Allo stand di AB Mauri Italy Spa Società Benefit, alla prossima edizione di Sigep World 2025, si respira aria di professionalità e di innovazione con un ricco programma di appuntamenti che porterà in scena alcuni dei propri partner, chef, pizzaioli, pasticcieri e panificatori all’opera con ingredienti e prodotti del gruppo AB Mauri.

AB Mauri presenta showcooking e novità a Sigep World 2025

Scrocchiarella® vi aspetta ogni giorno con uno showcooking per offrirvi la possibilità di vivere un’esperienza unica e croccante con nuove ricette del format Le Preferite e con alcune farciture plant-based. Non mancheranno approfondimenti tematici con i cioccolati della linea Novacrem e spunti per nuove idee in pasticceria e nel canale Horeca. Da non perdere, le testimonianze dei partner di AB Mauri sui valori ESG e le testimonianze dirette di alcuni imprenditori sui temi della sostenibilità, filiera, valorizzazione delle persone e del territorio.

AB Mauri vi aspetta in fiera, allo stand 040-041 Pad B5. Tutte le novità sui canali Linkedin, Instagram e Facebook dell'azienda.

AB Mauri Italy - Divisione AB Italmill

Via S. Pietro 19 - 25033 Cologne (Bs)

Tel 030 7058711

© Riproduzione riservata