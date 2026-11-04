Coswell punta su camomille e tè: comprati i marchi Sognid'oro e Star Tea

Il gruppo italiano Coswell, proprietario tra gli altri dell’Istituto Erboristico L’Angelica, ha acquisito i marchi Sognid'oro e Star Tea da Star (Stabilimento Alimentare Spa), società del gruppo GBfoods Europe. L’operazione porta sotto lo stesso controllo tre nomi conosciuti nel mercato italiano di tè, camomille e tisane, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda nel comparto degli infusi e ampliare l’offerta di prodotti dedicati al benessere. Da una parte c’è Sognid'oro, marchio che ha contribuito alla diffusione delle camomille solubili in Italia, dall’altra Star Tea, che introdusse nel nostro Paese il tè in filtri. Due realtà entrate da tempo nelle abitudini di consumo degli italiani, che ora passano nelle mani del gruppo bolognese.

Dalle camomille al tè, Coswell si allarga e acquisisce Sognid'oro e Star Tea

Coswell punta sul mercato degli infusi e delle bevande funzionali

Per Coswell si tratta di un ulteriore passo nel percorso di sviluppo avviato attorno al mondo dell’erboristeria e della cura della persona. Il gruppo, ricordiamo, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati di 257 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda di 46,7 milioni. Con questa acquisizione punta a consolidare la propria posizione nel mercato delle bevande da infusione, sfruttando anche l’esperienza maturata attraverso L’Angelica nello studio delle piante officinali e nella formulazione di prodotti funzionali. Il progetto riguarda sia il mercato italiano sia quello internazionale, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo nel comparto delle bevande legate al benessere. L’intenzione dichiarata è quella di mantenere l’identità dei marchi acquisiti, affiancandola alle competenze scientifiche ed erboristiche già presenti nel gruppo.

Una confenzione di camomille Sognid’oro

A spiegare il significato dell’operazione è Andrea Gualandi, consigliere di Coswell, che richiama le origini dell’Istituto Erboristico L’Angelica e il lavoro avviato dalla famiglia nel 1981: «Quarantacinque anni fa nostro padre fondò l’Istituto Erboristico L’Angelica con una visione allora innovativa: studiare la natura con metodo scientifico per migliorare il benessere delle persone. Oggi vogliamo mettere questo patrimonio al servizio di altri due marchi straordinari, parte della storia e delle abitudini degli italiani. Il nostro obiettivo è portare il sapere della natura sempre più vicino alle persone, ogni giorno». Nella strategia aziendale, dunque, le conoscenze sviluppate nel campo dell’erboristeria dovrebbero contribuire anche all’evoluzione delle gamme Sognid'oro e Star Tea, senza rinunciare alle caratteristiche che hanno accompagnato i due marchi nel corso degli anni.

Una confezione di Star Tea

La prospettiva è stata approfondita anche da Michele e Jacopo Gualandi, consiglieri di Coswell, che hanno sottolineato la dimensione europea raggiunta dal gruppo nel settore: «Con Sognid'oro e Star Tea rafforziamo la presenza del Gruppo nel mondo dell’infusione, raggiungendo una dimensione significativa a livello europeo che ci permetterà di cogliere nuove opportunità anche nelle bevande funzionali. Non si tratta semplicemente di riunire tre marchi, ma di costruire un’offerta coerente e integrata, valorizzando la forza innovativa che contraddistingue Coswell da sempre». L’attenzione si concentra quindi anche sulle bevande funzionali, un ambito nel quale l’azienda intende sviluppare nuove proposte a partire dalle competenze e dai marchi di cui dispone.

Dall'Angelica a Sognid'oro e Star Tea: i marchi del gruppo Coswell