad Alagna Valsesia

Attraverso un modello di accoglienza innovativo, i due gruppi hanno deciso di investire sulla località ai piedi del Monte Rosa, storicamente nota come capitale del freeride invernale, per dimostrare che il turismo montano italiano è pronto per un’evoluzione sostanziale: il superamento della stagionalità e l’introduzione di un’ospitalità “ibrida”. Cascata d’Otro è stata realizzata ad Alagna, in Valsesia, grazie a un progetto firmato dallo studio G22 Projects di Lana (BZ), attivo dal 1972 nella progettazione e nello sviluppo di complessi ricettivi di alto livello, eco-rifugi e spa di design in ambiente alpino.

Cascata d'Otro propone un'ospitalità ibrida pensata per superare la stagionalità del turismo montano. In foto una camera dell'hotel

Tra gli interventi principali dello studio figurano Adler Lodge Ritten (Renon), Andreus Sky Villas in Val Passiria (finalista al World Architecture Festival) e riqualificazioni storiche come l’Hotel Cristallo a La Villa in Badia. L’intervento sorge ad Alagna Valsesia, territorio segnato dal patrimonio del popolo Walser, stanziatosi nel XIII secolo.

Il debutto di Cascata d’Otro

Cascata d’Otro ha debuttato a luglio e, complice la temperatura alta di questa estate, la struttura è stata al completo, segnando l’ingresso nel segmento leisure di montagna per Lvg Hotel Collection. A rendere la destinazione interessante è l’alleanza strategica con Maio Group, che con l’apertura di Bisa Rifugio Gastronomico all'interno del Lodge scardina le logiche della ristorazione: un luogo contemporaneo che unisce cucina, pizzeria, steak house e intrattenimento, un nuovo progetto che in poche settimane ha dato vita a un nuovo modo di vivere la montagna.

Cascata d'Otro ha debuttato a luglio registrando il tutto esaurito

Il 17 settembre si è tenuta la conferenza stampa, durante la quale, tra l’altro, abbiamo incontrato i responsabili di Lvg Group e Maio Group. «Oggi non solo abbiamo inaugurato ufficialmente Cascata d’Otro Mountain Lodge, ma siamo qui anche per validare un nuovo modo di vivere la montagna» spiega Claudio Lavagna, ceo & founder di Lvg Group. «Abbiamo scelto Alagna perché è una destinazione autentica, con una forte attrattività internazionale e margini di crescita straordinari che finora non erano stati pienamente sfruttati a livello di servizi alberghieri strutturati. Il nostro investimento in questa destinazione rappresenta la risposta a un vuoto di mercato: offrire la totale indipendenza di una residenza privata, unita però agli standard e ai comfort di un hotel di lusso».

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Un progetto integrato nel territorio

L’architettura risponde ai rigidi vincoli di tutela paesaggistica, integrando gli elementi archetipici locali. Per evitare un impatto monolitico nel parco di 10mila mq, l’edificio si sviluppa in senso longitudinale lungo la parete rocciosa, articolandosi in volumi distinti. La costruzione alterna pietra e legno tradizionali a rivestimenti metallici neri e ampie superfici vetrate ad alte prestazioni. La valorizzazione del contesto alpino si completa con la sistemazione a verde del parco, integrato con percorsi pedonali, una piazza centrale e aree di sosta pensate per preservare l’ecosistema naturale della cascata e della parete rocciosa.

Bisa Rifugio Gastronomico, dalla colazione all'ultimo drink

A rendere la destinazione ancor più interessante è l’alleanza strategica con Maio Group, che con l’apertura di Bisa Rifugio Gastronomico all'interno del Lodge scardina le classiche logiche della ristorazione: un luogo contemporaneo che unisce cucina, pizzeria, steak house e intrattenimento, un progetto che in poche settimane ha dato vita a un nuovo modo di vivere la montagna, con la convivialità protagonista in ogni momento della giornata. Il nome richiama la bisa, la tipica brezza di valle che rinfresca l'aria di Alagna e accompagna le giornate ai piedi del Monte Rosa, un elemento identitario per un luogo capace di accogliere, connettere e sorprendere, dalla colazione fino all'ultimo drink della serata.

La sala del Bisa Rifugio Gastronomico