San Cono ospita la 40ª Sagra del Fico d'India, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre tra piazza Gramsci e il centro cittadino. Tre giornate tra gastronomia, tradizioni popolari, spettacoli, percorsi turistici e momenti dedicati al presente e al futuro della filiera. Il Fico d'India è il prodotto che più caratterizza il territorio. Dei circa 650 ettari del Comune, 150 sono coltivati a ficodindieto, oltre il 23% della superficie complessiva. Il comprensorio produttivo comprende anche Piazza Armerina, Mazzarino e San Michele di Ganzaria, per circa 2.500 ettari e 400mila quintali di produzione annua. Secondo i dati del comparto, è la più vasta area specializzata al mondo per la coltivazione del Fico d'India. San Cono ne rappresenta il centro identitario, produttivo e commerciale. La Sicilia è invece la prima regione europea per estensione delle coltivazioni e principale produttrice italiana.

A San Cono si terrà la 40ª Sagra del Fico d'India da 2 al 4 ottobre

Una Sagra che guarda anche alla filiera

Al centro della manifestazione resta il Fico d'India di San Cono Dop, ma il quarantennale punta anche al confronto tra produttori, chef, giornalisti enogastronomici, imprese, istituti alberghieri, tecnici e operatori. «San Cono vanta un primato storico nella produzione e nella commercializzazione del Fico d'India e la 40ª Sagra deve essere all’altezza di questa identità - afferma il sindaco Cono Calaciura -. Parliamo di una coltura che caratterizza il nostro paesaggio, genera economia e lavoro e rappresenta un patrimonio che vogliamo promuovere sempre più sui mercati nazionali ed europei».

Fico d'India di San Cono, tre cultivar e due tipologie di raccolto Nella filiera opera OP Opuntia, Organizzazione di Produttori composta da 35 produttori, 26 aziende e quattro organismi associativi. I soci coltivano circa 300 ettari, con una potenzialità annua superiore a 5mila tonnellate, pari a circa 50mila quintali. Le principali cultivar sono la gialla o surfarina, la rossa sanguigna e la bianca muscaredda. Il prodotto fresco comprende gli “agostani”, che maturano naturalmente a fine estate, e i “bastardoni”, ottenuti con la tecnica della scozzolatura e raccolti più avanti nella stagione.

Fico d'India di San Cono, tre cultivar e due tipologie di raccolto Nella filiera opera OP Opuntia, Organizzazione di Produttori composta da 35 produttori, 26 aziende e quattro organismi associativi. I soci coltivano circa 300 ettari, con una potenzialità annua superiore a 5mila tonnellate, pari a circa 50mila quintali. Le principali cultivar sono la gialla o surfarina, la rossa sanguigna e la bianca muscaredda. Il prodotto fresco comprende gli “agostani”, che maturano naturalmente a fine estate, e i “bastardoni”, ottenuti con la tecnica della scozzolatura e raccolti più avanti nella stagione.

«In questi anni abbiamo lavorato per dare alla Sagra un’identità nuova - sottolinea l’assessore comunale all’Agricoltura Emilio Grassenio -. Il Fico d'India rimane il protagonista assoluto, ma attorno al prodotto abbiamo costruito un format che coinvolge chef, giornalisti enogastronomici, imprese, istituti alberghieri e operatori della filiera. Vogliamo che San Cono diventi, nei giorni della Sagra, un luogo d’incontro tra produzione agricola, alta cucina, innovazione e mercato, con un respiro sempre più nazionale e internazionale».

Dei circa 650 ettari del Comune di San Cono, 150 sono coltivati a ficodindieto

Sagra del Ficodindia, il programma dal 2 al 4 ottobre

La manifestazione si apre venerdì 2 ottobre alle 17.30 con l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane per il quarantennale. Alle 18.30 taglio del nastro e inaugurazione, quindi degustazioni della tradizione, preparazione della mostarda e taglio della torta. La serata prosegue con il IV Festival Internazionale del Fico d'India e “San Cono INN”, tra musica, moda e spettacolo.

Fico d'India: le principali cultivar sono la gialla o surfarina, la rossa sanguigna e la bianca muscaredda

Sabato 3 ottobre alle 11:00, in piazza Gramsci, è in programma “Spine di Gusto - Young Chef Contest”, curato da Cronache di Gusto. Quattro giovani chef emergenti in Sicilia interpreteranno il Fico d'India di San Cono. La giuria sarà presieduta da Ciccio Sultano, chef del ristorante Duomo di Ragusa Ibla, due stelle Michelin, con Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, e Angela Petroccione di Luciano Pignataro Wine Blog. Presenta Giada Giaquinta di Cronache di Gusto. Sempre sabato, la Fico Food Experience proporrà piatti gourmet, carni alla brace, birre artigianali, dolci e focacce a base di Fico d'India. Il programma comprende inoltre visite guidate, mostre, carretti siciliani, folklore, attività per bambini e una biciclettata nelle campagne sanconesi. Alle 21 musica con Jady DJ & Wlady - From Articolo 31.

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