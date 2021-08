"Check-in... gioca e parti!": il vincitore fa 21 su 21. Si riparte con la 4ª sessione

Anche il terzo turno del gioco a premi "Check-in... gioca e parti" - organizzato da Italia a Tavola con la collaborazione di Fipe - va in archivio e lo fa con un en-plein del vincitore, Marco Ronzano. Sono stati infatti 21 i punti realizzati, il massimo possibile secondo il regolamento, con la lancetta del cronometro che si è fermata a 77.064 secondi. Per Ronzano ora la possibilità di trascorrere due notti in mezza pensione al Dolomiti Wellness Hotel Fanes , struttura 5 stelle di San Cassiano (Bz).

Eleonora Ferrante al secondo posto

Un turno quello che si è concluso oggi, lunedì 30 agosto, di altissimo livello perchè anche la seconda classificata, Eleonora Ferrante, è stata protagonista di una prestazione "monstre": 20 punti totalizzati in 109.88 secondi. Piazza d'onore di lusso, sia perchè alle spalle di un recordmen sia perchè ora può scegliere tra due premi super: soggiorno di due notti, per 2 persone, con trattamento di mezza pensione in una stanza mountain comfort presso l'Hotel Lamm di Castelrotto (Bz) oppure gran menu degustazione per due persone al Ristorante Arnolfo, ristorante due stelle Michelin a Colle Val d'Elsa (Si).

Le due proposte per il secondo posto

Terza, Luisa Rossi

Al terzo posto Luisa Rossi un'altra donna, a conferma di quanto le quote rosa stiano onorando questo gioco. Il suo bottino è stato di 19.5 punti conquistati in 99.296 secondi. Per la medaglia di bronzo di questa sessione, tre scelte: chef table con abbinamento vino per due persone al Peter Brunel Ristorante Gourmet di Arco di Trento; 2 menu classic con 4 vini abbinati al ristorante Vecchia Malcesine di Malcesine (Vr); cena gourmet per 2 persone con menu degustazione e abbinamento vini al Don Alfonso 1890 San Barbato di Lavello (Pz). La scelta di Luisa Rossi è ricaduta su Peter Brunel.

Ristorante Peter Brunel

Maria Laura Crovato appena giù dal podio

Quarta classificata è Maria Laura Crovato, anche lei con 19.5 punti ma con un tempo più alto rispetto a Luisa Rossi. 106.82 secondi. Ben 5 le possibilità di scelta tra i premi in palio oltre ad una fetta da 2 kg di Parmigiano Reggiano garantita: cena con bevande escluse per due persone alla pizzeria ristorante Delfino di Monticelli d'Ongina (Pc); buono per una merenda tipica altoatesina da Pur Südtirol per due persone con 1 bicchiere di vino in abbinamento per ogni persona; cena con bevande escluse per 2 persone al Jackie O' di Roma; menu degustazione gourmet da 7 portate, per due 2 persone, e soggiorno in camera matrimoniale con prima colazione all'Antica Filanda di Capri Leone (Me); cena per due con bevande escluse al ristorante Lu Carratino di Triveneto (Cb).

Marta Grassi, quinta

Chiude il pokerissimo di vincitori Marta Grassi: stesso punteggio (19.5), ma con un tempo maggiore (159.84 secondi). A lei va di diritto una pizza margherita firmata Rossopomodoro e una selezione di 6 bottiglie offerte dall'Enoteca Cantina dei Dogi (più un biglietto evento "La Grande festa del Vino"):

- Pinot Blanc Beerenauslese 2007 (cantina Gangl – Austria (vino muffato)

- Barbera d’alba du gir (cantina Montaribaldi)

- Serra delle querce (cantina casa vinicola d’angelo)

- Durello Agliaia (Tamaduoli di Bastianello)

- Il Grillo del Barone (Barone di Serramarrocco)

- Cuvèe Root (Cantina Gangl – Austria)

Questa la Top 15 del 3° turno

NOME PUNTI TEMPO MARCO RONZANO 21 77.064 ELEONORA FERRANTE 20 109.888 LUISA ROSSI 19.5 99.296 MARIA LAURA CROVATO 19.5 106.82 MARTA GRASSI 19.5 159.984 GRAZIELLA MENEGHETTI 18.5 85.576 GIADA BALDINI 18.5 103.236 EZIO BERNA 18.5 144.152 LUCIA AMADIO 18 123.196 FRANCESCO VACCARO 17.5 77.9 LAURA RADICE 17.5 86.88 SABRINA DI SARNO 17.5 99.588 PAOLO GIOVANNI VACCARO 17 84.996 SARA MACINATE 17 112.864 PAOLO VALLI 17 123.068

Ecco la 4ª sessione

Ma "Check-in... gioca e parti!" non si ferma e, come ormai ci ha abituato, prosegue con una nuova sessione, la quarta, che durerà per 15 giorni fino a domenica 12 settembre. Altri premi di lusso e golosi in palio, per ognuno dei primi cinque classificati.

Casa Vissani come primo premio

A questo giro, il primo premio spalanca le porte del ristorante Casa Vissani che offre di tutto e di più:

Check-in: Tutti i giovedì pomeriggio dopo le ore 16.00

Nella WelcomeRock di Casa Vissani con bollicine e stuzzichino Podio

- Cena per 2 persone del giovedì

Proposta ConTatto Sociale Dinner, servita in sala Rock (comprensiva di 4 pietanze salate più un dessert a discrezione del Maestro Vissani, vini inclusi 3 tipologie al calice, extra esclusi)

- Tipologia Pernottamento 3 notti

Deluxe Superior vista lago con prima colazione in camera

- Attività da scegliere

Pacchetti Cultura per il venerdì, sabato e domenica. Vedi le Attività.

- Venerdì e Domenica in Libertà

(Pranzi e Cene a discrezione del cliente, al fine di gustare le ulteriori prelibatezze eno-gastronomiche dei nostri colleghi Ristoratori)

- Sabato ore 20.00

Aperitivo a Casa Vissani nella Terrazza vista Lago o in Sala Jazz

- Cena per 2 persone del sabato

Proposta 3Levels 2° Livello (5 pietanze salate più un dolce a scelta libera del cliente, vini inclusi 4 tipologie al calice, extra esclusi)

Check-out: Domenica mattina entro le ore 11.00

Naturhotel Leitlhof o Park Hotel ai Cappuccini per il secondo

Al secondo classificato, due scelte: una notte al Naturhotel Leitlhof di San Candido (Bz) oppure soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera matrimoniale, in mezza pensione&Spa al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio (Pg).

Tre proposte per il terzo posto

Tre proposte per chi salirà sul gradino più basso del podio: cena per 2 persone con Menu "La storia è viva" (senza vino, incluso acqua e caffè) al Viva Viviana Varese di Milano; una cena per due (5 piatti tra salato e dolce) con vino regionale al ristorante Clandestino Sushi Bar di Ancona; wine tour delle vigne e della cantina - 1 cena gourmet con menu degustazione e abbinamento di vini a Il Falconiere di Cortona (Ar).

L'imbarazzo della scelta per chi arriva quarto

Ampia scelta anche per il quarto classificato che, oltre ad una fetta di Parmigiano Reggiano da 2kg, potrà selezionare tra queste opzioni: un menu degustazione “di qua e di là da l’aghe” con abbinamento dei vini al ristorante La Torre del Castello di Spilimbergo (Spilimbergo, Pn); un coupon per due persone, vino compreso al ristorante Piazza Repubblica di Milano; una cena a degustazione per due, vini esclusi al ristorante RossoDivino Valmontone (Roma); cena per 2 persone - menu degustazione, vini esclusi a I Giardini dei Rodo di Pantelleria; menu per due ospiti, di quattro portate, escluso i vini al Me Restaurant di Pizzo (Vv).

Quanto gusto per il quinto

Infine, il quinto premio: pizza Margherita di Rossopomodoro in aggiunta a una scatola InChef contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati: all’interno della scatola abbiamo pensato di inserire:

1 confettura extra di ciliegie

1 coriandoli dell’orto ( verdura agrodolce sottolio)

1 cipolline borrettane all’aceto balsamico

1 filetti di melanzane piccanti

1 cavolfiore tricolore sottolio