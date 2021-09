"Check-in... gioca e parti!", tre notti a Casa Vissani per chi vince la 4ª sessione

Non c'è tempo da perdere per chi vuole assicurarsi un soggiorno di lusso o concedersi una cena gourmet: la 4ª sessione del gioco "Check-in... gioca e parti!" - ideato da Italia a Tavola con la collaborazione di Fipe - è già scattata e fino al 15 settembre mette a disposizione fantastici premi per i primi 5 classificati. Il livello si sta alzando insieme alla passione e lo dimostra il 21 su 21 messo a segno dal vincitore della 3ª sessione, Marco Ronzano.

La sala classic del ristorante Vissani

Ma cosa mette in palio questa nuova sessione? Ecco nel dettaglio tutte le proposte, non solo singole perchè in alcuni casi si avrà solo l'imbarazzo della scelta.

Casa Vissani al vincitore

Per questo turno il primo premio spalanca le porte del ristorante Casa Vissani che offre di tutto e di più:

Check-in: Tutti i giovedì pomeriggio dopo le ore 16.00

Nella WelcomeRock di Casa Vissani con bollicine e stuzzichino Podio

- Cena per 2 persone del giovedì

Proposta ConTatto Sociale Dinner, servita in sala Rock (comprensiva di 4 pietanze salate più un dessert a discrezione del Maestro Vissani, vini inclusi 3 tipologie al calice, extra esclusi)

- Tipologia Pernottamento 3 notti

Deluxe Superior vista lago con prima colazione in camera

- Attività da scegliere

Pacchetti Cultura per il venerdì, sabato e domenica. Vedi le Attività.

- Venerdì e Domenica in Libertà

(Pranzi e Cene a discrezione del cliente, al fine di gustare le ulteriori prelibatezze eno-gastronomiche dei nostri colleghi Ristoratori)

- Sabato ore 20.00

Aperitivo a Casa Vissani nella Terrazza vista Lago o in Sala Jazz

- Cena per 2 persone del sabato

Proposta 3Levels 2° Livello (5 pietanze salate più un dolce a scelta libera del cliente, vini inclusi 4 tipologie al calice, extra esclusi)

Check-out: Domenica mattina entro le ore 11.00

Naturhotel Leitlhof o Park Hotel ai Cappuccini per la piazza d'onore

Al secondo classificato, due scelte: una notte al Naturhotel Leitlhof di San Candido (Bz) oppure soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera matrimoniale, in mezza pensione&Spa al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio (Pg).

Tre proposte per il terzo posto

Tre proposte per chi salirà sul gradino più basso del podio: cena per 2 persone con Menu "La storia è viva" (senza vino, incluso acqua e caffè) al Viva Viviana Varese di Milano; una cena per due (5 piatti tra salato e dolce) con vino regionale al ristorante Clandestino Sushi Bar di Ancona; wine tour delle vigne e della cantina - 1 cena gourmet con menu degustazione e abbinamento di vini a Il Falconiere di Cortona (Ar).

Per il quarto Parmigiano e... l'imbarazzo della scelta

Ampia scelta anche per il quarto classificato che, oltre ad una fetta di Parmigiano Reggiano da 2kg, potrà selezionare tra queste opzioni: un menu degustazione “di qua e di là da l’aghe” con abbinamento dei vini al ristorante La Torre del Castello di Spilimbergo (Spilimbergo, Pn); un coupon per due persone, vino compreso al ristorante Piazza Repubblica di Milano; una cena a degustazione per due, vini esclusi al ristorante RossoDivino Valmontone (Roma); cena per 2 persone - menu degustazione, vini esclusi a I Giardini dei Rodo di Pantelleria; menu per due ospiti, di quattro portate, escluso i vini al Me Restaurant di Pizzo (Vv).

Un lusso pure arrivare quinti

Infine, il quinto premio: pizza Margherita di Rossopomodoro in aggiunta a una scatola InChef contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati: all’interno della scatola abbiamo pensato di inserire:

1 confettura extra di ciliegie

1 coriandoli dell’orto ( verdura agrodolce sottolio)

1 cipolline borrettane all’aceto balsamico

1 filetti di melanzane piccanti

1 cavolfiore tricolore sottolio

Come si gioca?

Il premio si svolge a sessioni della durata di 15 giorni. Il quiz è composto da 12 domande a risposta multipla; ogni domanda dà diritto ad un punteggio crescente in base alla difficoltà per un totale di 21 punti realizzabili; il punteggio complessivo, assieme al tempo totale impiegato per rispondere, va a formare la classifica di turno; i primi 5 di ogni turno avranno diritto ai premi in palio; puoi giocare una sola volta per ogni turno.