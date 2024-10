Ragù Vegetali Polli portano in tavola gusto e benessere 100% plant based

I Ragù Vegetali 100% Plant Based e senza soia Polli sono l’ideale per unire gusto e benessere senza dimenticare il rispetto per l’ambiente. Leader nella produzione di pesti, sughi pronti, conserve, sottoli e sottaceti, Polli sostiene l’importanza di un’alimentazione sempre più ricca di verdure e proteine vegetali con la consapevolezza che le scelte alimentari hanno un impatto sul benessere dell’individuo e del pianeta.

Per questo l’azienda si è dedicata alla creazione di prodotti che garantiscano qualità, genuinità e bontà, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze di uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile.

Ragù Vegetali 100% Plant Based Polli con olive, peperoni e melanzane

Due le declinazioni dei nuovi ragù vegetali, entrambe preparate con pomodori ciliegino italiani di alta qualità: il Ragù vegetale di olive, con il 45% di olive, e il Ragù vegetale di peperoni e melanzane, con peperoni italiani di filiera certificata, portano sulla tavola il calore e il colore dei sapori mediterranei. Entrambi 100% Plant Based hanno la consistenza golosa e avvolgente del ragù tradizionale, perfetta per esaltare il gusto della pasta o arricchire altre ricette.

La confezione da due vasetti monoporzione da 90 grammi, pensati per ridurre gli sprechi alimentari, è la soluzione ideale sia per la famiglia sia per chi vive da solo. I Ragù Vegetali si affiancano alla linea di Pesti Polli, tra cui il classico Pesto alla genovese, con e senza aglio, con basilico italiano da filiera certificata* e altre versioni più creative, come il Pesto alla calabrese e ai Pomodori secchi e formaggio, tutti preparati con ingredienti freschi e genuini.

Polli: innovativi Pesti Plant Based senza glutine e lattosio

In linea con la propria mission, Polli ha presentato negli ultimi anni diversi prodotti innovativi 100% vegetali, tra cui la linea dei Pesti Plant Based con stuzzicanti variazioni come il Pesto ai ceci, il Pesto al cavolo riccio, il Pesto al cavolfiore e il Pesto alle lenticchie, tutti senza glutine e lattosio.

Maria Giordano, chief marketing officer del Gruppo

Premiati come “Prodotto dell'Anno 2023” nella categoria salse e condimenti, per il loro impatto e la loro qualità distintiva sul mercato, sono una vera e propria eccellenza culinaria. «Con oltre centocinquant’anni anni di esperienza nella lavorazione delle verdure, la mission di Polli è da sempre quella di aiutare i consumatori a mantenere abitudini alimentari sane, genuine e sostenibili senza rinunciare al gusto e al valore nutrizionale; e allo stesso tempo guidare il mercato con vitalità e capacità di innovazione proponendo prodotti mai banali, che tengano conto delle evoluzioni dei consumi e dello stile di vita. Per questo, insieme al rigoroso controllo delle materie prime e dei processi di lavorazione che oggi per noi significa la realizzazione di diversi percorsi di filiera agroalimentare, il nostro impegno per un’alimentazione sana e sostenibile si concretizza anche attraverso lo sviluppo di soluzioni 100% Plant Based» spiega Maria Giordano, chief marketing officer del Gruppo.

«Il Plant Based, infatti, è uno dei trend più influenti sui comportamenti dei consumatori, un settore che sta crescendo rapidamente, con un valore di mercato superiore ai 300 milioni di euro solo in Italia, e vicino ai 6 miliardi di euro in Europa» conclude.

Polli rafforza l'impegno sostenibile con la Certificazione di Filiera Controllata

L’azienda, da tempo in prima linea sul tema della sostenibilità, integra i principi di biodiversità e sviluppo di prodotto dedicando la massima attenzione alla qualità delle materie prime e della filiera. «L'innovazione e la qualità delle materie prime sono centrali nella nostra storia e nei nostri successi imprenditoriali. Abbiamo ottenuto la Certificazione di Filiera Controllata del basilico italiano Polli, dal campo alla messa in magazzino del prodotto finito, estendendo poi questa certificazione anche al fungo e al peperone italiani. Abbiamo inoltre in programma, nel prossimo futuro, di continuare a estendere il concetto di filiera anche ad altre verdure. La Certificazione di Filiera garantisce la qualità e il tracciamento dei prodotti, a ulteriore testimonianza del nostro impegno verso l'ambiente, i partner e i consumatori» dichiara Manuela Polli, head of corporate strategy & development.

